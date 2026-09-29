Dos magníficas noticias y una baja persistente en el regreso del Sevilla al trabajo

Kike Salas ha dejado atrás sus molestias y se ha unido al grupo con normalidad en el primer entrenamiento tras unas pequeñas vacaciones, mientras que Rubén Vargas ha dado un paso al frente en su puesta punto; Lucas Stassin, fue aún

Tras disfrutar de unas minivacaciones por el largo parón internacional, los futbolistas del Sevilla que no se encuentran con sus selecciones han regresado esta tarde al trabajo para preparar el partido contra el Levante del 12 de octubre.

De ese modo, los nervionenses se ejercitaron en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en una sesión que había generado expectación por conocer si Luis García Plaza cuenta ya con algunos de los puntales que arrastran molestias.

Y lo cierto es que el entrenamiento ha deparado dos novedades muy importantes que son consideradas grandes noticias en Nervión, especialmente que uno de los baluartes del actual proyecto ya se ha integrado con normalidad a la dinámica del grupo.

Kike Salas ya es uno más para García Plaza

De esa forma, como informa el propio club, Kike Salas se ha incorporado al grupo y se ha ejercitado como uno más después de haberse perdido la cita contra el Barcelona por el pequeño percance en la rodilla derecha sufrido durante la visita al Deportivo de A Coruña.

El moronense, clave para García Plaza, ha dejado atrás sus molestias y llega de sobra a la cita de dentro de dos semanas contra los granotas, en la que, posiblemente, formará en el centro de la zaga junto a Andrés Castrín.

Rubén Vargas reaparece de forma parcial

También ha sido motivo para sonreír la presencia de Rubén Vargas en la primera parte del entrenamiento con el resto del equipo, pues entrenó de forma parcial con los compañeros, siguiendo los pasos marcados dentro de su programa de rehabilitación.

Esta aparición con el grupo invita a pensar que pronto trabajará al mismo ritmo y que podría estar apto para la cita en el Ciutat de Valencia, ya dependiendo de su evolución.

Lucas Stassin sigue al margen

En el capítulo negativo, Lucas Stassin no saltó al verde de la Ciudad Deportiva y continúa trabajando en solitario en la recuperación de su lesión en el aductor largo que le obligó a caerse de la lista contra el Barcelona.

Citado por Bélgica sub 21, viajó a su país para ser examinado por los galenos de la selección y volvió a Sevilla para continuar con su puesta a punto. Su intención es estar para la reanudación del campeonato, pero, por ahora, sigue al margen de sus compañeros, por lo que habrá que esperar a ver si se une al grupo en los próximos días.

Cabe recordar que este miércoles habrá una nueva sesión y los focos estarán otra vez pendiente de si el delantero se une o continúa por su cuenta en vísperas del enfrentamiento contra el Aston Villa en el XV Trofeo Antonio Puerta, que se disputa este viernes.