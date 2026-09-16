La alerta naranja obliga a aplazar el Levante - Athletic: en busca de nueva fecha

El colegiado del encuentro, Alejandro Quintero González, ha decidido que el choque previsto para este miércoles no se juegue ante la tromba de agua caída sobre el Ciutat de València y las previsiones de la AEMET

Con lo apretado que está el calendario, a LaLiga le toca encontrar ahora una nueva fecha para el partido entre el Levante y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la jornada 6 del campeonato. El mismo estaba previsto para este miércoles a las 21.30 horas en el Ciutat de València, pero ha sido aplazado por razones meteorológicas, tal y como confirmó el club valenciano.

Las intensas lluvias que comenzaron a caer sobre la ciudad de Valencia minutos antes de que arrancara el encuentro terminaron por hacer impracticable el terreno de juego e inundó la práctica totalidad del césped, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activase para este miércoles el aviso naranja por fuertes lluvias en toda la provincia de Valencia.

El balón no rodaba sobre el césped

Los jugadores del Levante y Athletic Club comenzaron los ejercicios de calentamiento previos al partido hasta que la fuerte tormenta que descargó sobre el estadio impidió hasta que el balón rodara sobre el césped.

Tanto los futbolistas como el trío arbitral, liderado por el andaluz Alejandro Quintero González, se retiraron a vestuarios hasta que el colegiado tomó la decisión de aplazar el encuentro pocos minutos antes de la hora prevista para su comienzo.

Por su parte, los aficionados de ambos clubes que ya ocupaban parte del Ciutat de València trataron de resguardarse en las zonas cubiertas del estadio y siguieron esperando minutos después del aviso oficial por megafonía de la suspensión.

La nueva fecha, en los próximos días

Asimismo, por la megafonía del estadio se apuntó que en los próximos días se conocerá la nueva fecha de disputa del encuentro, si bien ambos clubes tienen partido este fin de semana correspondiente a la séptima jornada: el Athletic en casa el sábado ante el Alavés y el Levante el domingo en La Cerámica con el Villarreal.

Cambios en ambos equipos

Antes de confirmarse el aplazamiento, el entrenador del Levante, Luís Castro, había anunciado un once con hasta siete novedades con respecto al último encuentro liguero ante el FC Barcelona. Entre los cambios del luso, llamaba la atención la completa remodelación zona ofensiva, con la titularidad de Thiago Fernández, Iván Romero y Paco Cortés.

Por su parte, el técnico del Athletic Club, Edin Terzic, también hizo cinco cambios, dejando en el banquillo tanto a Iñaki Williams como a Nico Williams. En su lugar, había colocado como titulares a Álex Berenguer y Maroan Sannadi.