La RFEF y el Sevilla organizan un homenaje a Joaquín Caparrós en la previa del España - Croacia de la UEFA Nations League

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha presidido la comitiva que ha visitado las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros -cuna de campeones del mundo- y han sido recibidos por el presidente sevillista, José María del Nido Carrasco y por el propio Joaquín Caparrós

La plantilla del Sevilla FC disfruta de unos días de 'mini-vacaciones' aprovechando el larguísimo parón que le tendrá sin competir en LaLiga EA Sports desde el choque ante el FC Barcelona del pasado 19 de septiembre hasta el próximo 12 de octubre, cuando se retomará la competición de clubes después de los compromisos de las selecciones nacionales con una visita al Levante UD en la jornada 8. El equipo de Luis García Plaza volverá al trabajo esta misma tarde, con una sesión programada para las 17:30 horas; pero esta mañana ya ha habido mucha actividad en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con la visita institucional con la que la Real Federación Federación Española de Fútbol (RFEF) ha honrado la figura de Joaquín Caparrós.

"Una delegación de la RFEF, encabezada por su presidente Rafael Louzán, ha acudido en la mañana de este martes la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para visitar al presidente de honor sevillista, Joaquín Caparrós, que se encuentra en tratamiento médico. En el marco del partido de esta noche entre España y Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha tenido lugar un encuentro en el que también ha estado presente el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco", ha explicado el club nervionense en un comunicado en el que también agradece la presencia del presidente de la Real Federación Andaluza (RFAF), Pedro Curtido, así como de la vocal de la Junta de la RFEF Minerva Salas.

"Tras el breve encuentro y el intercambio de obsequios, tuvo lugar un posado con las camisetas del Sevilla FC y de la Selección española, que este martes vuelve a un estadio en el que todavía no conoce la derrota", ha añadido el escrito del club nervionense haciendo mención a esa condición de fortín talismán para 'La Roja' y el papel de la afición del Sánchez-Pizjuán como reconocido 'Jugador número 12'. En total, España ha jugado 27 veces en el Coliseo de Nervión, con un saldo de 22 victorias y cinco empates.

Luis de la Fuente, el gran ausente en el homenaje de la RFEF a Joaquín Caparrós

"Luis de la Fuente y yo iremos mañana a visitar a Joaquín Caparros a la ciudad deportiva del Sevilla". Con estas palabras, durante una entrevista concedida en la madrugada de este martes a Onda Cero, Rafael Louzán adelantaba esta cariñosa iniciativa con la que la RFEF ha mostrado su apoyo al carismático exentrenador utrerano, que lleva un tiempo apostado en un segundo plano mediático mientras lucha contra una enfermedad. Finalmente, el seleccionador no ha podido formar parte de este acto institucional, aunque lleva varios días resaltando el enorme cariño que tiene por la ciudad de Sevilla, en general, y por el Sevilla FC, de manera concreta.

El España - Croacia se juega en el Sánchez-Pizjuán por la insistencia de Luis de la Fuente

"El partido España - Croacia se juega en el Ramón Sánchez-Pizjuán y no en La Cartuja por Luis de la Fuente. Él es uno de los motivos principales. Quiere mucho al Sevilla FC y no quería jugar siempre en La Cartuja. Él mismo lo pidió a la RFEF y al Sevilla FC le apetecía acoger un partido de España -hacía 11 años que no lo hacía-", ha explicado Anton Meana en la Cadena SER.