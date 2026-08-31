Pedro Sánchez y la final del Mundial 2030: ﻿"Vamos a trabajar para que sea aquí"

El presidente del Gobierno señala que "ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa", después de los títulos obtenidos en el año 2010 en Sudáfrica y recientemente en el torneo de este 2026 celebrado entre Estados Unidos, México y Canadá

Pedro Sánchez se ha referido a la final del Mundial de 2030, un evento que tendrá a España, Portugal y Marruecos como organizadores -más los partidos que se celebrarán en Argentina, Paraguay y Uruguay- y cuyo partido definitivo ha generado tanta expectación como polémica ante la incertidumbre de dónde se celebrará. "Vamos a trabajar para que sea aquí", ha asegurado este el lunes el presidente del Gobierno español al respecto. Todo mientras la opción marroquí aparece en escena con fuerza.

Sánchez ha respondido así al ser cuestionado por el hecho de que pudiera ser Marruecos el escenario de la final y si podía garantizar que España finalmente ganaría esta carrera. "Vamos a trabajar para que sea así, no le quepa la menor duda. Tenemos todas las condiciones para que se celebre en España", ha explicado el presidente del Gobierno durante una entrevista en la Cadena SER.

Pedro Sánchez afirma que "va siendo hora de que España gane un Mundial en casa"

Durante su intervención también ha recordado Pedro Sánchez que España ya ha ganado dos Mundiales, los dos fuera de casa. "Hemos ganado un Mundial en Sudáfrica, hemos ganado un Mundial en Estados Unidos. Ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa", ha señalado al recordar las dos estrellas conquistadas y el hecho de apostar por una tercera con la final en España.

La carrera por esa final está pleno desarrollo. Todo en un Mundial que será el del centenario, después de que en 1930 se celebrara el primero en Uruguay. La cita iba ser celebrada inicialmente entre España y Portugal, con la posibilidad de que Ucrania se uniera. Finalmente no fue la opción ucraniana y sí la de Marruecos la que entró tercer país anfitrión.

Infantino, el Rey Mohamed VI y las relaciones de España con Marruecos tras la crisis migratoria de Ceuta

Durante los últimos meses se ha señalado el notable crecimiento de las opciones de Marruecos de albergar la final del torneo. Hay que recordar que las buenas relaciones de Gianni Infantino, presidente de la UEFA, con Mohamed VI, rey de Marruecos, hacen que muchos señalen a Casablanca como el gran candidato para albergar la final del Mundial de 2030. Incluso cuestiones geopolíticas, con Estados Unidos y Donald Trump de fondo, cargan de fuerza a los que piensa en esta opción marroquí.

Incluso el pasado mes de julio Infantino estuvo en la fiesta del trono del rey de Marruecos, una señal de las fluidas relaciones que tiene el presidente de la FIFA con Mohamed VI que tiene entre sus planes la creación de un estadio en Casablanca con una potente inversión. Infantino, además, afronta en los próximos meses su reelección como máximo mandatario de la FIFA.

Mientras en paralelo este último mes ha sido especialmente intenso en las relaciones entre España y Marruecos, a propósito de la crisis migratoria vivida en Ceuta con la masiva llegada de personas a la ciudad autónoma, un asunto todavía de máxima actualidad y vigencia y que sigue candente.