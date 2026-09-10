Marruecos lanza un nuevo órdago a España sobre el Mundial 2030: "La provincia de Benslimán es la que tendrá el honor de organizar la final"

El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, ha asegurado en un encuentro público que el último partido de la Copa del Mundo se va a celebrar en su país y no en Madrid o en otra ciudad de España tal y como han manifestado algunos portavoces del territorio nacional

Nuevo choque entre España y Marruecos por culpa de dónde se disputará la final del Mundial 2030, el cual organizan los dos países junto con Portugal. España, como el país más fuerte y con más sedes del torneo, daba por hecho que el partido decisivo sería en su territorio, pero Marruecos no para de mover hilos en la FIFA y presiona para tener ese premio. El último movimiento ha sido del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, que da por hecho que la final se va a jugar en Casablanca.

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, dice que la final del Mundial 2030 se jugará en Casablanca

En un evento público y sin cortarse lo más mínimo, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol ha asegurado que la final del Mundial 2030 se disputará en Casablanca. "La provincia de Benslimán (en la región de Casablanca donde se construye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. (...) El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia".

Marruecos está haciendo todo lo posible por arrebatarle la gran final del Mundial 2030 a España. El país africano tiene una gran relación con Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, y da por hecho que dicho encuentro se disputará en el Estadio Hassan II que en estos momentos se encuentra en construcción, pero que una vez finalizado superará los 100.000 espectadores, cumpliendo así con las exigencias de la FIFA.

No es la primera vez que Marruecos se manifiesta sobre este tema, otro directivos del país africano lo han hecho anteriormente, sembrando así la duda sobre que la final se dispute en España lo cual se daba por hecho cuando la FIFA proclamó oficial la candidatura de España, Portugal y Marruecos como la sede del Mundial 2030, el cual también tendrá partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Unas declaraciones que no llegan en el mejor momento ya que las relaciones entre España y Marruecos no pasan por su mejor momento por culpa de la crisis migratoria ocurrida en Ceuta en este año 2026.

España desea que la final del Mundial 2030 se dispute en su territorio

España, de momento, se mantiene totalmente al margen de estas declaraciones de Marruecos y confía en que la final del Mundial 2030 se disputará en territorio español.

Uno de los que ha manifestado dicho pensamiento es Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "España, doblemente campeona del mundo y actual número uno, tanto en masculino como en femenino, tiene que albergar esa final. Trabajaremos todos juntos, porque no nos queda otra, para que podamos lograr ese mejor Mundial de la historia".

Si bien es cierto que el mandamás de la federación nacional admitió que fue un error no dejar por escrito que la final del Mundial 2030 se jugaría en España. "España tiene que trabajar con los que hemos firmado la candidatura. Hemos firmado todos una aceptación de una candidatura y la candidatura, como saben, es la que es. Por lo tanto, debemos trabajar en eso. La pena fue que, en relación a la final, no hubiera quedado claro, totalmente claro, dónde se tiene que jugar esa final".