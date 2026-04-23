Levante - Sevilla, en directo del partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports que enfrentará al Levante UD y al Sevilla FC, un partido más que clave para ambos en este Jueves de Feria, con una lucha por la permanencia que sigue apretándose

Muchos nos leerán desde el Real de la Feria. Y es que, en este jueves de feria, el Sevilla FC se juega gran parte de la temporada frente al Levante. El Ciutat de València será testigo de un encuentro que va a definir la situación de ambos equipos de cara a este final de temporada, con una pelea por la permanencia que se antoja más apretada que nunca. Así que, ya sea en la feria u en cualquier otro lugar, los nervios estarán más que presentes para vivir este partidazo que arranca a las 19:00.

García Plaza lo sabe, y es que ganar en la tarde de este jueves será un paso brutal por la permanencia. Aunque sabe que es muy complicado recuperar el goal average, se muestra más que confiado en demostrar y dar un paso importante en el día de hoy.

Y, en el lado local, si algo brindó la victoria frente al Getafe es el ánimo de no querer bajarse del tren de Primera División. Hoy toca una parada clave, y el equipo tiene en su mano pararse en el trayecto o seguir dando pasos de mérito. Luis Castro también ha querido hablar sobre la importancia de este encuentro en la previa.

¿No sabes cómo ver el encuentro? Nuestro compañero Aitor Torvisco trae la mejor previa para poder vivir este partido clave por la permanencia. En ESTADIO Deportivo, tendréis una cobertura completa de todo lo que pase tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

El Levante tiene una importante misión, y esa es la de proteger el preciado tesoro que logró en el Ramón Sánchez-Pizjuán . La victoria por tres goles a cero antoja casi imposible que los sevillistas puedan recuperarla, y esto es un factor diferencial en una tabla tan apretada.

Jueves de Feria . Día de muchos recuerdos en el sevillismo, que veía como el albero de la Feria se convertía en el lugar elegido para lograr grandes gestas europeos. Sin ir más lejos, hace veinte años, el equipo celebró en el Real de la Feria su clasificación a la final de la Europa League -anteriormente Copa de la UEFA- con el gol del añorado Antonio Puerta que abrió las puertas de la historia. Escudé, en ESTADIO Deportivo, ha querido recordar esa noche de celebración donde José María del Nido Benavente obligó a la plantilla a ir a la Feria.

Hoy es Jueves de Feria en la ciudad de Sevilla. Sin lugar a duda, un día más que especial para los sevillistas, ya que son muchos los jueves de feria que han podido celebrar importantes éxitos en la UEFA Europa League. Grande hitos que se han logrado y que ahora parecen lejos, pero este día no ha dejado de tener una importancia casi igual que cuando lo que estaba en juego era Europa. Y es que, en el Ciutat de València, el Sevilla FC pretende dar importantes pasos en busca de la tan ansiada tranquilidad y evitar que los puestos de descenso se acerquen aún más. Enfrente tendrán al Levante, que todavía sigue acumulando cartuchos en busca de hacer el 'milagro' de la salvación. Sin embargo, estos poco a poco se van acabando, por lo que hay que aprovecharlas.

Esta semana ha sido atípica en cuanto al funcionamiento normal de la ciudad, pero esto no se ha notado en la entidad nervionense. El equipo no ha dejado de trabajar durante toda la semana para preparar el importante duelo de este jueves, trabajando el Lunes de 'Pescaíto' por la tarde y el resto de la semana con total normalidad. En cuanto a esas sesiones, los únicos en no estar disponible han sido César Azpilicueta y Marcao. Nyland también fue una de las ausencias al principio de la semana, aunque fue para realizar gestión de cargas en el gimnasio y regresar con total normalidad al día siguiente. El contar con la nómina de jugadores completa ha provocado que, como ya avisase García Plaza, se tendrían que hacer tres descartes. Por ahora, tanto Joan Jordán como Januzaj han sido los que se han quedado sin viajar a Valencia, teniendo que haber un descarte más que se conocerá antes del encuentro.

Esto es por el lado sevillista, ya que en el otro lado hay un Levante que se ha subido al tren de soñar de la mejor manera posible. El equipo viene de ganar al Getafe CF y ve que todavía tiene mucha cuerda. Las sensaciones en este final de temporada y los precedentes son positivos. Cabe recordar que el cuadro granota consiguió asaltar el Ramón Sánchez-Pizjuán hace apenas unos meses por tres goles a cero, algo que provoca que tenga casi por seguro ganado el goal average. Guardar esa ventaja en una liga tan apretada es una reliquia que no debe perder, y eso lo saben en la entidad valenciana. Los nombres propios de este encuentro son Carlos Álvarez e Iván Romero. Ambos jugadores se marcharon del Sevilla FC y han gozado de un gran protagonismo fuera de su casa, más si cabe en el caso del mediapunta.

Con esto, no hay mejor forma de condimentar un encuentro al que no le falta ni un perejil. Ambas entidades, metidas en la angustiosa pelea por la permanencia, buscan agarrarse a cualquier clavo ardiendo. Al igual que ambas aficiones, que podría disfrutar de dos victorias consecutivas y ver con algo más de perspectiva la lucha por los puestos bajos de la tabla.