Villarreal - Levante: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 7 de LaLiga

Villarreal y Levante se miden este domingo en La Cerámica en un derbi marcado por la diferencia de descanso entre ambos. El conjunto amarillo busca estrenar su casillero de victorias como local tras ganar en Málaga, mientras los granotas llegan con más tiempo para preparar la cita

La Cerámica vuelve a acoger un derbi valenciano. Villarreal y Levante se miden este domingo a partir de las 18:30 horas en un encuentro marcado por las diferentes dinámicas con las que ambos equipos afrontan la cita.

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez llega después de conseguir en La Rosaleda la primera victoria de la temporada. El triunfo ante el Málaga permitió al Villarreal respirar después de un inicio complicado, aunque todavía tiene una asignatura pendiente: ganar ante su afición.

El 'Submarino' ha perdido sus dos primeros encuentros como local y buscará cambiar esa dinámica frente a un Levante que llega a La Cerámica con varios días más de descanso.

Foyth vuelve, Comesaña será baja

Íñigo Pérez recupera para el derbi a Juan Foyth, que vuelve a estar disponible después de superar sus problemas físicos. Sin embargo, el técnico amarillo pierde una pieza importante en la medular.Santi Comesaña no podrá participar en el encuentro después del fuerte golpe que sufrió en el tobillo durante el partido frente al Málaga.

El escaso margen entre jornadas también puede provocar modificaciones en el once del Villarreal. El equipo amarillo disputó su último encuentro el pasado jueves, por lo que el técnico podría introducir alguna rotación para afrontar el derbi con garantías.

El Levante llega con más descanso

El conjunto de Luís Castro afronta el partido con una ventaja en el aspecto físico. El encuentro que debía disputar el pasado miércoles ante el Athletic Club fue aplazado, por lo que los granotas han dispuesto de más tiempo para preparar el duelo.

El técnico portugués no podrá contar con Etta Eyong ni Hugo Sotelo, ambos lesionados, pero sí tiene disponibles a Thiago Fernández y Dani Requena. Los dos futbolistas pertenecen al Villarreal y están cedidos esta temporada en el Levante, aunque podrán jugar en La Cerámica al no existir una cláusula que les impida enfrentarse a su club de origen.

El aplazamiento del partido ante el Athletic también permite a Castro recuperar a varios futbolistas para su equipo titular. Dela y Mandi apuntan al centro de la defensa, mientras que Olasa, Rey y Bardeli tienen opciones de formar la medular.

En ataque, el Levante podría apostar por un tridente formado por Brugué, Iván Romero y Thiago, buscando aprovechar el mayor descanso para poner en problemas a un Villarreal que todavía no ha conseguido ganar en casa.

Alineaciones Posibles

Villarreal: Peter Gulácsi; Álex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Nathan Saliba, Tajon Buchanan; Alberto Moleiro y Gerard Moreno.

Levante: Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Rey, Olasa, Bardeli; Brugué, Iván Romero y Thiago.

Estadio: La Cerámica.

Horario del Villarreal - Levante

El Villarreal - Levante se disputará este domingo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cerámica, en un nuevo derbi de la Comunitat Valenciana.

Dónde ver por TV y online el Villarreal - Levante

El encuentro podrá seguirse en directo a través del operador que tenga los derechos de LaLiga EA Sports en España.

En Estadio Deportivo podrás seguir toda la información del partido, con las alineaciones oficiales, el minuto a minuto, las principales jugadas y la crónica una vez finalice el encuentro.