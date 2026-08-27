El Atlético insiste con Julián Álvarez: "Nuestro jugador comprenderá la decisión"

El club colchonero cierra filas y descarta cualquier negociación con el Barcelona por el delantero argentino; el consejo de administración ha dado su respaldo unánime a la postura del club, mientras la ‘Araña’ encadena su segundo día sin entrenarse con el grupo

El 'caso Julián Álvarez' suma un nuevo capítulo con una nueva elevación del muro y del tono por parte del Atlético de Madrid. El club rojiblanco ha emitido este jueves un nuevo comunicado en el que deja clara su postura: no negociará el traspaso del delantero argentino con el Barça, pese a que Joan Laporta volvió a insistir públicamente en que la oferta azulgrana continúa vigente.

La decisión cuenta, además, con el respaldo unánime del consejo de administración del Atlético, que ha cerrado filas con la dirección del club en plena tormenta alrededor de su principal estrella. Una postura que se mantiene incluso cuando Julián atraviesa una situación especialmente delicada y lleva ya dos días consecutivos sin entrenarse.

El Atlético no negociará con el Barcelona

El mensaje del Atlético no deja demasiado margen para la interpretación. El consejo de administración asegura que respalda "absolutamente" la decisión de no negociar con el Barcelona y considera que la entidad azulgrana no ha actuado con la ética y el respeto que, a su juicio, deben regir las relaciones entre clubes.

"Los miembros del consejo de administración son conscientes de que el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez".

Es, por tanto, una declaración de intenciones rotunda a menos de una semana para el cierre del mercado. El Atlético sí contempla que Julián pueda salir, pero descarta al 100% que su destino sea el Camp Nou.

La postura del club cuenta además con el respaldo de su órgano directivo y, por extensión, de Apollo, fondo que controla más del 50% de la entidad. La dirección rojiblanca queda así reforzada para mantener el pulso con el Barcelona.

Laporta mantiene viva la opción del Barça

El comunicado llega apenas un día después de las palabras de Joan Laporta. El presidente del Barcelona volvió a reconocer el interés por Julián y aseguró que el club catalán está dispuesto a mantener su propuesta encima de la mesa. "Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid", explicó el presidente azulgrana. "Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente, en el caso de que el Atleti quiera vender al jugador", aseguró tajante.

El problema para el Barça es que el Atlético no quiere abrir esa puerta. Los rojiblancos entienden que la manera en la que se ha desarrollado la operación rompe cualquier posibilidad de negociación directa con la entidad azulgrana. "Algunos pueden engañar a mucha gente durante mucho tiempo, pero es imposible engañar a todos todo el tiempo", declaran en la entidad para explicar la situación de un Julián Álvarez que no se presentó a los entrenamientos por segundo día consecutivo.

Julián sigue sin entrenarse

Mientras los despachos mantienen el pulso, el protagonista continúa apartado de la dinámica del equipo. Julián Álvarez no se ha entrenado este jueves por segundo día consecutivo, después de que el miércoles comunicara al club que se encontraba indispuesto.

La situación llega en un momento especialmente delicado, con el Atlético preparando ya su próximo compromiso liguero ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Apenas quedan dos días para el encuentro y todavía está en el aire la disponibilidad del argentino.

El Atlético, pese a todo, mantiene el discurso de que Julián puede reconducir la situación. "El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir nuestros objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores", añade el comunicado.

Arsenal, la alternativa que queda abierta

El escenario deja al Arsenal como la única alternativa realmente factible si finalmente Julián decide abandonar el Atlético este verano. El conjunto de Mikel Arteta dispone del músculo económico necesario para afrontar una operación de semejante dimensión y aparece como la vía de escape al enfrentamiento entre Atlético y Barça.

El problema es que la ‘Araña’ tenía claro que su prioridad era Barcelona y no parece tener tan claro volver a Inglaterra después de su etapa en el Manchester City.

Así, el culebrón entra en su recta final con posiciones aparentemente irreconciliables: el Barça insiste, el Atlético se niega a negociar y Julián continúa sin entrenarse. Con el mercado a punto de echar el cierre, queda por saber si el argentino acabará aceptando continuar en Madrid o si aparece una solución de última hora lejos del Camp Nou.