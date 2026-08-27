Nueva sesión del Betis para preparar el duelo frente al Levante con Abde y Morante presentes

Manuel Pellegrini continúa trabajando de cara al encuentro frente al Levante sin apenas novedades en cuanto a la composición de la plantilla; estando la duda tanto en la presencia del marroquí y del canterano verdiblanco en la convocatoria

Continuar con la senda de victorias, el objetivo que todos los béticos desean. El Real Betis, tras la victoria por un gol a cero frente al Valencia CF, continúa trabajando de cara al encuentro que se celebrará este próximo sábado en la Ciutat de València. Los de Pellegrini regresarán a la ciudad en la que, hace dos días, el canterano Pablo García le dio los tres puntos gracias a un golazo en la medialuna del área ante el que nada pudo hacer Dimitrievski. A pesar de que quedan deberes por hacer en este mercado, este comienzo hace que exista esa ilusión en uno de los años más especiales.

Los últimos días del mercado de fichajes van a ser los que marquen la tónica de esta plantilla, con muchas incógnitas aún por resolver. La más evidente es saber lo qué ocurre con Dani Ceballos, que sigue sin firmar sin ningún equipo y se trabaja para poder crearle ese hueco. Aquí surgen los nombres de Deossa o Lo Celso como candidatos a liberar ese espacio en el centro del campo, aunque la predisposición de ambos no hace esperar que ahí se encuentre la solución. También debe resolverse el futuro de Pablo García, y unas negociaciones del Hull City que siguen estando abiertas, tal y como ya adelantamos el pasado domingo en ESTADIO Deportivo.

En la sesión de esta mañana, la segunda tras la victoria en Mestalla, no ha habido novedades respecto a los pasados entrenamientos. Abde y Morante siguen entrenando con total normalidad en el grupo, aunque su presencia en el Ciutat queda marcada por la decisión que tome Manuel Pellegrini, tal y como confirmó en la sala de prensa. Las bajas continúan siendo Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, Diego Conde y Gonzalo Petit.

Tal y como estaba previsto, Pablo García ha vuelto a entrenarse junto al primer equipo. A la espera de que se pueda desatascar su salida al club inglés, sigue siendo uno más del primer equipo y seguirá contando para el técnico chileno. Muchas son las situaciones que quedan por resolverse, también la de un Iker Losada que sigue estando junto a sus compañeros, pero que no cuenta a nivel deportivo. Las horas pasan y los momentos finales de mercado se acerca; por lo que existe expectación para ver lo que acaba ocurriendo en el primer equipo verdiblanco.

Un día recordado para el beticismo

Este 27 de agosto quedará marcado en la memoria de muchos béticos. A partir de las 18:00, comenzará el sorteo de la Champions League, un momento donde los béticos podrán conocer sus rivales en el regreso a la máxima competición continental. El poder darle cara a los desplazamientos o a los equipos que visitarán la ciudad de Sevilla es algo que genera expectación entre una afición que confía en poder hacer un buen papel. Los de Pellegrini quedarán ubicados en el bombo 2 ya que, por coeficiente UEFA, los logros de los últimos años han permitido este importante logro. Con los grandes clubes esperando, habrá que esperar unas horas para poder conocer esos enfrentamientos.