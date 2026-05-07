Fernando Roig preside el homenaje a la cantera amarilla

El presidente del Villarreal entregó los simbólicos submarinos amarillos de cerámica a los jugadores que cumplen diez años defendiendo la camiseta grogueta.

El Villarreal volvió a demostrar lo mucho que cuida a su cantera en un acto en el que volvió a engrandecer los valores del club con sus jóvenes, demostrando que sus escalafones inferiores son mucho más que una fábrica de futbolistas.

El club amarillo celebró en el Estadio de la Cerámica uno de esos actos que explican perfectamente su identidad y la forma tan especial que tiene de cuidar a los suyos. Una ceremonia sencilla, emotiva y muy simbólica con la que la entidad rindió homenaje a los jugadores que cumplen diez años defendiendo la camiseta grogueta.

La filosofía del club no solo entiende de rendimiento deportivo o su capacidad para producir talento, también se mide desde el sentimiento de pertenencia y fidelidad que la entidad sabe premiar a los futbolistas que se han criado en Miralcamp.

La plana mayor, presente en el acto

Hasta 12 jugadores recibieron el tradicional submarino conmemorativo de manos del presidente Fernando Roig, quien presidió el acto como figura simbólica y fiel representante del club en agradecimiento del Villarreal a todos esos chicos que han pasado media vida vistiendo de amarillo. Un detalle pequeño en apariencia, pero de enorme significado para futbolistas y sus familias.

La ceremonia contó también con la presencia del consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y del director de fútbol, Miguel Ángel Tena, que quisieron acompañar a los protagonistas en una jornada muy especial para ellos.

Los futbolistas homenajeados fueron Iker Adelantado, del Villarreal C; Pau Polo, del Juvenil A; Jordi Mata, del Juvenil C; Jesús Caballero, del Cadete A; y los jugadores del EDI Fernando Pinedo, Paco Navarro, Ricardo Escribano, Eric Villegas, Javier Luján, José Manuel Vicent, Javier Ruiz y David Pliego.

Equipos de la Escuela de Diversidad (EDI)

Precisamente la presencia de los jugadores del EDI volvió a reflejar una de las grandes sensibilidades del Villarreal con su fútbol base. El club lleva años apostando fuerte por un modelo de cantera que no solo busca formar futbolistas, sino también personas.

El Villarreal también fomenta el deporte entre las personas con diversidad funcional. El club amarillo integró la Escuela de Diversidad (EDI) en su estructura deportiva en la campaña 2015/2016, siendo uno de los clubes pioneros en el fútbol español en impulsar la actividad deportiva de este colectivo.

En la actualidad, cuenta con cuatro equipos EDI formados en su totalidad por futbolistas con diversidad funcional, algunos de ellos procedentes de algunos de los centros especiales de la provincia de Castellón.

Mimos a la cantera

No es casualidad que el Villarreal sea considerado desde hace años una de las canteras más prolíficas de España. Pese al tamaño de la ciudad y a competir frente a gigantes históricos del fútbol nacional, el club amarillo ha conseguido construir una estructura de formación admirada dentro y fuera del país.

Miralcamp se ha convertido en una referencia y cada temporada siguen apareciendo futbolistas preparados para dar el salto al fútbol profesional.

Las estrellas que se llevaron el submarino conmemorativo

La tradición de homenajear a los jugadores que cumplen diez años en la entidad se mantiene de forma ininterrumpida desde la temporada 2008/2009. Desde entonces, ya son 500 futbolistas los que han recibido el simbólico submarino de cerámica, una cifra que habla por sí sola del enorme peso que tiene el fútbol base dentro del proyecto groguet.

Entre todos esos nombres, aparecen algunos de los grandes referentes de la historia reciente del Villarreal. Futbolistas como Bruno Soriano, Javi Venta, Pau Torres, Manu Trigueros, Jaume Costa, Moi Gómez, Álex Baena, Gerard Moreno, Alfonso Pedraza y Pau Navarro también recibieron en su día este reconocimiento. Todos ellos representan perfectamente el camino que el club quiere seguir construyendo talento formado en casa, sentimiento de pertenencia y continuidad.