El problema del fichaje de Ceballos por el Betis no es el dinero: "Valdrá la pena"

El centrocampista utrerano sigue preparándose por su cuenta con la temporada ya empezada y, casi dos meses después de firmar la rescisión de su contrato con el Real Madrid, no pierde la paciencia

El Real Betis tiene claras las tres peleas principales que debe librar en esta recta final del mercado estival de fichajes e incluso parece más que definido el orden, dentro de lo cambiantes e imprevisibles que son estas fechas. A tenor de los acontecimientos de los últimos días, y como viene informando ESTADIO Deportivo, el primer movimiento será el de ese '9' para el que Manu Fajardo ya ha encontrado el espacio salarial necesario y lo último sería el pivote defensivo. Entre medias estará el refuerzo más cantado de todos, el que más tiempo lleva esperando y el que -por si las moscas- no para de compartir metáforas para que el tema no se enfríe: Dani Ceballos.

Dani Ceballos mantiene el optimismo mientras sigue esperando al Betis

Quedan siete días para que se cumplan dos meses desde que Ceballos rescindió su contrato con el Real Madrid para convertirse en agente libre y en este tiempo se ha hablado mucho de las supuestas diferencias económicas que podrían explicar la excesiva dilación de un acuerdo que se antoja más que cantado. Por si acaso, el centrocampista utrerano ha vuelto a hacer constar en acta que si su fichaje por el Betis se acaba rompiendo no va a ser porque él imponga unos emolumentos inviables y, lo más importante, que esta tardanza acabará valiendo la pena.

"Un día me preguntaron que era lo más loco que había hecho por amor y respondí: 'Esperar'", decía Dani Ceballos en su penúltimo post, compartido el 15 de agosto. Este pasado martes, el canterano verdiblanco ha dado continuidad a esta idea con otra publicación en la que muestra el buen tono físico que presenta después de dedicar todo el verano a prepararse para volver a casa. A la fotografía, sin camiseta y rodeado de pesas, la acompaña el texto "El camino es duro pero valdrá la pena". Y de fondo, como mensaje subliminal, se escucha una canción de Josué Rarujo que se titula "El dinero no me mueve".

Con el Betis avanzando de manera notable en las últimas horas para hacerse con los servicios del delantero del AZ Alkmaar Troy Parrott y con un plan para aprovechar la evidencia de que la etapa de Sofyan Amrabat en el Fenerbahçe FK está más que agotada, Dani Ceballos sigue esperando a que alguna salida en la plantilla le abra hueco. En teoría, más allá de que ha visto arrancar la temporada 2026/2027 estando aún sin equipo y de que eso le dificultará bastante alcanzar el ritmo que llevan jugadores que trabajan a las órdenes de Pellegrini desde inicio de julio, son plenas la tranquilidad y la confianza en que este larguísimo culebrón tendrá un final feliz.