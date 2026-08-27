Duro sorteo de la Champions League para el Betis: el campeón de la Premier, los dos mejores de la Bundesliga, dos hijos pródigos...

Las manos inocentes de Thierry Henry y David Villa depararon una compleja trayectoria en la Fase Liga para el Real Betis, que reeditará su mejor amistoso de pretemporada y recibirá en La Cartuja a sus canteranos Jesús Rodríguez y Assane Diao

La UEFA Champions League ha inaugurado su 72ª edición, la número 35 desde que cambió el nombre actual por el antiguo de Copa de Europa y la tercera con este formato de Fase Liga, que concluirá con la final en el Estadio Metropolitano de Madrid el sábado 5 de junio de 2027. Una de las novedades de esta 2026/2027 es la presencia del Real Betis, que se benefició de la plaza extra conquistada por LaLiga EA Sports y tras 21 años de espera ha acompañado al FC Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid y al Villarreal CF en el sorteo celebrado en tarde de este jueves en Mónaco para determinar los enfrentamientos en las ocho jornadas de esta primera fase.

Si en 2005 le tocó un durísimo sorteo al ser encuadrado en el Grupo G junto con Liverpool FC, Chelsea FC y RSC Anderlecht, el camino de la Champions League 26/27 también ha sido bastante complicado para el Betis. Se enfrentará a los dos mejores de Alemania, el FC Bayern de Múnich y el Borussia de Dortmund, y también con el campeón de la Premier League, el Arsenal FC. También se verá las caras con el FC Porto, el Feyenoord de Rotterdam, el LOSC Lille, el Slovan de Bratislava y el Como 1907 de Jesús Rodríguez y Assane Diao; dos hijos pródigos que visitarán La Cartuja.

Complicadísimo reestreno en la Champions para el Real Betis

En el majestuoso salón de actos del Foro Grimaldi del Principado de Mónaco, el Real Betis ha estado representado por el CEO de la entidad, Ramón Alarcón, y por el UEFA Main Contact y director de Comunicación, Julio Jiménez Heras, quienes han sido enfocados por las cámaras de la UEFA con sus reacciones a los distintos equipos con los que iba siendo emparejado mediante las bolas extraídas por las 'mano inocente' de Thierry Henry y el detonador informático pulsado por David Villa.

No dieron mucha suerte, pero pudo ser aún peor. Al menos, los verdiblancos evitaron a varios 'cocos' de cada bombo como el vigente bicampeón de la máxima competición continental, el PSG de Fabián Ruiz (1); Aston Villa, Manchester United o Roma (en el 2), Nápoles o RB Leipzig (3) o Stuttgart (4).

La composición de los bombos

Bombo 1: Real Madrid , FC Barcelona, Atlético de Madrid , París Saint-Germain, FC Bayern de Múnich, Liverpool FC, Manchester City, Arsenal FC y FC Inter de Milán.

, , París Saint-Germain, FC Bayern de Múnich, Liverpool FC, Manchester City, Arsenal FC y FC Inter de Milán. Bombo 2: Real Betis , Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, FC Porto, Club Brujas y PSV Eindhoven.

, Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, FC Porto, Club Brujas y PSV Eindhoven. Bombo 3: Villarreal CF , SSC Napoli, RB Leipzig, Feyenoord de Rotterdam, LOSC Lille, Bodo/Glimt, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Fenerbahçe.

, SSC Napoli, RB Leipzig, Feyenoord de Rotterdam, LOSC Lille, Bodo/Glimt, Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Fenerbahçe. Bombo 4: VfL Stuttgart, Como 1907, RC Lens, Slavia Praga, LASK, Sabah FK, AEK Atenas, Viking FK y Slovan de Brastislava.

Para abrir boca, los campeones de la Premier League y los dos mejores de la Bundesliga

Cada equipo disputará un total de ocho jornadas en la Fase Liga ante ocho rivales diferentes. De cada uno de los cuatro bombos salía un oponente como local y otro como visitante, con el clásico condicionante de no poder coincidir equipos del mismo país y otras novedades para oponentes recurrentes. Así, tras repartir a los cabezas de serie, al Betis ya conoció que sus dos rivales de mayor entidad serán el Arsenal FC inglés, al que ya derrotó este verano por 1-3 en un amistoso en Dublín y que deberá visitar La Cartuja, y el FC Bayern alemán, en el Allianz Arena de Múnich.

A partir de ahí, de sus 'iguales' del Bombo 2, a los verdiblancos les tocará medirse a otro equipo germano como el Borussia de Dortmund, en el Signal Iduna Park, y al FC Porto portugués, en La Cartuja. El botón activado por David Villa completó la nómina de rivales con dos de los rivales más duros del Bombo 3, el Feyenoord de Rotterdam neerlandés (casa) y el LOSC de Lille francés (fuera), y con uno de los 'cocos' del Bombo 4, el Como 1907 italiano (C) y el Slovan de Bratislava eslovaco (F).

El calendario de la UEFA Champions League 2026/2027

Esta primera fase arrancará el martes 8 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de enero. La UEFA ha explicado que este sábado se concerá el calendario exacto con todos los horarios de las ocho jornadas; pero las fechas están ya definidas. Sólo por participar en la Fase Liga, el Real Betis tiene asegurado un suculento ingreso que, incluso en el peor de los escenarios posibles, reportaría una ganancia mínima por encima de los 20 millones de euros (entre premios deportivos y el 'vallue pillar' de la UEFA).

Jornada 1 : 8-10 de septiembre de 2026

: 8-10 de septiembre de 2026 Jornada 2 : 13-14 de octubre de 2026

: 13-14 de octubre de 2026 Jornada 3 : 20-21 de octubre de 2026

: 20-21 de octubre de 2026 Jornada 4 : 3-4 de noviembre de 2026

: 3-4 de noviembre de 2026 Jornada 5 : 24-25 de noviembre de 2026

: 24-25 de noviembre de 2026 Jornada 6 : 8-9 de diciembre de 2026

: 8-9 de diciembre de 2026 Jornada 7 : 19-20 de enero de 2027

: 19-20 de enero de 2027 Jornada 8 : 27 de enero de 2027

Los ocho primeros clasificados en la Fase Liga avanzan automáticamente hacia los octavos de final, que mientras que los equipos situados entre el puesto 9º y el 24º disputarán una eliminatoria de 'play-offs' a doble partido -equivalente a una ronda de dieciseisavos- para acceder al 'Top 16'. Los clubes que ocupen las 12 últimas posiciones quedarán definitivamente eliminados de las competiciones de Europa.