No pudo triunfar en el Sevilla pero ahora recoge frutos en el Deportivo: "Parece que los pequeñitos tienen que hacer mucho más pero, a mayor categoría, más destaca Luismi"

Enorme talento encerrado en un frasco pequeñito, el mediapunta portuense "ha tenido que picar mucha piedra" y "ducharse con agua fría" lejos de Nervión para encontrar su ansiada oportunidad de mostrarse en LaLiga EA Sports. Después de estar muy cerca de convencer a Julen Lopetegui, otro exsevillista como Antonio Hidalgo le ha acabado dando su sitio

El RC Deportivo de La Coruña ha sido uno de los clubes que más expectación han causado con sus movimientos en el mercado estival de fichajes: desde Pierre-Emerick Aubameyang, quien fue capaz de marcar en las cinco primeras jornadas de manera consecutiva, a Marc Casadò pasando por José María Giménez, central a quien también tanteó un Sevilla FC que tiene un papel importante en la plantilla blanquiazul para este ansiado regreso a LaLiga EA Sports. Y es que una parte importante en el celebradísimo ascenso fueron dos ex del filial nervionense como el entrenador Antonio Hidalgo y el mediapunta Luismi Cruz, canterano que por fin encuentra la oportunidad en Primera división que se le resistió en el club blanquirrojo a pesar de ser un jugador muy del gusto de Julen Lopetegui.

"Parece que los pequeñitos tienen que hacer mucho más para jugar en Primera división, pero él, a superior categoría, va a destacar más. Va a seguir creciendo, seguro". Con estas palabras, Luciano Martín resume el potencial de Luismi. Eterno ayudante de Joaquín Caparrós y actual director deportivo del Recreativo de Huelva después de vivir el pasado curso una nefasta segunda experiencia como primer entrenador del Sevilla Atlético, 'Luci' ha atendido al periódico La Opinión de A Coruña para hablar de un futbolista menudo (1,66 centímetros) con una calidad gigantesca.

"Luismi y Bryan Gil eran los jugadores marcados de aquella generación del Sevilla FC"

"Agus (Agustín López) y Marcos (Gallego) tienen muy buen ojo y teníamos marcados a Luismi Cruz y a Bryan Gil de aquella generación. Tenían condiciones, eran diferentes... Luismi llamaba la atención. Ya destacaba mucho en los Juveniles y eso que era de primer año. Era pequeñito, jugaba encorvado porque miraba la pelota abajo y se le reconocía por su coleta. Pero ese golpeo a la pelota, esa agilidad, esa velocidad y ese control de balón... Sólo le costaba en los duelos", relata Luci Martín, reflexionando los motivos por los que el portuense no logró triunfar en el Sevilla FC y luego ha tardado en llegar a Primera división.

Luci se trata de una voz más que autorizada para hablar del atacante natural de El Puerto de Santa María (Cádiz), ya que él fue el técnico que le hizo debutar con el Sevilla Atlético en la antigua Segunda B con sólo 17 años recién cumplidos y quien le dio impulso para ser señalado durante años como el talento más prometedor de todos los que se pulían en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Era otro Sevilla FC, habituado a jugar en UEFA Champions League, así que las distancias entre el primer equipo y el filial eran casi insalvables. Pese a ello, Luismi Cruz llegó a jugar cuatro partidos: dos de LaLiga EA Sports, uno de la Europa League y otro de Copa del Rey en el que debutó. Su estreno fue más que reivindicativo: el equipo estaba contra las cuerdas ante el modesto CE Andratx balear (1-1 y 5-6), que llevó la eliminatoria de primera ronda hasta la tanda de penaltis, pero el canterano demostró personalidad asumiendo un lanzamiento decisivo... y marcándolo.

Luci Martín, sobre Luismi Cruz: "En el Sevilla FC hay mucha presión y es muy difícil triunfar"

"En el Sevilla hay presión, no es fácil triunfar. A veces hay que salir fuera y ducharse en agua fría, como decimos nosotros. Unos jugadores se pierden y otros llegan arriba picando piedra como él", apunta Luci sobre este futbolista que llegó al Sevilla FC en edad Cadete y se marchó en 2022 para jugar una temporada como cedido en el Barcelona B.

A su vuelta de La Masia se fue traspasado al CD Tenerife, en el verano de 2025 fichó por el RC Deportivo, entonces en Segunda, y en esta 26/27 es uno de los fijos de Antonio Hidalgo: ha jugado en las siete jornadas disputadas hasta la fecha, en cinco de ellas como titular, y acumula 399 minutos de juego en los que ha firmado un gol más una asistencia.

Un futbolista habilidoso y polivalente: puede ser enganche, extremo, volante...

"Ha crecido mucho en el aspecto físico y en defensa no pierde duelos. Luego, en ataque es capaz, es versátil, es un buen pasador... Existía esa duda de si en Primera iba a rendir, pero él es inteligente y lo ha conseguido. Es un futbolista mucho más hecho, todo eso lo dan los años. Antonio Hidalgo ha sabido encontrarle su sitio porque él también estuvo un año en el Sevilla Atlético y le conoce bien".

"No es un extremo, es casi más un segundo punta con llegada. Se puede meter por dentro, se asocia... Es pequeñito, pero es rápido, tiene uno contra uno, también esos dos o tres metros en velocidad. Ayuda en la banda en defensa...", añade Luci Martín sobre la versatilidad de su expupilo y las ventajas que puede ofrecer a una pizarra tan flexible como la de Hidalgo.