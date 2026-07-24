El Villarreal insiste en Mastantuono y el Real Madrid prioriza una cesión en España

El futuro del argentino pasa por abandonar el club blanco este verano y en La Cerámica no se bajan de la puja; la Real Sociedad ha surgido como el otro gran candidato de LaLiga, según informan en su país natal

Franco Mastantuono sigue siendo un futbolista muy vigente en el radar del Villarreal. Tal y como viene informando ESTADIO Deportivo desde comienzos de verano, el interés amarillo por el joven futbolista argentino se mantiene intacto y la operación ha ganado enteros en las últimas horas tras conocerse la decisión del Real Madrid de buscarle un destino donde pueda acumular minutos en la temporada 2026/2027.

Según publica el diario argentino Olé, tanto Villarreal como Real Sociedad son, a día de hoy, los dos clubes españoles mejor posicionados para hacerse con el futbolista en calidad de cedido. Ambos reúnen una de las condiciones que más valora el conjunto blanco como es el hecho de competir en un entorno de máxima exigencia puesto que ambos jugarán competición europea, con aspiraciones a los puestos altos sin ser rivales directos de los blancos y con opciones reales de ofrecerle continuidad.

En el Santiago Bernabéu entienden que, tras una primera temporada de adaptación, lo prioritario es que el internacional argentino pueda tener un papel protagonista lejos del equipo de José Mourinho.

Solo se contempla una cesión

El Real Madrid no está dispuesto a perder el control sobre uno de los grandes proyectos de futuro del fútbol argentino. Por ello, la única fórmula que contempla pasa por una cesión simple, sin opción de compra, cláusulas preferenciales ni ningún mecanismo que pueda comprometer el futuro del futbolista.

Mastantuono tiene contrato hasta junio de 2031 y la entidad madridista sigue convencida de que acabará teniendo un papel importante en el primer equipo una vez complete su proceso de maduración.

La intención es muy similar a otras operaciones realizadas por el club blanco con jóvenes talentos a la hora de buscarles destinos donde jueguen con regularidad y regresen preparados para competir por un puesto en el Santiago Bernabéu. Ese planteamiento convierte al Villarreal en un candidato especialmente atractivo. La apuesta habitual del 'Submarino' por futbolistas jóvenes, su estilo ofensivo y la participación esta temporada en la Liga de Campeones son argumentos que juegan a favor del proyecto amarillo.

La ficha, el gran obstáculo

El gran problema de la operación continúa siendo económico. Franco Mastantuono percibe uno de los salarios más elevados de los jóvenes del Real Madrid. Según las estimaciones publicadas por portales especializados como Capology, el argentino supera los nueve millones de euros brutos por temporada, una cifra completamente fuera de la estructura salarial habitual del Villarreal. Por ese motivo, cualquier negociación dependería de la disposición del Real Madrid a asumir una parte muy importante de su ficha.

Precisamente, ahí radica uno de los factores determinantes para decidir el destino del jugador ya que ni Villarreal ni Real Sociedad están en condiciones de asumir íntegramente su salario.

Más competencia, aunque LaLiga gana fuerza

El interés por Mastantuono no se limita al fútbol español. En las últimas horas, CalcioMercato ha situado a la Fiorentina entre los clubes interesados en conseguir su préstamo. El conjunto italiano cuenta además con una ventaja importante ya que el argentino posee pasaporte italiano y no ocuparía plaza de extracomunitario en la Serie A.

También aparece en la carrera el Fulham dirigido por Álvaro Arbeloa, mientras que durante las primeras semanas del mercado fueron relacionados con el futbolista dos gigantes europeos como la Juventus y el Tottenham. Sin embargo, ambas opciones parecen haber perdido fuerza conforme el Real Madrid ha ido definiendo su hoja de ruta.

En Valdebebas consideran que lo ideal sería que pudiese seguir un año más en LaLiga facilitaría la adaptación del jugador al fútbol español, al estilo táctico de nuestra competición y al propio idioma futbolístico que deberá dominar cuando regrese al club blanco.