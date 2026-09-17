El Levante se planta ante LaLiga tras el caos del Athletic

El Levante eleva su protesta a LaLiga tras la suspensión del partido ante el Athletic por la alerta meteorológica. El club reclama revisar los protocolos y los criterios para tomar estas decisiones, especialmente por la falta de información previa para los aficionados que acudieron al estadio

El Levante UD no quiere que lo ocurrido en el Ciutat de València vuelva a repetirse. Después de la suspensión del encuentro ante el Athletic Club por la tormenta que azotó Valencia, la entidad granota ha emitido un comunicado en el que agradece el comportamiento de sus aficionados, pero también reclama cambios a LaLiga en la gestión de este tipo de situaciones.

El consejero delegado del club, José Danvila, ha enviado una carta a Javier Tebas, presidente de LaLiga, en la que solicita una revisión de los horarios establecidos y de los protocolos que se aplican cuando existen alertas meteorológicas oficiales. La entidad considera especialmente relevante que los aficionados no conocieran la suspensión del encuentro hasta prácticamente la hora prevista para su comienzo.

El Levante pide explicaciones a LaLiga

El club granota considera que lo ocurrido debe servir para revisar los procedimientos existentes. En su carta, Danvila reclama una "reflexión profunda" sobre la idoneidad de los horarios y los protocolos utilizados cuando existen avisos meteorológicos. También pide revisar los criterios que llevan a suspender un encuentro, especialmente después de que miles de aficionados se desplazaran hasta el estadio sin conocer hasta el último momento que el partido finalmente no se disputaría. El Levante entiende que "estas situaciones deben ayudarnos a aprender y mejorar".

Mientras tanto, el club ha querido poner en valor la actuación de sus trabajadores y de los servicios de seguridad durante la tormenta. Los aficionados fueron resguardados en las zonas cubiertas bajo la grada hasta que las condiciones permitieron realizar una evacuación de forma ordenada y segura.

Más de 9.000 espectadores y una cifra real todavía mayor

El Levante también ha querido agradecer expresamente el comportamiento de su afición durante una noche especialmente complicada.

La cifra oficial registrada superó los 9.000 espectadores, aunque el club reconoce que el número real de personas que acudieron al Ciutat de València fue superior. La intensidad de la tormenta provocó incluso que se abrieran los tornos para facilitar el acceso rápido de los aficionados a las zonas cubiertas. "La actitud de nuestro público fue intachable", destaca la entidad en su comunicado.

El Levante también ha agradecido especialmente al Athletic Club y a sus aficionados desplazados desde Bilbao su comportamiento y comprensión ante la situación vivida en Orriols.

El partido suspendido no penalizará a ningún abonado en el cómputo final de asistencia y fidelización, independientemente de que acudiera o no al estadio. El encuentro contará exactamente igual que si el abonado hubiera liberado su asiento. La misma medida se aplicará para el nuevo partido. El Levante y LaLiga ya trabajan en la organización del encuentro, cuya nueva fecha será el 21 de octubre. Aquellos abonados que no puedan acudir podrán liberar su asiento sin recibir ninguna penalización.

El club también ha explicado cómo se realizará la devolución del importe de las entradas adquiridas para el encuentro suspendido. Los aficionados que compraron sus localidades por internet no tendrán que realizar ningún trámite. El reembolso se efectuará automáticamente mediante el mismo método de pago utilizado y llegará en un plazo de entre dos y diez días hábiles.

Comunicado completo

"Ante la gravedad de los acontecimientos, el consejero delegado del Levante UD, José Danvila, ha enviado una carta al presidente de LALIGA, Javier Tebas. En ella, el club exige una reflexión profunda sobre la idoneidad de los horarios fijados y sobre los protocolos vigentes en días con alertas meteorológicas decretadas por organismos oficiales. Asimismo, se ha solicitado revisar los criterios de suspensión de encuentros, dado que nuestra afición no pudo conocer la cancelación del choque hasta la hora de inicio del mismo. Estas situaciones deben ayudarnos a aprender y mejorar.

Afortunadamente, tal y como consta en las primeras valoraciones, todo el personal del club actuó con absoluta efectividad. Los servicios de seguridad mantuvieron a los asistentes resguardados en las zonas cubiertas bajo la grada hasta que la intensidad del agua permitió iniciar una evacuación ordenada y segura. La entidad transmite su reconocimiento tanto a la afición como a los empleados por su predisposición y colaboración en todo momento.

El club confirma que se encuentra trabajando con LALIGA en la fijación de la nueva fecha. De cara a este partido y al impacto de la suspensión, el Levante UD informa de las siguientes medidas:

Aunque la cifra oficial registrada fue de más de 9.000 espectadores, la intensidad de la tormenta motivó la apertura de tornos para permitir el rápido acceso de las personas a las zonas cubiertas. El club es consciente de que la cifra real fue superior.

Este encuentro suspendido no penalizará a ningún abonado en el cómputo final de asistencia y fidelización, haya acudido o no al estadio. A efectos de gestión, computará exactamente igual que si el abonado hubiera liberado su asiento. De igual modo, para la fecha del nuevo encuentro, que será el 21 de octubre, aquel abonado que no pueda asistir podrá liberar su asiento sin sufrir tampoco penalización alguna.

Devolución de entradas:

Compra online: El reembolso se tramitará de forma automática en el mismo método de pago utilizado, haciendo efectivo el abono en un plazo de 2 a 10 días hábiles a contar desde hoy. NO hace falta enviar ningún correo ni hacer ninguna acción. Se reembolsará de forma automática.

Compra en taquilla: Los compradores deberán acudir presencialmente con sus entradas o bien remitir un correo electrónico a [email protected]. En este mensaje deberán adjuntar la entrada, el comprobante de pago con tarjeta (o indicar los últimos cuatro dígitos de la tarjeta empleada) o indicar si la compra se realizó en efectivo, caso en el que se les indicará el procedimiento de devolución.

El Levante UD quiere trasladar un agradecimiento muy especial al Athletic Club y a toda su afición desplazada desde Bilbao por su impecable comportamiento y comprensión ante la situación vivida en Orriols.

Anoche, en un escenario sumamente adverso, volvimos a demostrar la fuerza de estar unidos. Ayudándonos unos a otros y comportándonos como la gran familia que somos, pusimos de manifiesto los valores que nos definen como club. Agradecemos profundamente las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidas a lo largo de las últimas horas".