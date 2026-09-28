Carga de minutos para Kochorashvili con poco premio antes de regresar a Sevilla

El centrocampista volvió a ser titular con Georgia y disputó 90 minutos contra Ucrania para sumar más de 180 en lo que va de parón; aún le quedan dos partidos con malas perspectivas para el Sevilla

Giorgi Kochorashvili volverá al Sevilla con las piernas cargadas de cara a preparar el regreso liguero contra el Levante, ya que sigue acumulando minutos con la selección de Georgia. Un esfuerzo con poco premio hasta ahora para su selección.

Así las cosas, al igual que ocurrió contra Irlanda del Norte el pasado jueves, el centrocampista partió de titular en la tarde de este lunes en el choque en su campo contra Ucrania, correspondiente a la jornada 2 de la Liga B de la Nations League.

Un choque que se zanjó con empate sin goles que no sirve de mucho a los georgianos después de haber caído de forma dolorosa con los irlandeses en un interminable alargue, por lo que solo suman un punto de seis posibles.

Kochorashvili sumó 90 minutos y ya suma más de 180 en este parón

El sevillista no completó el partido, pero como si lo hubiera hecho, pues fue sustituido en el minuto 90 por Yegoian, lo que significa que Kochorashvili ya ha jugado más de 180 minutos en dos encuentros tanto en cuanto en el primero estuvo en el césped hasta un final que se prolongó por encima del minuto 100.

En aquella cita formó el doble pivote con Mekvabishvili, del Chicago Fire de la MLS, mientras que en el duelo de hoy contra los ucranianos compuso un centro del campo de tres hombres en un 5-3-2. El medio nervionense compartió medular con Chakvetadze, del Udinese, y Kiteishvili, del Sturm Graz, partiendo desde el perfil derecho.

Un partido más se desgastó una barbaridad en el trabajo de contención con muchos kilómetros recorridos y contribuyó a la salida del balón en un partido muy físico en el que Georgia no pudo conseguir el objetivo de sumar los tres puntos para subir posiciones en la tabla.

Dos partidos más para Kochorashvili antes de regresar a Nervión

Un fijo en los planes de Willy Sagnol, se espera que el georgiano siga acumulando minutos en los dos partidos que todavía le quedan por delante a Georgia en este parón internacional.

Así, en la tercera jornada de la Nations League visitará el Púskas Arena de Budapest para medirse con Hungría, duelo que se disputará el viernes 2 a las 20:45 horas. Y por último, antes de poner rumbo a Nervión, Kochorashvili enfila el lunes 5, en el mismo horario, el segundo choque contra Irlanda del Norte, esta vez en Windsor Park de Belfast.