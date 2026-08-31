El Crystal Palace prepara una ofensiva de última hora para llevarse del Betis a Abde

El siempre solvente club inglés va a recibir un dineral por el traspaso de Imaïla Sarr al Liverpool y la primera opción para reinvertir esas ganancias sería el extremo izquierdo marroquí

Y se acabó el mes. El calendario ha alcanzado este lunes el día 31 de agosto y se ha activado la cuenta atrás para Manu Fajardo. Hoy mismo se cierra el mercado en la Bundesliga alemana. Hasta las 23:59 horas de mañana martes tendrán en el resto de grandes ligas europeas -5 días más para Arabia Saudí-. Es decir, la dirección deportiva del Real Betis cuenta con menos de 48 horas para buscar el encaje para Dani Ceballos y para proporcionarle a Manuel Pellegrini ese pivote defensivo que el chileno ha reclamado incluso públicamente. La historia, llegados a este punto, mantiene el condicionante de siempre: hace falta cerrar alguna venta.

"Pero que no nos debilite", precisó el técnico refiriéndose de manera velada a nombres importantes que sería muy difícil sustituir a estas alturas con alguien de su nivel. En este sentido, el agente de Natan de Souza ha reconocido que el Betis maneja propuestas del Manchester City y del FC Barcelona. Ahora, además, desde Inglaterra vuelven a la carga con una ofensiva de última hora para intentar llevarse a Ez Abde. En concreto, por parte del Crystal Palace, club que necesita un extremo y que maneja bastante dinero para conseguirlo en estas últimas horas de mercado.

El Crystal Palace irá a por Abde con los ingresos por la venta de Ismaïla Sarr

Según ha informado Peter O'Rourke, periodista del conocido portal inglés de fichajes Football Insider, el Crystal Palace hará un intentó por Abde al filo del 'deadline'. El club londinense ya ha fichado este verano a dos extremos como el inglés de origen jamaicano Dwight McNeil, por quien ha pagado al Everton FC un total de 25,8 millones de euros, y al joven estadounidense -con pasaporte irlandés- Zavier Gozo, quien llega a la Premier League desde el Salt Lake de la MLS a cambio de 13 millones. Asimismo, cuenta en sus filas con el español Yeremy Pino, con el francés Evann Guessand y con el británico Romain Esse.

Sin embargo, está a punto de traspasar a Ismaïla Sarr al Liverpool FC en una operación que se irá por encima de los 60 millones de euros y son varios los medios deportivos ingleses que mencionan a Abde como uno de los que más gustan a 'The Glaziers' para sustituir al senegalés. Cabe recordar que el marroquí se está recuperando aún del esguince de rodilla que le dejó sin el Mundial 2026, ya entró en la convocatoria para visitar al Levante UD; que tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2029 y una cláusula de rescisión de esa misma cifra, 60 millones de euros, de los que un 20 por ciento irían a parar a las arcas del FC Barcelona y cantidad a la que el club comprador debería acercarse mucho.

Pendiente de Manchester City y Barcelona por Natan

En la misma línea, André Cury ha metido el miedo en el cuerpo con una posible marcha de última hora de Natan: "Los responsables del Manchester City se han puesto en contacto conmigo para ficharle, pero hasta el momento no han presentado ninguna oferta oficial. Ahora le corresponde a la directiva del Real Betis discutir el asunto en caso de que llegue esa propuesta".

"También he recibido contactos del Barcelona, y ambos clubes están seriamente interesados en fichar al jugador. Estamos a la espera de un movimiento oficial. Natan no tiene una preferencia concreta y dejaremos que la directiva del Real Betis tome esa decisión", explicó en unas declaraciones al portal egipcio Erem News a las que ha tenido acceso ESTADIO Deportivo.

Máxima expectación con Pablo García, Deossa o Petit

La idea en estas 48 horas es no tener que cerrar ninguna venta dolorosa. No es ningún secreto que las vías de ingreso preferentes son Pablo García, Nelson Deossa o Gonzalo Petit. El canterano llegó a estar muy cerca del Hull City, pero la cosa encalló y ahí sigue, mientras el Olympiacos u otros clubes preguntan pero sin llevar a negociar en firme.

Con el colombiano y Vasco da Gama pasó exactamente igual. Tiene cosas en su país, pero las opciones de salida se han ido enfriando bastante y él ya ha expresado que su deseo es continuar. Por último, el joven delantero uruguayo tiene todo pactado para jugar cedido en el Cádiz CF; pero está a la espera porque el Betis igualmente maneja opciones de traspaso.