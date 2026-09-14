Marruecos se apropia de la final del Mundial 2030, Madrid amenaza con retirarse y Andalucía se postula como epicentro

Mientras que el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol asegura que la final será en Casablanca, el alcalde de Madrid apunta a "replanteárselo" y no quedarse "de brazos cruzados ante la FIFA", al mismo tiempo que Andalucía se postula como puente entre España y Marruecos

La final del Mundial 2030 se ha convertido en un inesperado pulso entre España y Marruecos, consecuencia también de la invasión sufrida en Ceuta por miles de migrantes ilegales.

Mientras Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, asegura que el partido decisivo se disputará en el futuro Gran Estadio Hassan II de Benslimane, el organismo internacional insiste en que todavía no existe ninguna decisión oficial al respecto.

En España, las declaraciones han encendido las alarmas y han provocado la reacción de responsables políticos y deportivos. Y, en medio de esta batalla, Andalucía prepara su propio papel en la organización del torneo, independientemente de lo que ocurra con una final a la que La Cartuja no aspira.

Marruecos anuncia la final del Mundial 2030 y la FIFA lo desmiente

El origen de la polémica está en las palabras de Fouzi Lekjaa durante un acto del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), en el contexto de la campaña electoral marroquí. El dirigente aseguró que la provincia de Benslimane tendrá "el honor de organizar la final del Mundial 2030". Lekjaa presentó el futuro Gran Estadio Hassan II como el escenario de la gran final, pese a que la FIFA todavía no ha comunicado oficialmente la sede del encuentro.

La reacción del organismo internacional no se hizo esperar. Un portavoz de la FIFA reiteró que la decisión sobre el partido decisivo "se tomará en su debido momento", manteniendo la misma postura que ya había expresado el pasado mes de agosto.

Almeida avisa a la FIFA: «Habría que ver qué medidas se podrían adoptar»

Las declaraciones de Lekjaa provocaron una respuesta inmediata en España. Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que expresó su preocupación durante una entrevista en El Partidazo de COPE. "Si la final del Mundial 2030 no es en España, habría que ver qué medidas se podrían adoptar", afirmó el regidor madrileño.

Almeida recordó que España encabezó desde el principio la candidatura y defendió que el país tiene motivos para reclamar el partido más importante del campeonato. El alcalde llegó a plantear la necesidad de "replanteárselo" y advirtió de que España no debería quedarse "de brazos cruzados con la FIFA". Sus palabras reflejan el malestar que existe en distintos sectores políticos e institucionales ante la posibilidad de que la final se dispute fuera de España. Sin embargo, no constituyen una decisión oficial del Gobierno ni de la organización del Mundial.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, mantiene la presión a Marruecos: "España será el lugar de la final"

La Real Federación Española de Fútbol también ha dejado clara su postura. Rafael Louzán, presidente de la RFEF, defendió que el partido decisivo debe celebrarse en España y fue más allá en las declaraciones del alcalde de Madrid: "España será el lugar de la final del Mundial 2030 porque no puede ser de otra manera".

Louzán puso en valor la experiencia española en la organización de grandes acontecimientos deportivos y recordó el peso de nuestro país dentro de la candidatura conjunta con Portugal y Marruecos. También se refirió al contexto en el que se produjeron las declaraciones de Lekjaa, coincidiendo con la campaña electoral marroquí. La RFEF considera que España cuenta con argumentos deportivos, logísticos y organizativos suficientes para aspirar a albergar la gran final.

A diferencia de las insinuaciones del alcald de Madrid, la Federación no contempla abandonar el Mundial si el encuentro acaba disputándose en Marruecos. Louzán ha insistido en que España cumplirá sus compromisos dentro de la organización del torneo, independientemente de dónde se celebre el partido decisivo.

El Gran Estadio Hassan II, el gigante que amenaza al Bernabéu para la final del Mundial 2030

La gran baza de Marruecos es el futuro Gran Estadio Hassan II, que se construye en Benslimane, cerca de Casablanca. El proyecto contempla una capacidad aproximada de 115.000 espectadores, una cifra que lo situaría entre los mayores estadios de fútbol del mundo. El recinto está llamado a convertirse en uno de los grandes símbolos del Mundial 2030 y representa la apuesta marroquí por albergar acontecimientos deportivos de máxima dimensión. Su inauguración está prevista para finales de 2027.

