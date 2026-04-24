El Sevilla toma medidas para la visita de la Real sociedad con reducción de precios

El club ha lanzado una promoción especial de cara al próximo partido con precios populares con la intención de que Nervión sea una caldera

La derrota contra el Levante ha encendido la alerta roja en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras otra jornada aciaga que lo condena a una situación crítica, con un solo punto por encima del descenso.

Así, en Nervión han reaccionado inmediatamente a sabiendas de que ahora más que nunca necesita a la afición para salir de un abismo de consecuencias dramáticas y ha tomado medidas de cara al primer partido en casa después de las dos salidas a Valencia y Pamplona.

De este modo, el Sevilla recibe en casa el lunes 4 de mayo a la Real Sociedad y la entidad de Eduardo Dato se ha apresurado a lanzar una promoción en la venta de entradas para atraer al máximo números de aficionados posibles para que la 'Bombonera' sea una caldera que lleve en volandas a unos futbolistas a los que les está pesando la situación.

La entrada más barata, a 15 euros

Así las cosas, ha reducido considerablemente los precios para el choque de la jornada 34 para que los abonados y los socios rojos puedan adquirir localidades adicionales a un coste asequible.

En este sentido, las entradas más baratas se localizan en Gol Norte y Gol Sur a un precio de 15 euros, mientras las más caras están en Preferencia Alta y Preferencia Baja, a 45 y 55 euros. Entre medias, el precio de los asientos en Fondo van de 25 a 35 euros según el anillo.

Aunque todavía queda de delante el choque contra Osasuna y restan nueve días para esta cita, el Sevilla ha decidido no perder tiempo y lanzar ya el llamamiento aunque todavía esté caliente la herida abierta contra los granotas.

Las entradas ya están a la venta

De hecho, estas entradas ya están a la venta y a disposición de los abonados y socios rojos que quieran aprovechar esta promoción.

En el club se espera que haya una respuesta masiva y el lunes 4 de mayo, a partir de las 21:00 horas, el Sánchez-Pizjuán presente el ambiente de las grandes noches, aunque sea por un motivo muy diferente al de citas anteriores.

Eso sí, antes, el Sevilla debe intentar conseguir un resultado positivo en la visita a Pamplona para evitar llegar en una situación todavía más grave al partido contra la Real Sociedad, que llegará como campeón de Copa pero con la intención de apurar sus opciones de alcanzar la quinta plaza, ahora mismo con el pasaporte para la Champions League. Sea como fuera, la presencia de muchos sevillistas será clave para agarrarse a la salvación.