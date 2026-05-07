Medida especial del Sevilla para trasladar Nervión a Villarreal con precios muy asequibles

El club nervionense ha realizado un llamamiento a la afición para arropar al equipo en La Cerámica el próximo miércoles con una promoción que incluye entrada y viaje a precio reducido

La afición del Sevilla tendrá facilidades para estar en La Cerámica.Lince

El Sevilla se juega la supervivencia en los cuatro partidos que restan después del haber salido del descenso gracias al triunfo conseguido contra la Real Sociedad y el club, consciente de la trascendencia de la situación, ha vuelto a tomar medidas para allanar el camino en esta empinada recta final.

Por ello, después de la reducción de precios en las entradas para los últimos partidos, ahora ha anunciado una nueva medida de cara a la penúltima salida del equipo en este campeonato liguero.

Así, los nervionenses visitarán el próximo miércoles 13 de mayo el Estadio de La Cerámica para medirse con el Villarreal en partido correspondiente a la jornada 36 y en Nervión quieren asegurarse la presencia del máximo números de sevillistas posibles en el feudo amarillo.

Promoción sevillista para animar al equipo en Villarreal

Por ello, ha lanzado una oferta para promocionar el desplazamiento masivo de aficionados una vez que ha conseguido que el Villarreal le ceda el doble de entradas que le había concedido en un principio tras la petición de la entidad de Eduardo Dato.

De este modo, el club ha comunicado a través de su medios oficiales que ha decidido "organizar y sufragar más de la mitad del coste del desplazamiento a los aficionados presentes en La Cerámica que deseen ir desde Sevilla en autobús".

Entrada y viaje en bus, por 50 euros

Por ello, ha puesto a disposición de los sevillistas "la opción de adquirir el billete de viaje de ida y vuelta en bus, por solo 20 euros, con lo que la entrada más el bus tiene un precio total de 50 euros". Eso sí, el club recuerda que para poder adquirir entradas de visitante o plazas de autobús es condición indispensable ser socio abonado, socio rojo o socio blanco.

Los socios interesados pueden solicitar las dos opciones en el portal del abonado de la web oficial, si bien la presencia en La Cerámica está supeditada a conseguir una localidad en el sorteo que celebrará el club este sábado las 12:00 horas en el caso de que las peticiones superen el número de entradas con las que se cuenta.

En el caso de que abonados que hayan adquirido el paquete finalmente no sean agraciados en el sorteo recibirán la devolución por ambos conceptos, entrada y viaje.

El viernes, fecha límite para solictar entradas

Además, el club ha informado que "la opción de compra de entrada para el partido está habilitada hasta este viernes a las 23.59 horas", mientras que las plazas de autobús estarán habilitadas hasta agotar existencias o en su defecto, a la misma hora que la compra de entradas".

Igualmente, la entidad ha explicado los detalles del viaje a Villarreal para arropar al equipo en otro partido fundamental contra un rival que ya ha hecho los deberes tras confirmar su participación en Champions el próximo curso.

"Los autobuses para Villarreal saldrán desde la explanada de Gol Sur junto al estadio a las 2 de la madrugada del martes al miércoles, día del partido, con regreso a Sevilla tras la disputa del mismo", explica el Sevilla en su comunicado oficial sobre la medida especial tomada para que teñir de blanquirrojo La Cerámica.