Las novedades sobre Abde eclipsan las seis bajas en la convocatoria del Betis para visitar al Levante

El extremo marroquí regresará a una lista a pesar de que aún no está del todo recuperado y de que puede que ni siquiera tenga minutos en el feudo granota. Allí, el equipo verdiblanco buscará elevar el pleno a un nueve de nueve y mantenerse en lo más alto de la clasificación de LaLiga EA Sports 26/27

El Real Betis, colíder de LaLiga EA Sports después de arrancar la temporada 2026/2027 con seis puntos de seis ante Real Sociedad (1-0) y Valencia CF (0-1), vuelve este sábado a la capital del Turia. Sólo cinco días después de vencer en Mestalla con un gol de Pablo García, los verdiblancos visitarán al Levante UD en un encuentro para el que Manuel Pellegrini sigue contando con numerosas bajas por motivos físicos que le obligan a seguir dando protagonismo a futbolistas que están en la rampa de salida y que cuentan con opciones de marcharse en estos últimos días del mercado estival de fichajes: desde el propio Pablo García hasta Nelson Deossa pasando por Iker Losada.

Pellegrini se toma con calma la vuelta de Lo Celso y pierde a Junior

El Betis se ha ejercitado en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con dos noticias destacadas: Giovani Lo Celso se ha ejercitado con el grupo por primera vez desde que volvió de jugar con Argentina el Mundial 2026, pero sólo ha trabajado de manera parcial y aún no está en condiciones de estrenarse en una convocatoria este curso. La otra novedad ha sido la ausencia de Junior Firpo, que había recibido permiso del club para atender un asunto familiar y tampoco viajará a Valencia.

Abde, la mejor noticia de una lista en la que tampoco están Morante, Ruibal, Diego Conde ni Petit

El caso contrario al de Lo Celso es el de Ez Abde, quien sigue sin estar del todo recuperado del esguince de rodilla que le dejó sin Mundial pero, después de dos semanas enteras trabajando con el grupo, se convierte con su regreso en la gran noticia de la convocatoria ante el Levante. "Abde va citado, pero vamos a ver si le damos unos minutos mañana o si tiene unos días más para cuidarse de una recaída, pues esas lesiones de rodillas son muy complicadas", ha explicado Pellegrini desde sala de prensa.

En la enfermería permanecen Aitor Ruibal, muy cerca ya de volver tras su operación de menisco, y Diego Conde, a quien le queda un poco más para dejar atrás la luxación de hombro que sufrió en pretemporada. Asimismo, sigue de baja por una dolencia en el muslo el joven Gonzalo Petit; aunque ni siquiera ha sido inscrito en LaLiga debido a que ocupa plaza de extracomunitario y el cupo está cubierto (con Antony dos Santos, Natan de Souza y Nelson Deossa). Tampoco viaja José Antonio Morante, baja por motivos físicos a pesar de que se ha dejado ver con el grupo en las tres últimas sesiones.

Los 23 futbolistas convocados por Pellegrini para el Levante - Betis

Así las cosas, la convocatoria al completo para el Levante UD - Real Betis de este sábado está compuesta por los porteros Álvaro Valles, Manu González y Álvaro de Pablo; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez y Fran García; los centrocampistas Facundo Bernal, Marc Roca, Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals, Nelson Deossa e Isco Alarcón; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Rodrigo Riquelme, Iker Losada, Pablo García, Troy Parrott y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.