Así gestionó Marcelino la comunicación de su adiós dentro del vestuario

El asturiano fue comunicando su decisión de forma escalonada a sus jugadores y solo se lo dijo a todos antes del anuncio oficial, aunque varios ya sabían de sus intenciones desde principios de año; Santi Comesaña valora su profesionalidad y sus formas para intentar no influir en el grupo

Con el paso de los días se van conociendo detalles hasta ahora desconocidos acerca de la gestión interna del adiós de Marcelino García Toral del Villarreal. La andadura del entrenador asturiano en La Cerámica tocará a su fin a final de temporada, pero su despedida se viene cociendo a fuego lento desde hace muchos meses, un gran hándicap que no ha sido ajeno al vestuario.

Decidió su marcha a principios de año

El entrenador de Careñes tenía decidido que no iba a continuar mucho antes de primavera, después de que las negociaciones para su renovación se rompiesen a principios de año y comprobase en primera persona que el club no iba a dar su brazo a torcer con la duración del nuevo contrato ofrecido de un solo año.

Pese a esta disrupción, Marcelino siempre tuvo claro que no iba a romper la dinámica de su equipo, por lo que decidió callar su decisión durante algunas semanas para no alterar el pulso competitivo de sus futbolistas.

Ahora bien, algunos jugadores fueron conociendo su decisión antes que otros. "Había una parte que desde diciembre o enero sabía la situación, aunque una parte también tendría la esperanza de que se pudiera modificar esa situación", comentó Marcelino en la primera rueda de prensa después de hacerse oficial su adiós.

Comesaña valora su profesionalidad

Hasta ahora, nadie había explicado desde dentro cómo se cocinó esa decisión ni cómo llegó al grupo. Ha sido Santi Comesaña quien ha puesto palabras a un proceso que, lejos de generar incertidumbre, ha reforzado la estabilidad de un equipo que sigue compitiendo como si nada hubiese cambiado. "'Marce' es un profesional y lo ha demostrado. Él ya lo sabía desde hace tiempo, pero no quiso decirnos nada hasta ahora para que no influyera en el equipo y no nos ha influido", comentó en zona mixta tras el partido en Mallorca.

De esta forma, queda claro que el técnico eligió cuándo compartirlo, aunque él mismo reconoció que no todos los futbolistas lo supieron al mismo tiempo. Algunos lo conocieron antes, otros después. Una comunicación escalonada, medida y pensada para no alterar el rendimiento del grupo.

"Hemos sido tremendamente respetuosos todos. Y quizás dentro de esa plantilla había jugadores que lo sabían, pero a lo mejor tenían esa esperanza, otros no lo sabían, pero estoy muy agradecido es en el respeto que en esta plantilla ha tenido, aún sabiendo que ya no teníamos esa máxima autoridad, y nos han seguido en todas las decisiones y en todo. La situación es más compleja de llevar, pero tiene más valor", aseveró 'Marce'.

Se lo comunicó a todos antes del anuncio oficial

Finalmente, el técnico asturiano decidió dar la noticia a todo el grupo antes de que el club lo hiciese público. Así lo ha hecho saber Comesaña. "El mensaje que tuvo el otro día cuando nos lo transmitió a nosotros era que él quería seguir, que tenemos que seguir como cualquier día más, entrenar como cualquier otro día, preparando los partidos igual porque él quiere quedar tercero y nosotros igual".

Desde el vestuario admiten que no ha sido fácil gestionar una despedida así, sobre todo cuando se trata de un entrenador que ha marcado tanto al grupo. "Agradecimiento a todos y cada uno de los jugadores que han sabido estar", comentó Marcelino.

Tres partidos para su despedida

El Villarreal tiene todavía tres partidos por delante para cerrar la tercera plaza y el club está preparando un homenaje para su entrenador en la última jornada contra el Atlético de Madrid. "El día de su despedida será algo bonito por todo lo conseguido estas temporadas que fueron muy buenas con él. Y bueno, tocará despedirse y ya está", agregó el centrocampista de Vigo.

Así pues, por delante ya solo quedan tres partidos y la sensación de que el Villarreal ha seguido compitiendo con la misma intensidad pese a la inminente despedida del técnico. La hoja de ruta no ha cambiado. El objetivo común sigue siendo cerrar la temporada lo más arriba posible, incluso con un reto histórico sobre la mesa como es superar los 77 puntos del histórico equipo de Manuel Pellegrini. "Siempre es bonito batir un récord del club, pero no estamos pendientes de eso. Vamos partido a partido. Queremos disfrutar y, si al final logramos ese récord, estaremos súper orgullosos", añadió Comesaña.