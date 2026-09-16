Dani Pedrosa, muy crítico con la última decisión personal de Marc Márquez: "Yo no lo hubiera hecho, ahora ya saben todos su debilidad"

El de Sabadell, ahora comentarista en DAZN del Mundial de MotoGP, ha sido muy claro cuando le han preguntado por la imagen que ofreció el ilerdense en las redes sociales

Marc Márquez está hecho de otra pasta. El de Cervera volvió a demostrar en Misano que su octava corona en MotoGP ya está encargada. Que 102 puntos de diferencia no son nada para él si quedan paradas suficientes en el calendario. Ahora, vuelve a liderar la clasificación por primera vez este curso. Empatado con Jorge Martín, pero con la moral por las nubes tras haber logrado una nueva proeza a la altura de muy pocos.

Sin embargo, el más laureado de la categoría reina también tiene una debilidad. Y no la esconde. El factor psicológico, como a todo humano, le juega a veces malas pasadas. Y hace dos semanas ha reconocido haberse tenido que liberar de un problema que ya le estaba afectando demasiado.

"Las preguntas sobre el hombro me estaban quitando energía, y si quiero pelear por este título, necesitaba centrar toda esa energía completamente en la pista", subrayó el piloto de Ducati este pasado fin de semana.

Y es que el mayor de los Márquez decidió resolver dicho asunto publicando una foto de su torso en las redes sociales. En la instantánea, donde aparece haciendo uno ejercicio de estiramiento, se observa perfectamente que le falta ya casi medio hombro y parte del dorsal fruto de tantas operaciones a las que se ha sometido.

"Cuando hay rumores y especulaciones, lo mejor es la transparencia, tratar de ser honesto para parar las preguntas. Por eso enseñé cómo estoy, y mi doctor explicó cómo me afectó la caída de Indonesia", continuó explicando el piloto español.

Sin embargo, un excampeón del mundo como Dani Pedrosa cree que Marc ha cometido un grave error. Así de claro lo dijo en DAZN este pasado fin de semana. El de Sabadell entiende que el de Ducati lo necesitara mentalmente, pero ahora tiene claro que sus rivales irán a por él aún más.

"Yo tengo un hombro que no está igual que el de Márquez, pero lo tengo bastante dañado. Yo no publiqué cómo estaba durante mi carrera deportiva, porque no quise enseñar mis puntos débiles", subrayó el expiloto.

"A él no le ha quedado más remedio que hacerlo, por quitárselo de la cabeza o por frenar la especulación. Pero, en cualquier caso, sus rivales ya sabían cómo estaba su hombro, pero ahora lo han visto. Saben realmente que, en algún momento de carrera, le pueden apretar más de la cuenta para forzarle a sufrir", finalizó su argumentación.

Por ahora, la foto ha surtido el efecto deseado por Marc. Un nuevo doblete en San Marino con 37 puntos de 37 posibles y sus principales rivales directos acabaron por los suelos, como fue el caso de Marco Bezzecchi, y quinto tras sufrir un contratiempo físico, que fue lo que le ocurrió a Jorge Martín.

Jorge Martín espera un análisis para decidir la fecha de su operación

Y otro que tal baila con el quirófano es su compatriota Jorge Martín. El madrileño notó algo raro durante la carrera dominical cuando lideraba el certamen de San Marino. Y en sólo tres minutos pasó de ser primero a quinto. Nadie entendía lo que le estaba ocurriendo al de San Sebastián de los Reyes, hasta que se bajó de su Aprilia y lo explicó.

Sufrió un agarrotamiento por síndrome compartimental en su antebrazo derecho. Una lesión que sufren la mayoría de los pilotos y que les obliga a intervenirse quirúrgicamente, sí o sí, para estar en plenas facultades. El último en hacerlo fue Pedro Acosta.

Ahora, Jorge Martín será chequeado este mismo miércoles en Barcelona para establecer la hoja de ruta de su recuperación y elegir la fecha de su operación para, de esta manera, intentar que no le afecte demasiado a sus opciones por conquistar su segunda corona mundial. Y es que perderse alguna cita o llegar muy mermado a ella podría suponer entregarle ya definitivamente el título a Marc Márquez, viendo el estado del de Cervera.

"Pasar por el quirófano siempre puede traer complicaciones y es algo que hay que valorar bien. Después de Austria evaluaremos cómo abordar este problema físico y analizaremos las posibles soluciones", explicó el propio Martín tras el certamen de San Marino.Sobre dicho fin de semana, 'Martinator' optó por quedarse con lo positivo: "Misano no salió exactamente como esperábamos. A pesar de ello, nos quedamos con los aspectos positivos, ya que en la carrera larga tuve buenas sensaciones y un buen ritmo; pilotaba como me gusta hasta que empecé a notar que se me tensaba el antebrazo. Ahora toca centrarse en Austria, un circuito que me gusta".