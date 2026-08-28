Lo Celso da una alegría a Pellegrini y Junior causa baja en el último entrenamiento del Betis

El rosarino se ha puesto hoy por primera vez a las órdenes del míster para ejercitarse de forma parcial mientras que el lateral se sumó a las tres bajas por un tema personal

El Betis ha completado en la mañana de hoy el último entrenamiento de cara al partido de mañana sábado contra el Levante, que se disputa en el Ciutat de Valencia a partir de las 17:00 horas.

Una sesión que ha deparado novedades importantes en el apartado deportivo, especialmente el regreso de un peso pesado de la plantilla. No en vano, Giovani Lo Celso se ejercitó por primera vez a las órdenes de Pellegrini desde su vuelta de vacaciones.

Cabe recordar que el argentino fue el último internacional en sumarse al llegar a la final del Mundial con la Albiceleste y que luego se filtró que arrastraba pequeñas molestias que han retrasado su aparición.

Lo Celso se entrena de manera parcial

De esa manera, el futbolista rosarino trabajó de forma parcial con el resto de compañeros, que lo recibieron con el tradicional pasillito, para después retirarse y continuar en solitario. Se espera que en los próximos días complete el trabajo para estar a pleno disposición del 'Ingeniero'. De momento, no entra en la lista para Valencia.

Como en días anteriores, también estuvieron en la dinámica de grupo tanto Abde como José Antonio Morante, si bien ambos lucieron vendajes aparatosos en las zonas donde sufrían molestias.

Junior, ausente junto a los tres lesionados

La otra novedad fue en clave negativa y la protagonizó Junior Firpo. Y es que el lateral hispano-dominicano causó baja en la sesión debido a temas personales que no tienen nada que ver con su futuro en los últimos días de mercado, pues él mismo dejó claro días atrás que no se moverá de La Palmera. El canterano De Roa ha ocupado su lugar en la sesión matinal.

Lo Celso es el único efectivo que ha recuperado hoy Manuel Pellegrini con respecto a los enrenamientos de esta semana por lo que todavía hay tres futbolistas que, tras perderse los dos partidos ligueros, continúan en el dique seco, casos de Aitor Ruibal, Diego Conde y Gonzalo Petit. Los tres siguen con sus respectivos proceso de recuperación.

La plantilla verdiblanca, tras el entrenamiento de esta mañana y la rueda de prensa de Pellegrini, pondrá rumbo esta tarde a Valencia para el choque de mañana contra el Levante, segundo partido consecutivo en tierras valencianas.