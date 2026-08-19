Lo Celso acerca a su amigo Troy Parrott: el Betis, muy cerca de cerrar el fichaje del delantero

El argentino y el irlandés coincidieron en las filas del Tottenham Hotspur cuando el centrocampista acababa de llegar a Londres como fichaje estrella y el delantero vivió su debut con el primer equipo 'Spurs' de la mano de Jose Mourinho

Las cifras de la operación han bailado muchísimo en las últimas horas pero, ligeros matices al margen, a esta hora puede decirse que Troy Parrott está muy cerca de convertirse en nuevo delantero del Real Betis. Con todo acordado con el futbolista de 24 años para firmar un contrato de larga duración, el club verdiblanco regatea con el AZ Alkmaar para encontrarse en un punto intermedio entre los 20 millones de euros que los neerlandeses habían fijado como precio mínimo para autorizar su venta y los 15 millones de fijo en los que se plantan los hispalenses, quienes intentarán convencer a sus interlocutores incluyendo pequeñas cantidades en variables en una negociación en la que Giovani Lo Celso ha tenido un papel muy relevante para acercar a su amigo hasta La Cartuja.

El papel de Lo Celso en el fichaje de Troy Parrott por el Real Betis

Lo Celso y Parrott coincidieron en el vestuario del Tottenham Hotspur en la temporada 2018/2019, cuando el Betis traspasó 'en diferido' al mediapunta argentino al conjunto inglés por 48 millones de euros (16 + 32) y el entonces técnico del conjunto londinense, Jose Mourinho, hizo debutar con el primer equipo al delantero irlandés como premio a su buen nivel en categorías inferiores.

Según han explicado a ESTADIO Deportivo fuentes de la negociación, el rosarino ha dado informes muy positivos a la dirección deportiva que dirige Manu Fajardo, animándole a ultimar ese trato por cinco temporadas que está más que perfilado a falta de que los clubes alcancen también un acuerdo sobre el montante.

Luego ya no volvieron a coincidir, pues Lo Celso afrontó dos cesiones consecutivas al Villarreal CF antes de firmar su regreso al Real Betis en el verano de 2024 y Parrott también encadenó numerosos préstamos (Milwall FC, Ipswich Town, MK Dons y Preston North End) antes de explotar como goleador en los Países Bajos en las filas del Excelsior (17 en 35 partidos) y en el propio AZ Alkmaar (51 en 97); así como en la selección absoluta de Irlanda (11 en 37). Siete temporadas después, el Real Betis puede provocar que se reencuentren bajo el amparo del escudo de las Trece Barras.

A pesar de que hasta hace unos días la entidad bética descartaba de manera tajante cualquier gasto por encima de ese listón de 15 kilos y admitía estar trabajando de manera concreta en al menos dos alternativas más para reforzar la delantera al margen de Parrott, todo apunta a que el irlandés acabará aterrizando en LaLiga española para reencontrarse también con el propio Mourinho, recién retornado al banquillo del Real Madrid.

Mourinho hizo debutar a Parrott, le dedicó piropos y luego le criticó porque el irlandés pidió salir del Tottenham

El 7 de diciembre de 2019, 'Mou' dio la alternativa a Parrott en un duelo entre el Tottenham y el Burnley FC (5-0). Tras el pitido final, el técnico portugués entró en el campo para quitarle el balón a Son Heung-min y regalárselo como recuerdo al joven atacante. Luego, le dedicó elogios en sala de prensa que poco después cambiaría por palos públicos ante el deseo del futbolista irlandés de salir cedido viendo que la falta de continuidad con el primer equipo le enviaba de vuelta al equipo filial.

"Fue su debut y creo que el balón tenía un significado mucho mayor para un chico que la semana pasada jugaba contra otros de su edad en la Youth League", decía sobre un Parrott que entonces contaba con 17 años recién cumplidos. "Ya ha logrado dos apariciones en la Premier, algo que no es muy normal para un chico de su edad, así que es un privilegiado. Parrott tiene cualidades, tiene potencial", añadía Mourinho, sólo unos días después.

Meses después, el empeño del punta por salir en busca de minutos le hizo cambiar de opinión. "Cada vez que jugaba con el sub 23, lo hacía con la mentalidad de 'Soy demasiado bueno para estar aquí'. No tenía la mentalidad adecuada", decía Mourinho sobre Parrott, que además del Betis ha venido sonando con fuerza para volver a la Premier como posible refuerzo del West Ham United.