Roig cierra la puerta a más fichajes: "No creo que vayamos a acudir al mercado"

El presidente del Villarreal zanja el debate sobre el mercado de fichajes al asegurar que el club no espera realizar más incorporaciones tras la llegada de Péter Gulácsi, tal y como ya adelantó ESTADIO Deportivo

El Villarreal CF da por cerrada su planificación deportiva para la temporada 2026/2027 si no se producen salidas inesperadas. Así lo resumió este jueves su presidente, Fernando Roig, en la tradicional ofrenda floral a los patronos de Vila-real en la Ermita de la Mare de Déu de Gràcia.

El máximo mandatario amarillo atendió a los medios de comunicación en una comparecencia en la que repasó la actualidad del club, analizó la plantilla de Iñigo Pérez, habló del mercado de fichajes, de las obras del Estadio de la Cerámica y de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y fijó los objetivos deportivos del nuevo curso.

Las palabras de Roig vienen a reforzar la línea que ya adelantó ESTADIO Deportivo hace unos días, cuando informó de que, salvo venta millonaria, el Villarreal da por cerrada su plantilla tras la incorporación del veterano guardameta Péter Gulácsi. Aunque el presidente dejó la decisión definitiva en manos del consejero delegado, su hijo Roig Negueroles, el mensaje se emite con contundencia: no habrá más incorporaciones salvo que el mercado obligue a reaccionar.

El Villarreal da por cerrado su mercado

La pregunta era directa y la respuesta también. Fernando Roig no cree que el Villarreal vaya a volver al mercado para incorporar nuevos futbolistas durante este verano, aunque dejó la decisión en manos de su hijo, Roig Negueroles. "Yo no creo que vayamos a acudir al mercado, pero es una decisión del consejero delegado, que es el que debe tomar esas decisiones. Hemos fichado un nuevo portero que refuerza esa demarcación, ahora contamos con un portero joven del futuro y con un portero de más experiencia.

Tras los fichajes de Carlos Romero y Péter Gulácsi, además de la promoción de varios futbolistas procedentes de la cantera, la dirección deportiva considera muy equilibrada la plantilla de Iñigo Pérez.

"Tenemos un nuevo entrenador, un técnico trabajador y muy preparado. Creo que tenemos una plantilla que es mejor que la del año pasado y que será peor que la del que viene. Siempre estamos en esa idea. Han retornado jugadores importantes, hemos apostado por gente de la cantera y regresa un jugador como Carlos Romero. Creo que tenemos una gran plantilla y que podemos lograr un buen resultado este curso".

Sin ofertas importantes... por ahora

En cuanto al mercado de salidas, el presidente confirmó que el Villarreal todavía no ha recibido ninguna propuesta de gran calado por sus futbolistas. "Por ahora no hemos tenido ofertas millonarias, hemos hecho algún traspaso, pero no ha llegado nada. Como siempre decimos, si llega ya veremos".

Su mensaje se alinea con la filosofía del club de que solo reaccionaría en el mercado si apareciera una venta importante durante las últimas semanas del periodo de fichajes.

Confianza total en Iñigo Pérez

El presidente volvió a insistir en la filosofía de crecimiento constante que mantiene la entidad desde hace años y tuvo palabras de elogio para el nuevo entrenador amarillo, al que ve preparado para liderar un proyecto muy ilusionante. Además, también valoró muy positivamente la mezcla entre juventud y experiencia que presenta actualmente la plantilla.

"Los chavales que llegan de la cantera, Carlos Romero que viene de estar cedido, más el refuerzo que tenemos como equipo, creo que tenemos un buen equipo, una buena plantilla y que esta puede ser una temporada muy ilusionante", destacó.

El objetivo vuelve a ser Europa... y la Champions

Roig no escondió cuál debe ser la ambición deportiva del Villarreal. Un discurso prudente, aunque dejando claro que el club quiere consolidarse de nuevo entre la élite del fútbol español y europeo.

"Estar en Champions es muy importante. Es importante estar todos los años en la Liga de Campeones, ese debería ser nuestro objetivo para este año. Pero sin perder la perspectiva y siendo conscientes que el primer objetivo es estar siempre en la Liga. Nuestro objetivo es intentar estar en Europa y si es en la primera categoría mucho mejor. Estoy muy ilusionado", incidió.

Treinta años al frente del Villarreal

El presidente también fue preguntado por las tres décadas que acumula al frente de la entidad. "Cuando llegué nadie se creía que llegaríamos a Primera. Habrá gente joven que no habrá conocido el inicio de estos 30 años. Creo que hemos estado 27 de esos 30 años en Primera División y de ellos unos 20 en Europa. Creo que es una buena historia".

Su balance resume la enorme transformación que ha vivido el Villarreal bajo su presidencia.

Así avanzan las obras del Estadio de la Cerámica y de la Ciudad Deportiva

Otro de los asuntos protagonistas fue el estado de las infraestructuras del club. Respecto al Estadio de la Cerámica, mostró optimismo de cara al estreno liguero como local. "Esperemos que las obras del estadio estén acabadas para el 6 de septiembre, para el partido ante el Deportivo en casa, aunque todavía tenemos que acabar los vestuarios para los que debemos esperar unos trámites urbanísticos para acabar la plataforma, pero a lo largo de la temporada lo iremos acabando. El césped, que es lo importante, estará".

"Somos conscientes de que han habido algunas molestias, pero todo ha sido en parte por mejorar la seguridad, tenemos nuevos vomitorios, más escaleras y la gente podrá evacuar mucho más fácil", añadió.

En cuanto a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, explicó cómo prosiguen los trabajos de reforma. "Vamos a hacer un nuevo terreno de juego de césped natural para el primer equipo, un campo de césped artificial para la base, y se complementará con edificios, más vestuarios y nuevas gradas. El año que viene tendremos más novedades, pero hay que ir poco a poco, ya que también hay que gestionar lo económico".

Orgullo por una cantera campeona del mundo

Roig terminó destacando el peso que tuvo el Villarreal en la reciente conquista del Mundial por parte de la selección española.

"Del equipo campeón del mundo, casi un 20% han estado formados en la cantera del Villarreal. Tanto Rodri, Pino como Baena y Pino desde muy jóvenes, y Rodri desde un poco más mayor. Es muy bonito poder contar con jugadores que han pasado por aquí y son campeones", finalizó.