La Real Sociedad despeja las dudas con Oskarsson de cara al mercado de fichajes de verano

A pesar de que el delantero ha estado muy lastrado por las lesiones, ha demostrado que tiene un gran olfato de gol lo cual tiene previsto explotar el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo que ahora mismo es ajeno a todo los rumores que ponen en duda la continuidad del futbolista en el club vasco la siguiente temporada

La Real Sociedad cuenta con Orri Oskarsson de cara a la próxima temporada y no tiene previsto, a priori, darle salida en este mercado de fichajes de verano a pesar de toda la rumorología que ha emergido en las últimas sobre el futuro del islandés. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo tiene que ser profundo y con alternativas y en la hoja de ruta que tiene la dirección deportiva que lidera Erik Bretos se cuenta con el delantero del cual esperan un paso adelante en la que será su tercera temporada en la entidad.

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que la Real Sociedad, de momento, no ha cambiado de parecer con Orri Oskarsson. La Real Sociedad cuenta con el delantero de cara a la próxima temporada ya que se tiene mucha confianza en él. En el club vasco se mantienen ajenos a los rumores que han vinculado al islandés con el Borussia Dortmund y solo piensan en que el jugador pueda ayudar al equipo entrenado por Pellegrino Matarazzo.

La Real Sociedad va a jugar la temporada que viene un total de cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España) y necesita, por tanto, jugadores de garantías en todas las posiciones. Es verdad que el club vasco está peinando el mercado en busca de un delantero, pero se cuenta con que Orri Oskarsson se quede y ayude a Mikel Oyarzabal.

Por otro lado, el entorno del futbolista ratifica que por ahora no se plantean una salida de Orri Oskarsson ya que desde la Real Sociedad transmiten que en su tercera temporada en el club vasco se confirme como el gran goleador que apunta a ser.

Orri Orkarsson ha tenido una última temporada marcada por las lesiones

Orri Oskarsson ha demostrado tener facilidad para el gol en la temporada que acaba de terminar en la cual además ha tenido muchos problemas físicos que no le han dejado jugar todo lo que hubiera querido. Con todo, Oskarsson ha marcado 10 goles en 25 partidos y 912 minutos.

Oskarsson, de sólo 21 años, fue fichado por la Real Sociedad en el verano de 2023, procedente del Copenhague, a cambio de 20 millones de euros. Una cantidad de dinero que aún no ha podido justificar. Primero porque en su campaña inicial Imanol Alguacil no le dio mucha confianza y luego debido a las lesiones que no le han dejado tener continuidad.

La Real Sociedad espera que Orri Oskarsson, con la gran cantidad de minutos que va a haber por la disputa de cuatro competiciones oficiales, se consolide y demuestre que puede ser uno de los mejores goleadores del mundo. Si explota, será el momento en el que el club vasco se plantee venderlo, ya que ahí tendría opciones de recuperar la inversión realizada e incluso de generar plusvalía.