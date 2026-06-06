Oskarsson, Jon Martín y Unai Marrero suben como la espuma

Los tres futbolistas de la Real Sociedad han realizado un gran final de temporada lo cual ha sido bien valorado por las páginas especializadas que han elevado sus precios de mercado. La dirección deportiva del club txuri urdin tiene claro que, a priori, ninguno de ellos va a salir en este mercado de fichajes de verano

La Real Sociedad ha puesto fin a una temporada que ha sido una auténtica montaña rusa pero que ha tenido un desenlace feliz gracias a la consecución de la Copa del Rey lo cual ha hecho olvidar el mal arranque de temporada y el final de la misma en donde ha quedado un regusto amargo por no luchar por la clasificación para disputar la siguiente edición de la UEFA Champions League. Una campaña que ha tenido otros aspectos positivos como son las revalorizaciones de los jóvenes futbolistas con son Jon Martín, Unai Marrero y Orri Oskarsson que ahora tiene un precio de mercado mayor que hace sólo unas semanas.

Transfermarkt eleva el precio de mercado de Jon Martín, Unai Marrero y Orri Oskarsson

Buenas noticias para la Real Sociedad sobre sus más jóvenes valores, que están llamados a ser muy importantes durante la próxima temporada, ya que los precios de mercado de Jon Martín, Unai Marrero y Orri Oskarsson han sido subidos por Transfermarkt, página de referencia en este aspecto en el mundo futbolístico.

De los tres jugadores el que más ha elevado su precio en la última actualización, que se ha realizado hace sólo unos días, es Orri Oskarsson. El delantero islandés, gracias a su final de temporada goleador, es tasado ahora en 20 millones de euros. Justo la cantidad de dinero que la Real Sociedad desembolsó en el verano de 2024 al Copenhague para ficharlo.

Orri Oskarsson hace unas semanas estaba valorado en 12 millones de euros, pero Transfermarkt le ha añadido 8 millones de euros por los 10 goles que ha marcado en los 25 partidos que ha disputado en esta temporada.

Tal y como informamos en ESTADIO Deportivo, la Real Sociedad no tiene intención alguna de vender a Orri Oskarsson en este mercado de verano a pesar de los rumores que aseguran que hay equipos interesados en ficharlo.

El siguiente que ha subido su tasación ha sido Jon Martín que se sitúa ya en los 25 millones de euros según Transfermarkt cuando hasta hace unos días estaba en los 20 millones de euros.

El central se ha consolidado como titular indiscutible en el equipo vasco y ha debutado con la Selección Española absoluta en los últimos días. Está llamado a ser muy importante en la temporada que está a la vuelta de la esquina en donde tendrá la posibilidad de exhibirse en la UEFA Europa League.

La última subida destacada de mercado en la Real Sociedad es la de Unai Marrero. En este caso es modesta la elevación, pero relevante. Unai Marrero sólo estaba tasado en 600.000 euros antes del final de temporada, pero después de ser el héroe en la final de la Copa del Rey que ganó la Real Sociedad, Transfermarkt lo valora ahora en 1 millón de euros.

El portero está llamado a jugar mucho más en la Real Sociedad durante la siguiente temporada. Más si se termina confirmando la salida de Álex Remiro, quien en las últimas campañas le ha impedido ser titular en el equipo txuri urdin.