Deportivo 0-1 Sevilla: Plantea un bocado inmasticable y muerde con dientes de Sierra

Nueva exhibición de solvencia, solidez y competitividad del conjunto nervionense, que dormirá desde puestos de Champions gracias al gol de Miguel Sierra. Además del hacer el definitivo 0-1, el canterano estuvo en todas las acciones de peligro y provocó la expulsión por roja directa de Angeliño

El Sevilla FC pasará la noche de este miércoles y verá amanecer el jueves desde la cuarta posición de la clasificación de LaLiga EA Sports después de sumar otra exigua pero valiosa victoria ante el RC Deportivo de La Coruña. El equipo de Luis García Plaza se ha impuesto gracias a un solitario tanto de Miguel Sierra (0-1) que proporcionó una ventaja que la inmediata expulsión de Angeliño hizo más sencilla de defender.

A cada desesperado golpe de los locales, Luis García Plaza -elogiado por José Ignacio Navarro en la previa- echaba una palada más de cemento a un muro imperturbable que apenas sufrió en todo un partido que arrancó con el Depor saliendo a tomar la iniciativa y que acabó con los locales buscando a la desesperada un gol que les permitiese estirar su condición de equipo invicto. Los nervionenses, que sólo han cedido en la jornada 3 ante el Atlético de Madrid, se ponen con 13 puntos de 18.

Y lo que es mejor, refuerzan su condición de bloque. De equipo unido, solidario y tremendamente incómodo para sus rivales. Este Sevilla es un bocado imposible de digerir y está demostrando que, todo lo contrario que en cursos anteriores, es la viva imagen de la competitividad. El sábado, antes de irse al largo parón, nueva prueba de fiabilidad ante el FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Nuevo dibujo en el Sevilla con Miguel Sierra como lapiz más afilado

Como ya advirtió, Luis García Plaza volteó su pizarra y borró el dibujo con dos delanteros para bocetar un 1-4-2-3-1 con Lucas Stassin como principal referencia ofensiva, escoltado por Miguel Sierra y Félix Correia, con Guridi ayudando a cubrir campo a la acaparadora dupla Agoumé - Fofana. La defensa, la de gala para un partido en el que cabía esperar que el Deportivo saliese a tener el balón. Muy trabajado, el Sevilla FC cerraba los espacios por dentro y no dejaba correr a los rápidos atacantes del conjunto local, que además se veía forzado a saltarse línea con desplazamientos en largo como consecuencia de la buena presión visitante.

En un falló de Giménez pudo disparar Stassin, pero Amatucci se interpuso en su camino para taponar. La iniciativa la llevaba el Deportivo, pero las primeras llegadas reseñables fueron del Sevilla FC. Siempre con Miguel Sierra como ejecutor. Primero, en un zurdazo a las manos de Leo Román; luego, en una buena acción individual culminada por un blando chut de Correia; y también en un centro que botó en el área sin llegar a sorprender al portero local.

Con todo, la ocasión más clara de una rocosa primera mitad la tuvo Lucien Agoumé en el 34', con un remate muy desviado después de una nueva recuperación en tres cuartos de campo seguido de una buena pared con Stassin. Por parte del Depor, sólo se atrevió a poner a prueba a Vlachodimos al filo del descanso, en un potente remate a la media vuelta de Nsongo que fue blocado por el meta griego.

Sierra corta la imbatilibilidad del Depor: en 8' marca el 0-1 y saca la roja a Angeliño

El partido estaba tan igualado que cualquier grieta podía ser definitiva. Y no hubo una ruptura, hubo dos casi consecutivas que pusieron las cosas de cara para el Sevilla FC: en la reanudación se adelantó con un gol de Miguel Sierra -quién si no- y en el 60' vio cómo el VAR llamaba a Hernández Hernández para que cambiase por roja directa la amarilla que había mostrado a Angeliño por una durísima patada con los tacos sobre el gemelo de Miguel Sierra -quién si no-.

En el gol, Stassin le hizo un traje a Giménez, que acabó por los suelos intentando sobreponerse del cambio de ritmo del belga para dejarle atrás, correr al espacio y soltar un zapatazo ante el que se lució Leo Román con una gran estirada. El canterano, atento, la empujó a portería vacía y puso el 0-1 con su segundo tanto en LaLiga EA Sports.

Y sólo ocho minutos después del gol, la roja que le dejaba en superioridad la última media hora. Stassin y Kike Salas volvieron a probar al meta de un Depor que no paraba de arriesgar y el Sevilla no paró de echarle cemento a su muro. Se blindó con los cambios y Vlachodimos sólo tuvo que intervenir para desviar un chut de Jensen antes de mandar a guardar otros tres puntazos.

Ficha técnica del Deportivo - Sevilla en LaLiga

0- RC Deportivo: Leo Román; Adri Altimira, Giménez (Eddahchouri 84'), Loureiro, Angeliño (60'); Luismi Cruz, Amatucci, Riki Rodríguez (Mario Soriano 57'), Yeremay (Jensen 57'); Nsongo (Adama Traoré 46') y Aubameyang.

1- Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Fofana; Miguel Sierra, Guridi (Kochorashvili 82'), Félix Correia (Julio Díaz 82'); y Stassin (Isaac Romero 76').

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (canario), con el balear Guillermo Cuadra Fernández en el VAR. Expulsó por roja directa al local Angeliño. Además, amonestó a su compañero Amatucci y a los visitantes Kike Salas, Guridi e Isaac Romero.

Goles: 0-1 (52') Miguel Sierra.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Riazor de La Coruña ante 28.506 espectadores; entre ello, cerca de un millar de sevillistas (se agotaron las 860 localidades cedidas).