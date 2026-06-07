El plan de la Real Sociedad con Unai Marrero

El canterano está llamado a tener más importancia incluso que en la temporada recién acabada debido a su buen rendimiento en el terreno de juego. Poco va a importar lo que pase con Álex Remiro, ya que está previsto que el guardameta tenga más minutos que nunca

Unai Marrero ha sido una de las notas más positivas de la Real Sociedad en esta temporada que acaba de finalizar. Inesperada o no, el canterano, de ya 24 años, aprovechó la oportunidad que le dieron en la Copa del Rey en donde fue clave para que el equipo txuri urdin se proclamara campeón. Un buen rendimiento que trae consigo recompensa para Unai Marrero ya que el plan de la Real Sociedad es, a poder ser, darle más minutos que en la campaña pasada, dando igual si se queda Álex Remiro o no.

Unai Marrero, llamado a ser más importante en la Real Sociedad la próxima temporada

Unai Marrero limitó sus actuaciones a la Copa del Rey la temporada pasada, a lo que se le añadió el último encuentro de LaLiga por unas molestias de Álex Remiro. De hecho, el cancerbero sólo disputó 7 partidos, 6 de Copa del Rey y 1 en Primera división, en los que acumuló 690 minutos sobre el terreno de juego.

Dicha participación está llamada a aumentar la temporada que viene porque el plan de la Real Sociedad es darle más minutos a Unai Marrero, quien va a tener más importancia en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo aunque se quede Álex Remiro, quien puede salir en este mercado de fichajes de verano del club vasco.

La Real Sociedad juega cuatro competiciones oficiales la próxima temporada (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España). Unai Marrero peleará por ser el portero titular sea cual sea su compañero y tendrá la oportunidad de disputar o LaLiga o los torneos coperos.

La confianza de la Real Sociedad en Unai Marrero es plena. Es por ello que lo renovó recientemente hasta el 30 de junio de 2030. El club vasco considera que Unai Marrero es un portero para un década y le quiere dar los minutos que se ha ganado en esta última campaña.

La participación de Unai Marrero, a priori, no se debe ver limitada con lo que pase con Álex Remiro. El de Cascante ha sido el que le ha cerrado las puertas a Unai Marrero en las últimas temporadas, pero Remiro ha bajado su rendimiento y la Real Sociedad está abierta a venderlo en este mercado de fichajes de verano. En caso que se quede Remiro, Unai Marrero jugará bastante porque se ha ganado la confianza de su entrenador Pellegrino Matarazzo. Si por otro lado, Remiro se marcha y la Real Sociedad firma a otro guardameta, Unai Marrero tendrá mucho peso en el equipo txuri urdin, teniendo incluso muchas opciones de ser el titular en los torneos más importantes (LaLiga y UEFA Europa League).

El nivel de Unai Marrero en la Real Sociedad en esta última temporada ha sido tan bueno que páginas de referencia en el mercado de fichajes como Transfermarkt han elevado su tasación hasta 1 millón de euros cuando hace unos meses estaba sólo en 600.000 euros.