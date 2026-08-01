El Trabzonspor ofrece 34 millones a Mohamed Salah tras abandonar el Liverpool

El club de Trebisonda propone al extremo egipcio un contrato de dos temporadas y 17 millones anuales después de fracasar sus conversaciones con el Besiktas

Mohamed Salah podría continuar su carrera en Turquía. El Trabzonspor ha presentado al extremo egipcio una oferta por dos temporadas y un salario de 17 millones de euros anuales, según informa el periodista Yağız Sabuncuoğlu.

La propuesta alcanzaría un valor global de 34 millones. Salah se encuentra libre después de finalizar su contrato con el Liverpool, aunque todavía no ha aceptado definitivamente y pretende consultar la decisión con su familia antes de elegir su próximo equipo.

El Trabzonspor ofrece 17 millones anuales a Mohamed Salah

El Trabzonspor ha contactado con el representante de Salah y le ha trasladado formalmente las condiciones de su propuesta. El club turco ofrece un contrato hasta junio de 2028 y 17 millones de euros por cada una de las dos temporadas.

Por tanto, no se trata de un salario global de 17 millones, sino de una operación valorada en 34 millones. Una cantidad a la que podrían añadirse primas de rendimiento, derechos de imagen o una posible comisión para su agencia, aspectos que no han trascendido.

La condición de agente libre permite al Trabzonspor concentrar todo el esfuerzo económico en el salario. No tendría que pagar un traspaso al Liverpool por un futbolista cuyo valor deportivo y comercial continúa siendo extraordinario pese a haber cumplido 34 años.

Según la información recogida por Türkiye Today, el entorno del delantero ya conoce la propuesta. Salah estaría valorando positivamente la posibilidad, pero no existe todavía un acuerdo definitivo.

El Besiktas se retira y abre el camino al Trabzonspor por Salah

La ofensiva del Trabzonspor se produce después de que se rompieran las conversaciones entre Salah y el Besiktas. El conjunto de Estambul mantuvo varias reuniones para intentar incorporar al egipcio, pero las partes no consiguieron entenderse en el apartado económico.

El presidente del Besiktas, Serdal Adalı, explicó que las exigencias relacionadas con la comisión del representante terminaron bloqueando una negociación que había avanzado considerablemente. El club decidió no presentar una nueva propuesta y se retiró de la carrera.

Ese movimiento permitió al Trabzonspor aparecer con una oferta superior y un proyecto que garantiza competición europea. La entidad de Trebisonda terminó tercera en la última edición de la Süper Lig y disputará la fase previa de la Europa League 2026/2027.

La presencia continental puede resultar decisiva. Salah quiere continuar compitiendo en Europa y esta preferencia ha enfriado, hasta ahora, las posibilidades de marcharse a Arabia Saudí o a la MLS, pese al interés existente en ambos mercados.

Mohamed Salah debe decidir después de consultar con su familia

La operación no se encuentra cerrada. De acuerdo con la información de Yağız Sabuncuoğlu, el representante del jugador le comunicó las condiciones y el delantero mostró una primera disposición favorable.

Salah quiere analizar el proyecto deportivo, las condiciones económicas y el impacto familiar de trasladarse a Turquía. Solo después ofrecerá una respuesta definitiva al Trabzonspor, que pretende acelerar las conversaciones para poder inscribirlo en la eliminatoria europea.

Los 257 goles que convirtieron a Salah en leyenda del Liverpool

La posible llegada de Salah representaría uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol turco. El extremo abandona Inglaterra convertido en el tercer máximo goleador del Liverpool, únicamente superado por Ian Rush y Roger Hunt.

Durante sus nueve temporadas en Anfield disputó 442 partidos, marcó 257 goles y repartió más de 120 asistencias. Sus cifras oficiales aparecen recogidas en el archivo histórico del Liverpool, que ya lo incluye entre los antiguos jugadores de la entidad.

Su palmarés comprende ocho grandes títulos: dos Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Salah fue decisivo para devolver a la entidad de Merseyside a la cima de Inglaterra y Europa. Además, consiguió cuatro Botas de Oro de la Premier League y fue elegido en tres ocasiones mejor jugador del año por la Asociación de Futbolistas Profesionales.

En el campeonato inglés terminó con 193 goles y 94 asistencias en 328 apariciones. Un rendimiento que lo sitúa entre los mejores atacantes de la historia de la competición, más allá de su condición de leyenda en Anfield.

La reconstrucción de Andoni Iraola comenzó sin Mohamed Salah

El contrato del egipcio concluyó el pasado 30 de junio. Su despedida coincidió con la reconstrucción emprendida por el Liverpool después de destituir a Arne Slot y nombrar a Andoni Iraola como nuevo entrenador.

La relación de Salah con Slot atravesó diferentes momentos de tensión durante la última temporada. El futbolista perdió protagonismo, expresó públicamente su malestar y terminó abandonando el club después de recibir una despedida multitudinaria en Anfield.

Iraola inició un proyecto diferente, con un fútbol basado en la presión, la velocidad y una renovación progresiva de la plantilla. El Liverpool ya trabaja en alternativas ofensivas como Bradley Barcola para compensar la pérdida de su máximo referente de la última década.

Salah elevaría la dimensión del Trabzonspor en Turquía

El Trabzonspor cuenta con siete títulos de la liga turca, pero su capacidad económica y mediática no alcanza habitualmente la de Galatasaray, Fenerbahçe o Besiktas. Firmar a Salah modificaría inmediatamente esa percepción.

Turquía lleva varias temporadas intentando atraer a grandes figuras mediante salarios elevados y proyectos ambiciosos. El fichaje de Victor Osimhen por el Galatasaray marcó un precedente, pero Salah supondría un movimiento de una dimensión global todavía mayor.

El Trabzonspor ya ha presentado sus argumentos: dos años de contrato, 34 millones de euros en salarios y la posibilidad de seguir jugando en Europa. Ahora la última palabra corresponde a Mohamed Salah, que debe decidir si Trebisonda será el siguiente destino de una carrera histórica.