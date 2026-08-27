Nelson Deossa confirma que quiere quedarse en el Betis: "Sí, obvio. La intención está clara"

El centrocampista colombiano confirma, en ESTADIO Deportivo, que tiene la intención de quedarse en el conjunto bético a pesar de los rumores que le sitúan como una de las salidas de este final del mercado

El mercado del Real Betis sigue avanzando y muchas son las opciones que se barajan. La dirección deportiva comandada por Manu Fajardo continua trabajando para darle forma a la temporada 26/27, una de las más ilusionantes de su historia con la Champions League como principal reclamo de las peticiones. Varios son los frentes abiertos que hay dentro de la plantilla, y situaciones que deben solucionarse antes del 1 de septiembre. La principal área que más quebraderos de cabeza está generando es el centro del campo, con la posibilidad de incorporar a Dani Ceballos como principal reclamo, sumando también la exigencia de Pellegrini de sumar un mediocentro defensivo.

Una de las opciones, en cuanto a salidas, que más quebraderos de cabeza ha generado es la de Nelson Deossa. El cafetero continúa en la rampa de salida, con varios equipos preguntando por su situación. Sin embargo, sigue estando en el Betis y el tiempo corre. En ESTADIO Deportivo, a la salida de la CD, hemos podido preguntar al cafetero acerca de esto, y ha sido muy contundente respecto a esto. "¿Quieres quedarte? Sí claro, obvio. Mi intención está clara", han sido las palabras del colombiano, rechazando de esta forma una salida de Heliópolis.

(EN ACTUALIZACIÓN)