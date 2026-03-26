Al Ittihad lidera la carrera por fichar a Salah este verano

El Al-Ittihad se posiciona como principal favorito para hacerse con Mohamed Salah en el próximo mercado estival

El Al-Ittihad ha decidido dar un golpe sobre la mesa en el mercado y ha situado a Mohamed Salah como su gran objetivo para liderar el próximo proyecto. Tras la salida de Karim Benzema rumbo al Al-Hilal, el club de Yeda busca una nueva figura mediática que marque diferencias dentro y fuera del campo.

Un viejo anhelo que vuelve a escena

No es la primera vez que el conjunto saudí intenta hacerse con los servicios del atacante del Liverpool FC. Ya en 2023 presentó una oferta superior a los 150 millones de euros, que fue rechazada por el club inglés. Ahora, con el escenario completamente distinto, la operación vuelve a tomar fuerza.

El extremo egipcio ha decidido cerrar su etapa en Anfield al final de la presente temporada, lo que abre la puerta a un fichaje que anteriormente parecía imposible. En esta ocasión, el Al Ittihad confía en que la negociación llegue a buen puerto.

Un proyecto necesitado de liderazgo

La temporada del Al Ittihad no está siendo la esperada. Tras conquistar el campeonato en el curso anterior, el equipo ha caído hasta la sexta posición y ha perdido protagonismo en la competición. Por ello, la directiva considera imprescindible incorporar a un jugador con carisma, experiencia y capacidad goleadora.

En ese contexto, Salah encaja perfectamente como el nuevo referente. Su llegada no solo reforzaría el plano deportivo, sino que también supondría un importante impulso mediático para la liga saudí.

Competencia limitada en Arabia Saudí

A diferencia de otras operaciones, el Al Ittihad no tendrá demasiados rivales directos dentro del país. Clubes como Al-Nassr o Al-Ahli no contemplan su fichaje en estos momentos, mientras que el único capaz de competir económicamente sería el Al-Qadsiah.

Esta situación otorga una ventaja significativa al conjunto de Yeda, que ya trabaja para posicionarse como el principal candidato a hacerse con el jugador.

El final de una era en Liverpool

La salida de Salah marcará el cierre de una etapa histórica en el Liverpool. Tras nueve temporadas, el delantero pondrá fin a un ciclo brillante en el que ha disputado más de 400 partidos y ha superado los 250 goles, además de conquistar títulos como la Premier League y la Champions League.

Pese a que aún le restaba contrato, ambas partes han acordado separar sus caminos, lo que permitirá al futbolista elegir su próximo destino con mayor libertad.

Varias opciones sobre la mesa

El futuro del internacional egipcio sigue siendo una incógnita. Aunque Arabia Saudí parece ganar enteros, también existen otras alternativas. En Europa, varios clubes siguen atentos a su situación, mientras que desde la MLS equipos como Inter Miami CF o Chicago Fire FC valoran lanzar ofertas.

No obstante, algunas limitaciones contractuales complican ciertas operaciones, lo que podría inclinar la balanza hacia Oriente Medio.

Un fichaje estratégico en marcha

Desde el entorno del jugador insisten en que aún no hay una decisión definitiva. Su agente ha querido frenar las especulaciones, asegurando que el destino de Salah sigue abierto.

Mientras tanto, el Al Ittihad continúa avanzando en silencio pero con determinación. La posibilidad de incorporar a una estrella de su calibre representa una oportunidad única para relanzar el proyecto y volver a situarse entre los grandes protagonistas del fútbol asiático.