Reactivado el 'caso Julián': no entrena, medita lo del Arsenal y el Atlético sigue con el veto al Barça

El argentino, muy tocado anímicamente, no se ha ejercitado este jueves por segundo día consecutivo y su futuro vuelve a estar en el aire a menos de una semana para el cierre del mercado; el Barcelona insiste en que mantiene su oferta y su interés, en el Metropolitano sostienen que hay un 0% de posibilidades de venderlo al club azulgrana; el Arsenal aparece como la única vía

Julián Álvarez no se ha ejercitado este jueves con sus compañeros en el Cerro del Espino. El argentino ya se ausentó de la sesión del miércoles después de comunicar al club que había pasado una mala noche y que se encontraba indispuesto para completar el entrenamiento.

Dos días consecutivos sin trabajar con el grupo elevan aún más la incertidumbre en torno a su futuro. Es evidente que algo está ocurriendo de puertas hacia dentro. El Atlético tiene este sábado una cita en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla y Simeone sigue sin poder sumar al jugador a la causa. Todo apunta a que se está cocinando su salida ante la crispación existente y la presión por parte del jugador.

Hay que recordar que su ausencia llega después de un fin de semana especialmente complicado. La grada del Metropolitano mostró su indignación con el delantero en el partido contra el Villarreal y el jugador terminó abandonando el terreno de juego antes de que sus compañeros llegaran al vestuario. El propio Simeone explicó posteriormente que la decisión de no exponerle ante los aficionados había sido tomada por el club. El nerviosismo es incuestionable y la situación sigue estando en una fase sumamente delicada puesto que el jugador parece que no quiere ni tan siquiera entrenar.

Julián está sufriendo y su familia habría recibido amenazas

En las últimas horas también ha aparecido una dimensión mucho más personal del conflicto. La periodista argentina Vero Brunati aseguró en La Cadena SER que el delantero está atravesando una tesitura especialmente complicada y que tanto él como su familia estarían recibiendo amenazas. "El chico está sufriendo. No se presenta a entrenar porque lo está pasando mal. Él y su familia están recibiendo amenazas".

Brunati sostiene que el ruido generado alrededor del futuro de Julián ha terminado afectando directamente al futbolista y a su entorno. Una situación que, según esta versión, habría provocado que el jugador prefiera mantenerse alejado del foco en estos momentos. "Nadie contempla la parte humana… la realidad es que el chico está sufriendo y su familia también".

El Arsenal gana fuerza como alternativa

Con el Barcelona cada vez más complicado como destino por la negativa frontal del Atlético, el Arsenal comienza a aparecer como la alternativa que podría desbloquear el futuro del delantero, la mejor solución dadas las circunstancias. Julián habría asumido que la vía azulgrana está cerrada y estaría meditando seriamente la posibilidad de marcharse a Londres.

Hasta hace poco, el deseo del jugador seguía estando vinculado única y exclusivamente al Barcelona. Ahora, sin embargo, la postura inflexible del Atlético y la tensión generada alrededor de su figura hacen que la opción del Arsenal cobre fuerza.

El Atlético se niega a venderlo también al Arsenal, aunque la puerta en este caso no está tan cerrada si el jugador persistiera en querer marcharse y llegase una oferta suculenta de Londres.

Atlético: "Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça"

El club rojiblanco considera que ha terminado siendo la gran víctima de todo este episodio. Desde el Metropolitano entienden que se ha puesto el foco sobre el jugador, cuando el perjuicio económico y reputacional lo está sufriendo la entidad. "Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros", deslizan fuentes autorizadas del Atlético.

La entidad mantiene además una postura que no ha cambiado pese a la presión de las últimas semanas: "Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça".

Para el Atlético, el problema ya no es únicamente económico. "Esta situación no va de dinero, va de dignidad", sostienen desde el club, que considera que se ha construido una campaña alrededor del caso con informaciones que, a su juicio, contienen "muchas mentiras y medias verdades".

En este sentido, y según informa la Cadena COPE, el Atlético añadirá en su denuncia las últimas declaraciones de Joan Laporta como daño adicional. "Nos han perjudicado en lo económico y en lo social", insisten desde el Metropolitano.

Laporta mantiene viva la vía del Barcelona

Joan Laporta salió este miércoles públicamente para dejar claro que la propuesta azulgrana continúa vigente y que el club sigue interesado en Julián. "Que sepan que, si están dispuestos a vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho".

El presidente azulgrana también quiso explicar cómo se produjo el primer acercamiento entre ambas entidades. "Por delante quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue. Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil. Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián".

Laporta sostiene que el Barcelona respetó inicialmente aquella decisión, pero que posteriormente recibió información sobre conversaciones del Atlético con otros clubes. "Nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje. Dicho esto, pensamos con Deco que, viendo que no lo vendían, dejábamos el tema en 'stand by'. Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista".

Y el Barça no se mueve de su posición. "Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid. Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente, en el caso de que el Atleti quiera vender al jugador".