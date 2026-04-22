Levante - Sevilla: Alineación posible de Levante UD y Sevilla FC en la jornada 33ª de LaLiga EA Sports

Con el descenso ya a un punto de nuevo, los nervionenses necesitan encadenar un segundo triunfo que prácticamente descartaría a un conjunto granota con el 'goal-average' particular muy a su favor y la opción de ponerse a dos unidades

Nueva final por la permanencia la de este jueves 23 de abril a partir de las 19:00 horas en el Ciudad de Valencia entre Levante UD y Sevilla FC. Tras el contundente 0-3 de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, los granotas tienen la oportunidad de quedarse, en caso de triunfo, a sólo dos puntos y con el duelo directo a su favor a falta de 18 por disputarse, aunque los nervionenses también darían un paso casi definitivo para eliminar a un rival directo si vencen. La presión, eso sí, es mayúscula, dado que el Elche CF ganó en la víspera al Atlético de Madrid y aprieta la pelea por evitar el descenso, ya a un punto de los de Luis García Plaza.

El posible once granota ante el Sevilla

Repetirá a buen seguro un once que puede considerarse de gala en las últimas jornadas Luís Castro, con alguna opción de reencontrarse con sus ex para Carlos Álvarez, alternativa a Kareem Tunde o Iván Romero en los costados. El resto parece bastante claro: Mathew Ryan bajo palos, con Jeremy Toljan y Manu Sánchez como laterales en una defensa de cuatro que completan por dentro Adrián de la Fuente 'Dela' y Matías Moreno. En el pivote, Ugo Raghouber, apoyado unos metros por delante por la pareja de 'guerrilleros' formada por Jon Ander Olasagasti y Pablo Martínez. Arriba, el inspirado Carlos Espí.

El posible once blanquirrojo ante el Levante

La duda está en si dará continuidad Luis García Plaza a la línea de tres centrales que dispuso ante el Atlético de Madrid, con Nemanja Gudelj incrustado entre Andrés Castrín y Kike Salas, o devolverá al serbio a la medular junto a Lucien Agoumé y, entonces, seguramente Djibril Sow y no Manu Bueno en un 1-4-3-3.

De mantener el dibujo que allanó el camino hacia el 2-1 contra los colchoneros, Juanlu Sánchez y Joaquín Martínez 'Oso' serían los carrileros, con Isaac Romero y Rubén Vargas percutiendo desde las bandas con diagonales hacia adentro en busca de un Akor Adams que sería la referencia en la punta de lanza. En portería, Odysseas Vlachodimos es fijo también para el míster madrileño.

De retornar al dibujo de su estreno en Oviedo, el quinteño podría ser una alternativa también como extremo por el lebrijano, con José Ángel Carmona ganando enteros en defensa, donde no parece lógico pensar en que el habilitado Tanguy Nianzou desbanque al gallego, pues 'se cargó' el duelo en el Carlos Tartiere con su evitable expulsión al borde del descanso.

Ficha técnica posible del Levante - Sevilla de LaLiga EA Sports

Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Manu Sánchez; Raghouber; Tunde, Olasagasti, Pablo Martínez, Iván Romero o Carlos Álvarez; y Espí.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu o Carmona, Castrín, Gudelj, Kike Salas, Oso; Juanlu o Isaac Romero, Agoumé, Manu Bueno o Sow, Rubén Vargas; y Akor Adams.

Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR.

Estadio: Ciudad de Valencia.

Hora y TV: 19:00 (DAZN LaLiga).