Marc Márquez, 9 veces campeón del mundo: "Me despierto a las 8 y desayuno avena o tostadas de pavo con aguacate y café"

El piloto de Cervera, que este domingo ha alcanzado el liderato en el Mundial de MotoGP, tiene claro lo que debe hacer para plantar cara a rivales mucho más jóvenes y sin sus lesiones

Aunque ha sido criticado por algunos, Marc Márquez dio la pasada semana un paso adelante y acabó con todos los debates sobre la situación de su brazo derecho. Eso le liberó. Publicó una foto en el gimnasio y ahí quedó claro que su brazo derecho no es igual que el izquierdo. Y que, pese a esa debilidad, sigue ganando.

En Italia no daban crédito de que así pudiera seguir superando a todos sus rivales y, en especial, a un Bezzecchi que parecía el más fuerte cuando empezó el año. Pero es que, además, Marc Márquez lo confirmó este pasado fin de semana al ganar en Misano tanto el sprint como la carrera. Eso le ha permitido situarse como líder del Mundial, empatado con Jorge Martín, por primera vez en toda la temporada.

Hasta su compañero de marca Fabio di Giasnnantonio, que viene diciendo que Aprilia es mucho mejor todo el año, tenía que rendirse a la evidencia del poderío del piloto de Cervera. "Cierto que Aprilia está haciendo un gran trabajo y en muchos puntos del campeonato, en pista, tienen algo más que nosotros. Sin embargo, al final, Marc Márquez nos está silenciando a todos y eso significa que depende mucho de cómo afrontes el fin de semana y de cómo trabajes en la moto”, reconocía el italiano del equipo de Valentino Rossi.

Sus jefes en Ducati están encantados. Como reconocía el gurú de Ducati, Gigi Dall'Igna, Marc sabe sus límites y los explota. "Dominó la carrera gestionando impecablemente sus recursos de principio a fin, decidiendo cuándo y cómo atacar, sin precipitarse. Tomando el menor riesgo y sin excederse nunca", afirma el italiano sobre el triunfo del ilerdense en Misano.

Pero para llegar a este punto han tenido que pasar muchos meses de suplicio, de ser constante pese a los problemas que sufría en el brazo y que pocos conocían. Y gracias a una preparación física y a una alimentación acordes al gran deportista que es ha podido maximizar su situación y llegar al tramo importante de la temporada en las mejores condiciones posibles.

Marc Márquez y los cambios obligados

Sobre cómo prepara las carreras y después de lo vivido con sus últimas lesiones, Marc Márquez reconoce que es más cuidadoso si cabe a la hora de buscar sus límites. Ya que antes se iba al suelo con mayor asiduidad.

“Durante un fin de semana de Gran Premio ya detectas uno o dos puntos más críticos en el circuito. Tienes que estar lo más preparado posible, lo que no significa tener mucha fuerza, sino velocidad de reacción, tonificación, explosividad y manos. En esas situaciones se tira mucho de ingle, porque con una pierna empujas contra el suelo y con la otra, contra la moto. Aunque parece que tienes que levantarte, tienes que empujar contra el suelo y eso, a veces, hace que te levantes”, señalaba en una entrevista con AS, donde apunta cómo va evolucionando ese fin de semana.

“Vamos adaptando el plan a lo que necesitamos en cada momento. Una MotoGP te exige mucho en el tronco superior, la parte abdominal y las piernas, la zona del aductor, porque es con lo que te aguantas al depósito. (...) El equilibrio es un punto importante, así como los reflejos, porque la moto se te puede mover dos o tres veces en una curva y tu cuerpo tiene que reaccionar rápido”, desvela el piloto español.

Una preparación física muy marcada

Eso le obliga a estar, físicamente, a tope. O, al menos, todo lo máximo que él puede estar en sus circunstancias. Y una preparación física, que según admite, viene realizando desde los 11 años, adaptándose a cada momento de su carrera deportiva.

"Hago tres días de gimnasio, dos o tres días de cardio y siempre tengo un día de descanso", señala en La Vanguardia, donde reconoce que ahora necesita meter más tiempo de reposo. "Yo me levanto y priorizo siempre mis entrenos, pero un deportista también tiene que tener su descanso", añade.

Marc Márquez, por ello, es muy estricto con sus horarios. "A las dos se come y a las nueve se cena. Pase lo que pase. (...) Yo tengo unos horarios muy marcados. Ceno a las 9 y a las 10 o 10:30 ya estoy en la cama", asegura el de Cervera que, con sus lesiones, ahora también debe dedicar más tiempo a estirar los músculos para evitar problemas. "La movilidad es parte del entrenamiento, no algo aparte. Dedico tiempo todos los días a estirar, a trabajar articulaciones y a descargar", reconocía.

El plan de Marc Márquez para alcanzar su máximo

Ese plan lo completa con una alimentación con la que también es estricto y que no ha dudado en desvelar. "Me levanto a las 8 de la mañana. Antes de entrenar, siempre desayuno. Normalmente tomo avena o tostadas de pavo con aguacate. Por las mañanas me cuesta arrancar, por eso también tomo café”, afirma sobre su dieta matinal.

Una dieta que tiene muy marcada, como él mismo reconoce. “El fisiólogo te gestiona la dieta, los suplementos... y, dependiendo de la carrera y tus necesidades, adaptas tu cuerpo”, asegura el piloto de Ducati, quien sólo piensa en su carrera las 24 horas.

“Los 365 días del año son para rendir al máximo nivel. Mientras sea deportista, vivo por y para mi pasión. Yo me levanto y priorizo siempre mis entrenos. Lógicamente, un deportista no puede estar entrenando ni 24 horas al día ni los 365 días del año. Tienes que tener también tu descanso”, añade el español, quien también admite que su preparación y alimentación actuales no son las de hace unos años. Y no sólo por las lesiones. "Cuando tienes 20 años, vale todo. Puedes desayunar lo que quieras, puedes entrenar lo que quieras... pero con mi edad no se puede", reconoce.

El perfecto conocimiento de sus limitaciones y su potencial hace que pueda dar el máximo rendimiento en pista y que esté superando a pilotos mucho más jóvenes que él. Y sin tantos achaques.