En España, el principal candidato continúa siendo el Santiago Bernabéu. El estadio del Real Madrid reúne experiencia, reconocimiento internacional y unas instalaciones plenamente operativas, aunque su capacidad actual es inferior a la del futuro estadio marroquí. El Camp Nou también aparece en la pugna. Una vez finalizada su remodelación, el recinto barcelonista podría alcanzar una capacidad cercana a los 105.000 espectadores, lo que lo convertiría en otra alternativa de peso para la gran final, aunque todo apunta a la capital de España. La FIFA deberá valorar, en cualquier caso, mucho más que el aforo.

Javier Tebas cuestiona a la FIFA: "¿Quién miente?"

La polémica ha provocado también la reacción de Javier Tebas, presidente de LaLiga. El dirigente no se limitó a respaldar la candidatura española, sino que cuestionó públicamente la versión ofrecida por la FIFA. La pregunta de Tebas resume el desconcierto existente al respecto: "¿Quién miente?".

El presidente de LaLiga puso el foco en la posición de Fouzi Lekjaa, que además de dirigir el fútbol marroquí forma parte del Consejo de la FIFA. Desde su punto de vista, resulta difícil ignorar las declaraciones de una persona con ese peso dentro del organismo internacional. No se trata únicamente de una disputa entre España y Marruecos por la sede de la final, sino también de las dudas que algunos dirigentes del fútbol español mantienen sobre la transparencia del proceso de decisión de la FIFA.

La sombra del supuesto pacto entre Infantino y Marruecos

El debate se reavivó por unas informaciones publicadas en agosto por The Times. Según el citado medio, Gianni Infantino habría ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo para continuar al frente de la FIFA. Desde el máimo organismo futbolístico a nivel internacional negaron que existiera ese acuerdo, calificando las informaciones de falsas y engañosas. Sin embargo, las sospechas quedan ahí.

La coincidencia entre el supuesto pacto y las declaraciones posteriores de Lekjaa ha alimentado las sospechas en España. Lo que está claro es que para que Madrid se asegure la final del Mundial no debe seguir Infantino al frente de la FIFA. Si es reelegido... Las dudas, al menos, son mayores.

Infantino afronta un escenario de tensión en la FIFA

La disputa por la final coincide con un momento delicado para Gianni Infantino. El presidente de la FIFA buscará prolongar su mandato hasta 2031 en el Congreso previsto para el 18 de marzo de 2027, que casualmente se llevará a cabo en Rabat.

El dirigente suizo ha afrontado críticas por su proyecto para privatizar una parte del Mundial. La medida no contó con el beneplácito del mundo del fútbol y fue rechazada. La UEFA y la Concacaf se mostraron contrarias al proyecto y el plan terminó paralizado. En paralelo, también han aparecido informaciones sobre federaciones que habrían retirado su respaldo a la reelección de Infantino.

Andalucía prepara su papel en el Mundial 2030

Mientras Madrid y Rabat pugnan por el partido decisivo, Andalucía trabaja para consolidar su presencia en la organización del campeonato. El Estadio de La Cartuja de Sevilla, con capacidad para unos 70.000 espectadores, es una de las grandes bazas andaluzas. El recinto ha experimentado un importante proceso de recuperación y está llamado a desempeñar un papel destacado durante el Mundial.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor el esfuerzo realizado para modernizar la instalación, aunque también ha reclamado el respaldo de las distintas administraciones para afrontar las reformas pendientes. "El Mundial no corre peligro, pero no puede recaer todo el peso en la Junta de Andalucía", señaló Moreno, en referencia a la necesidad de contar con el apoyo financiero e institucional del Gobierno de España y del Ayuntamiento de Sevilla.

La RFAF también trabaja por convertir a Andalucía en epicentro del Mundial

La Real Federación Andaluza de Fútbol, presidida por Pedro Curtido, también trabaja en la preparación de una comisión andaluza que permita coordinar las iniciativas relacionadas con el torneo. Entre sus objetivos está reforzar la posición de La Cartuja y potenciar Andalucía como destino para los campamentos base de las selecciones participantes. "Tenemos el Mundial 2030 a la vuelta de la esquina y Andalucía debe ser el epicentro", ha asegurado el propio Pedro Curtido en una entrevista con ESTADIO Deportivo.

La ubicación geográfica de la comunidad, sus conexiones con Portugal y Marruecos, su infraestructura hotelera y su experiencia turística son algunos de los argumentos que se han puesto sobre la mesa.

La FIFA, mientras tanto, insiste en que no ha tomado ninguna decisión. El desenlace dependerá de un proceso en el que confluyen intereses deportivos, económicos, políticos y organizativos. Hasta entonces, la pugna continúa abierta y las declaraciones de los protagonistas no hacen más que aumentar la expectación. Está claro que el Mundial 2030 se ha convertido en un arma arrojadiza entre España y Marruecos.