Pellegrini y el mercado de fichajes del Betis: la dicotomía Amrabat - Ceballos, "salidas debilitantes, Pablo García, Petit, Álvaro Fidalgo...

El técnico verdiblanco considera que hacen falta un último arreón de ambición y afán competitivo para mejorar la plantilla; pero, visto lo visto, aboga por dejarlo todo como está antes que arriesgarse a desprenderse de piezas que tengan más valor que sus hipotéticos recambios

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha vuelto a dedicar una gran parte de la rueda de prensa previa a la visita liguera de este sábado al Levante UD para analizar lo que espera de estos cuatro últimos días del mercado estival de fichajes. Principalmente, el chileno desea que no haya ninguna salida; puesto que entiende que será para debilitar al plantel. No obstante, entiende que será necesario que se marche alguien para que puedan llegar los refuerzos que faltan. En este sentido, ha opinado sin entrar en el debate entre Sofyan Amrabat o Dani Ceballos y ha analizado la situación de algunos nombres propios como los de Pablo García, Gonzalo Petit, Álvaro Fidalgo o el recién llegado Troy Parrott.

La recta final del mercado de fichajes, según Pellegrini

"Pienso que hasta el último momento uno tiene que intentar tener la ilusión de tener un plantel competitivo. Ya hemos visto el sorteo de la Champions en los que nos ha tocado muchos equipos de mayor calibre. Siempre hay que tener la ambición de poder llegar lo más arriba posible en cada competición. Lo que dije la semana pasada y lo digo hoy: faltan cuatro días y una vez que se cierre podemos hacer un análisis de la planificación".

"Ojalá que no haya salidas en estos últimos días. Cada salida siempre debilita. Por otro lado, está todo el tema económico en el cual yo no me meto; pero, sin lugar a dudas, para que alguien llegue alguien tiene que salir. Eso sí, si para que llegue alguien más barato tiene que salir uno más caro... Eso es debilitarse, independiente de los nombres que sean. Así que ya veremos. Eso lo maneja el club".

Pellegrini rechaza participar en el debate Amrabat o Ceballos

El Betis sigue sin cerrar salidas que se antojaban cantadas, como las de Nelson Deossa, Pablo García o Iker Losada. Eso deja sin margen de maniobra a Manu Fajardo a la hora de completar una plantilla que como mínimo esperaba un creador de juego como Dani Ceballos y a un mediocentro defensivo, con Sofyan Amrabat como prioridad. Es más, en caso de que sólo pudiese llegar uno de los dos, la opinión del técnico apunta a que es más necesario el pivote.

Así se lo ha hecho saber al club y, a partir de ahí, en ese posterior debate en redes sociales o en la calle prefiere no participar. "Yo no soy periodista, ustedes saben cómo se maneja el periodismo y las noticias. Desde el punto de vista personal, yo no tengo nada que decir sobre rumores, ni sobre especulaciones o de que alguien pudo haber dicho algo. No sé qué va a pasar (en estos últimos días de mercado)".

Muestra la puerta a Gonzalo Petit: "Tiene que salir cedido"

"Bueno, independiente de que Gonzalo Petit esté finalmente en la plantilla o no lo esté, ahora mismo es el cuarto extranjero que tenemos, así que no puede nunca estar en la plantilla nuestra. Ése es el motivo por el cual el club lo tiene que ceder, porque ya están los tres cupos extracomunitarios ocupados (con Antony, Natan y Deossa)". Además de no haber sido inscrito por lo que explica el chileno, el joven punta uruguayo sigue aquejado de una lesión muscular que le mantiene apartado del grupo desde hace casi tres semanas.

La situación con Pablo García: "Le falta madurez"

"Tanto Pablo García como todos los jugadores jóvenes que han debutado lo hacen porque tienen las condiciones para poder hacerlo. Pablo García ha entrenado un buen tiempo con nosotros, es un jugador de muchas condiciones, que todavía quizás le falta un poco para tener la madurez al 100%, pero cada día que entrenamos con nosotros va mejorando, así que es un jugador que tiene mucho futuro", ha respondido.

Las cualidades que Parrott aporta a este Betis

"A Troy ya lo conocíamos. Antes de contratarlo, por supuesto, revisamos una buena cantidad de vídeos. Es un juego que nos da potencia en ataque, que tiene mucho desmarque, que tiene llegada y tiene gol. Así que, entre él y Cucho tenemos dos '9' importantes para una campaña en la que vamos a tener que jugar muchísimos partidos. Ojalá que se adapte rápido al fútbol español. El idioma lo irá aprendiendo a poco, pero hay muchos compañeros que hablan inglés y no hay problema de entendimiento. Creo que va a ser un elemento importante", ha indicado sobre el irlandés, que debutó el martes en Mestalla.

Cuenta con Álvaro Fidalgo, inédito en las dos primeras jornadas

"Álvaro no ha tenido minutos porque hasta la semana pasada no estaba al cien por cien con sus rodillas. Ya podía hacer trabajo grupal y podía pegarle al arco, pero no estaba al cien por cien recuperado. A lo mejor, el hecho de apurar le hacía retardar su recuperación total".

"Así que lo vamos a llevar con cuidado. Yo creo que esta semana debería estar disponible. Es el mismo caso de Abde, que está también citado, pero vamos a ver mañana si le damos unos minutos o si tiene unos días más para cuidarse de una recaída, pues esas lesiones de rodillas son muy complicadas".