García Plaza responde sobre la posible salida de Rubén Vargas del Sevilla y pide la renovación de Castrín: "No puedo garantizar nada en enero"

Cuestionado sobre la posibilidad de que el extremo se marchara en enero, el míster dejó abierto todos los escenarios mientras asegura que tratará de recuperarlo para la causa, a la par que reivindica la base del equipo del curso pasado y aspira a sentar las bases atrás con la ampliación del gallego

Luis García Plaza repasó la actualidad sevillista y se detuvo en nombres propios en una larga entrevista en la que de nuevo tuvo su cuota de protagonismo Rubén Vargas, por el que se le pregunta en casi todas sus comparecencias, sobre todo por su fecha de vuelta, si bien ahora fue más allá.

En esta ocasión, a tenor de que todavía no ha reaparecido y de la competencia en banda, se le preguntó directamente sobre si existe la posibilidad de que salga en enero tras no hacerlo en verano y la respuesta de García Plaza deja abierto todos los escenarios.

"Rubén ha tenido problemas físicos y espero sacar su mejor rendimiento. Él tiene que coger ese punto de forma, pero ahora hay que quitarle el sitio a Miguel Sierra. No puedo garantizar quien va a estar, si va a seguir en enero, pero ni él, ni ningún jugador", apuntó en Canal Sur Radio el técnico madrileño, que en otras intervenciones ya le ha dado un toque de atención al internacional suizo y que hoy también ha querido poner el foco en la base del equipo que permaneció.

García Plaza reivindica a la base del equipo que permaneció en Nervión

En este sentido, García Plaza afirma que solo se habla de los nuevos, pero los que se quedaron están siendo fundamentales en el rendimiento del equipo en el arranque liguero.

"Hay muchos nombres. El año pasado había que salvarse como sea. El día que se confirmó que seguíamos, le dije mi idea, que teníamos que renovar el vestuario al máximo. El presidente me dijo el nombre de José Ignacio Navarro. Nos pusimos a trabajar. Me gusta recordar que Suazo, Castrín, Kike, Agoumé, Miguel Sierra... estaban aquí. No valoro porque algunos no rindieron antes, pero están rindiendo", indicó el míster, que quiere mantener los pies en el suelo y quiso recordar que, al margen de Fofana, era difícil de predecir lo que aportarían las otras contrataciones.

"Nosotros tenemos que tener claro lo que queremos hacer. Después de estos dos años, no debemos vender ni ser derrotistas. Hemos fichado jugadores, como Robbie Ure, que viene de una liga menor, o a Stassin, que es un crío de 21 años. Quitando a Fofana, que todos sabemos el nivel que tiene, el resto vienen a sumar y crecer", apuntó el entrenador sevillista, que volvió a contar lo sucedido con Fofana: "Cuando se cae su fichaje por el Lyon, escuchó el interés del Sevilla y el Sevilla sigue siendo el Sevilla".

La salida de Oso y la renovación de Castrín

Además, volvió a reconocer que la salida de Oso fue dura y que ha tenido la oportunidad después de hablar con él, a la par que recalcó su interés ahora es hablar de los que están. "Fue un momento duro, pero él ha salido, hablé con él y se está adaptando. Le deseo lo mejor. No es lo mismo tener una baja por lesión, pues estábamos jugando con el mercado abierto. No es fácil, pero creo que el equipo estuvo muy bien y reaccionó", apuntó Plaza, que espera que se consume cuanto antes la renovación de Andrés Castrín, en el que confía plenamente.

"Desde que llegué le dije que tenía que jugar, era mi sensación. Ojalá renueve, él puede marcar un tiempo aquí. Nosotros no hablamos de su renovación, hablamos de fútbol, del día a día. Ojalá renueve, si logramos asentar esas bases con centrales como Castrín-Kike, con gente que quiere estar en el club...", señaló con claridad meridiana el técnico capitalino, que, en relación a los últimos fichajes, indicó que, aunque lo conocía, Fofana le está sorprendiendo y destacó la intuición Stassin.

García Plaza pide más a Alfon

"Fofana me ha sorprendido, ha llegado con muchas ganas. Ha hecho cosas que, como entrenador, sabes que lo ha hecho él, por su experiencia y talento. Lucas Stassin lee el fútbol muy bien, tiene intuición dentro del área", apuntó García Plaza, que resalta la aportación de Félix Correia y que espera que Alfon se postule como otra opción para el costado: "Félix es un chico con mucho recorrido, mucha pierna. Nos da un trabajo defensivo que ayuda mucho. También tenemos ahí a Alfon y espero que pueda dar un paso adelante. Esperamos mucho de él".