Marcelino señala el motivo de su salida del Villarreal: "El planteamiento del club no coincidía con nuestras aspiraciones"

El técnico asturiano ha hablado claramente sobre su salida del club, cómo se siente en estos momentos y su intención hasta final de temporada: acabar terceros

Marcelino García Toral ha dado su primera rueda de prensa desde que hace unos días el Villarreal confirmara su salida a final de temporada. Después de dos años de un gran rendimiento deportivo y clasificando al equipo para la Champions League, Marcelino acabará su andadura en Villarreal intentando amarrar la tercera plaza, y para ello, lo primero es seguir ganando este domingo en Mallorca, ante un rival que lucha por la permanencia, aunque dejado clara que habrá novedades en el equipo.

"Esto de hacer rotaciones depende de cómo se entienda, pero creo que nosotros, si analizamos las elecciones del Villarreal desde que empezó la Liga, ya por el mes de agosto, veréis que hemos hecho partícipes a todos los futbolistas de partidos importantes y de todas las competiciones por igual, dándole la misma importancia. Haremos modificaciones con respecto al partido de Levante, pero no haremos 11 cambios. Luego tenemos otro partido el miércoles y otro partido el domingo. Tres partidos en una semana nos va a obligar a que participen, y sobre todo a estas alturas de competición, con un calendario tan cargado y tan exigente como hemos tenido, muchos futbolistas. Pero todos los equipos que planteemos han sido complicados. Nosotros jugamos un partido de Champions muy importante y, al partido siguiente, jugamos contra el Atlético de Madrid. En unos ganábamos y en otros perdíamos, pero el equipo siempre compitió. Eso es lo que haremos hasta el final: competir, ganar, a veces con más brillantez, otras veces con menos, pero creo que el equipo siempre con una identidad, personalidad y capacidad de ganar al rival", ha aclarado el asturiano.

Como es lógico, la rueda de prensa ha girado mucho en torno al tema de su adiós al Villarreal, lo que Marcelino lleva con naturalidad.

"Lo llevo perfectamente. La decisión fue desde diciembre o enero. Hemos intentado y hemos logrado mantener la máxima discreción, porque era beneficioso para el equipo, para lograr ese éxito histórico de conseguir la segunda Champions consecutiva. Agradecimiento a todas las personas. Hemos venido en una situación complicada, hemos cumplido con esa confianza que nos han dado los dirigentes. Con el corazón lleno por el trato recibido por los dirigentes, empleados, afición y por los jugadores. Muy orgullosos de esta etapa, de esta maravillosa y exitosa etapa y cómo finaliza, de la forma más cordial por todas las partes".

Cómo ha recibido la noticia el vestuario

"Había una parte que desde diciembre o enero sabía la situación, aunque una parte también tendría la esperanza de que se pudiera modificar esa situación. Hemos sido tremendamente respetuosos todos. Y quizás dentro de esa plantilla había jugadores que lo sabían, pero a lo mejor tenían esa esperanza, otros no lo sabían, pero estoy muy agradecido es en el respeto que en esta plantilla ha tenido, aún sabiendo que ya no teníamos esa máxima autoridad, y nos han seguido en todas las decisiones y en todo. La situación es más compleja de llevar, pero tiene más valor. Agradecimiento a todos y cada uno de los jugadores que han sabido estar. Tremendamente orgulloso de esta plantilla por todo lo conseguido".

Los motivos de su salida del Villarreal

"Es muy sencillo. El planteamiento por parte del club no coincidía con nuestras aspiraciones. El club nos daba un año y nosotros contemplábamos un mínimo de dos. Hubo un tiempo que se establecieron conversaciones, pero cuando las posiciones no eran las mismas, no se llegó un acuerdo. No hay nada que reprochar, solo agradecimiento de dejarnos trabajar con libertad, tanto Fernando Roig como Fernando Roig Nogueroles. Siempre nos dieron su apoyo, su amistad y libertad para trabajar. Así lo digo y lo siento. Sí que me gustaría aclarar que yo no he pedido ni dinero, ni poder, de no saber yo quién era el propietario y cuál era mi responsabilidad, no ha sido un tema de proyecto... Un posicionamiento, una aspiración, diferentes formas de pensar, desde la cordialidad absoluta, no ha habido nada más".

Sin rencillas y competir por la tercera plaza

"Lo que ha sido el proceso, cuándo ha ocurrido, cómo ha ocurrido, está todo claro. Cuando llegamos ese 13 de junio, había una situación muy complicada. Dos objetivos deportivos: modificar una dinámica deportiva donde había temor y logramos revertir la situación. Después, un propósito de seguir creciendo y se ha logrado, y con rendimientos deportivos y económicos muy importantes. El tercer propósito era acabar cómo acabamos. Tenemos una relación y esa relación se mantendrá. Todo ha ido cómo queríamos. Respeto y acuerdo absoluto. Yo también he intentado que así fuera. En cuanto a lo que resta de competición, tenemos la obligación de ofrecer nuestro máximo rendimiento y la ilusión de esa tercera posición. Tenemos dos semanas para trabajar e intentar conseguirlo. Vamos a Mallorca con el objetivo de ganar".

¿Ha sido el Villarreal su club más importante?

"Posiblemente sí. El más siempre ha sido el Sporting, porque entré con 13 años hasta los 21. Pasé por todas las etapas. Cumplí el sueño de mi vida de jugar en Primera. E inicié mi trayectoria como entrenador en el Sporting. Pero no cabe duda que aquí fueron siete temporadas, muchos días, muchas jornadas. Afortunadamente mucho más ganar que perder. Y se me ha tratado con mucho cariño. La afición siempre le estaré agradecida. El otro día el final fue muy emotivo para mí. Aquí he tenido dos compañeros con los que he tenido una relación muy estrecha".

Su próximo reto

"Preparar el partido contra el Mallorca para ir a ganar y luego ya se verá. Estoy en una situación de mi vida en la que puedo elegir. Para mí es mucho más difícil elegir que entrenar. Entrenar disfruto, pero elegir cuando no estás entrenando, la paciencia y el análisis son dos valores que no debo olvidar. Estamos en un momento de nuestra trayectoria donde sí podemos tener esa pausa y esa paciencia. Igual que no nos equivocamos al venir aquí, al Villarreal, espero no equivocarme en la próxima".