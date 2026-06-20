Mourinho abre la puerta a Mastantuono y el Villarreal se mantiene al acecho

El Real Madrid estudia una cesión por dos temporadas del futbolistas en un equipo que dispute Champions o Europa League; Juventus, Tottenham, Oporto, Benfica y Stade Rennes también se han interesado

El verano se presenta movido en las oficinas del Real Madrid y uno de los nombres propios es el de Franco Mastantuono. El talentoso mediapunta surgido en River, fichado hace apenas un año como una de las grandes joyas del fútbol argentino, no entra en los planes de José Mourinho, que ya ha trasladado al club su intención de que el futbolista salga cedido para continuar su formación lejos del Santiago Bernabéu.

El técnico de Setúbal comunicó a José Ángel Sánchez que no cuenta con el futbolista en la reunión que mantuvieron previa a su anuncio como nuevo entrenador del Real Madrid.

De esta forma, el técnico portugués ha comenzado a perfilar su nuevo proyecto y, junto a otros nombres como el de Álvaro Carreras, considera que Mastantuono necesita más minutos y continuidad antes de poder tener verdadero protagonismo en el equipo blanco.

La idea del Real Madrid pasa por no perder el control sobre uno de los mayores talentos de Argentina y buscarle un destino competitivo donde pueda crecer. Y ahí es donde vuelve a aparecer el Villarreal CF.

El Villarreal sigue muy atento a la situación

El 'Submarino' lleva semanas siguiendo de cerca la decisión con el futuro de Mastantuono. Su perfil gusta y se adaptaría al modelo de juego de Iñigo Pérez, especialmente por su capacidad para jugar entre líneas, su calidad en el último pase y su habilidad en el uno contra uno.

El proyecto del Villarreal presenta varios atractivos para el futbolista, sobre todo por la posibilidad de disputar la Liga de Campeones en un entorno de menor presión que el Santiago Bernabéu.

Según informa Esdiario, el Real Madrid está buscando una cesión por dos temporadas para el futbolista en un club de Champions o Europa League. En La Cerámica entienden que es un préstamo que podría encajar.

Una operación muy complicada a nivel económico

Mastantuono percibe una ficha muy elevada para los estándares del Villarreal, superior a los nueve millones de euros brutos por temporada entre salario fijo y variables. Por ello, cualquier negociación pasaría obligatoriamente por un importante esfuerzo del Real Madrid para asumir una parte considerable del sueldo del futbolista.

Esta condición también puede cumplirse. El club blanco pretende que el equipo de destino se haga cargo de al menos el 50% de la ficha del jugador -unos 3,5 millones de euros-, condición que da opciones al Villarreal. El interés sigue siendo firme y el club amarillo no pierde de vista una posibilidad que todavía sigue en una fase muy inicial.

Oporto y Benfica irrumpen en la carrera

En las últimas horas han aparecido nuevos competidores para hacerse con los servicios del jugador. Los dos grandes del fútbol portugués, Oporto y Benfica, han entrado en escena y cuentan con importantes argumentos para convencer tanto al Real Madrid como al propio futbolista. Jorge Mendes tiene mucho que decir en su nuevo destino.

El Oporto le ofrece la posibilidad de disputar la Champions League y competir en un entorno de máxima exigencia, mientras que el Benfica también se presenta como un destino atractivo por su capacidad para potenciar jóvenes talentos y darles escaparate europeo.

Del mismo modo, Tottenham y Juventus también presentaron argumentos anteriormente para dar cobijo al jugador.

Todos estos clubes cuentan con una mayor capacidad económica que el Villarreal para asumir una parte importante del salario del jugador, un factor que puede resultar determinante en la operación.

En Francia, el Stade Rennes también ha movido ficha interesándose por las condiciones contractuales del extremo de Azul.

Mourinho no cuenta con él… de momento

La decisión de José Mourinho no ha sorprendido a la cúpula del Real Madrid. El argentino estaba considerado una de las grandes apuestas de futuro de la entidad y su fichaje supuso una inversión superior a los 60 millones de euros. Sin embargo, su primera temporada en España no ha sido la esperada. Las lesiones, la falta de continuidad y la enorme competencia en su posición han frenado su progresión.

El mediapunta ha disputado 35 encuentros oficiales, aunque únicamente en 16 de ellos partió como titular, firmando tres goles y una asistencia, números muy alejados de las expectativas generadas con su llegada. Pese a ello, en el Bernabéu mantienen intacta la confianza en su potencial, de ahí que la idea no sea desprenderse del futbolista sino buscarle un destino que le permita acumular minutos y regresar dentro de dos temporadas convertido en un jugador mucho más maduro. Para entonces tan solo tendrá 20 años.

Con este panorama, el Villarreal se mantiene en la pugna. El 'Submarino' sabe que la competencia es feroz, pero también que su proyecto deportivo y la posibilidad de ofrecer protagonismo en la élite europea pueden jugar a su favor en una de las operaciones más interesantes del mercado de verano.