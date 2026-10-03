García Plaza toma medidas con Alfon Gonzalez en el Sevilla para recuperarlo y evitar su salida: presión y nueva posición

El míster, aunque le ha dado pocos minutos, confía en el albaceteño y le mete presión con declaraciones públicas, a la par que le ha abierto la puerta de una nueva posición con menos competencia en la plantilla

Alfon González se erige en protagonista de una situación extraña en el Sevilla, pues entra en los planes del entrenador, pero de momento esta confianza no se ha materializado en minutos, lastrado por su lesión en pretemporada tras regresar de su cesión en el Villarreal.

Hablamos de confianza porque el propio entrenador, Luis García Plaza, se ha encargado públicamente de asegurarlo en varias ocasiones, la última sin preguntarle en la entrevista concedida en Canal Sur Radio.

García Plaza confía en Alfon y le pide un paso adelante

El técnico madrileño cree en las virtudes del albaceteño y que puede aportar en los dos costados, por lo que le mete presión y le exige que mejore sus prestaciones. Así, en su respuesta sobre Félix Correia, recordó que dispone de otro efectivo que aún no ha lucido tras superar unas molestias que le impidieron estar a tope en las primeras jornadas.

"También tenemos ahí a Alfon y espero que pueda dar un paso adelante. Esperamos mucho de él", señaló con claridad García Plaza en declaraciones que no se tratan de un brindis al sol ni son de cara a la galería, como demostró en el Trofeo Antonio Puerta.

Titular contra el Aston Villa en una posición con menos competencia

De esa manera, el técnico le ofreció una oportunidad al extremo en el choque contra el Aston Villa para mostrarse, pues le entregó la camiseta de titular en el flanco derecho para que ganara rodaje y recuperarse la fe en sus virtudes.

Lo cierto es que Alfon se volcó al máximo pese a tratarse de un amistoso y se mostró muy voluntarioso con la intención de adelantar posiciones en su concurrida posición, donde compite con Ejuke, Félix Correia y Vargas cuando se encuentre disponible. De hecho, encaró en numerosas ocasiones a su par y logró completar varios regates, entre ellos un túnel que acabó con un pase de la muerte sin rematador.

Lo cierto es que se dejó ver y en una posición en la que hay menos competencia, porque, a día de hoy, el único activo natural para dicho flanco es Miguel Sierra, ahora mismo completamente indiscutible, pero podría ganar más minutos como alternativa.

En este sentido, que haya disputado 21 minutos lo sitúa como la última opción de García Plaza para desequilibrar por los costados, si bien el plan del entrenador madrileño es que se convierta en un recurso importante, para lo que piensa entregarle minutos dentro de lo posible siempre y cuando vea una respuesta positiva por parte del manchego.

La vía de la salida en enero, cerrada de momento

A priori, a instancia del deseo del entrenador, no se valora una nueva salida en el mercado invernal, como ya ocurrió el curso pasado, pero todo dependerá de si consigue dar ese paso al frente en los tres meses de competición que restan por delante y también de las prestaciones del resto de extremos en la plantilla, entre ellos Rubén Vargas.

No en vanó, el míster no descartó adiós en invierno completamente si no se sumaba de verdad a la causa cuando reaparezca ya libre de molestias.