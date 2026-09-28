Protagonismo de Betis y Sevilla en la Selección Española sub 21: Manu González sustituye al lesionado Fran González

La RFEF ha anunciado que el meta sevillista tiene que abandona la concentración de la Sub 21 por molestias y que el seleccionador ha llamado al tercer portero de la plantilla heliopolitana para sustituirlo

La Federación Española de Fútbol ha anunciado un cambio de última hora en la convocatoria de la Selección Española sub 21 que afecta tanto al Betis como al Sevilla al ser los protagonista porteros de sus respectivas plantilla.

De este modo, el organismo federativo ha comunicado que el meta sevillista Fran González ha tenido que abandonar la concentración de la 'Rojita' y que su lugar, curiosamente, lo ocupará el bético Manu González, que había sido llamado por Paco Gallardo para disputar el miércoles un amistoso con la Sub 20.

Fran González abandona la concentración por molestias

"David Gordo ha citado este lunes a Manuel González Pallarés para que se una a la concentración de la Selección española sub-21. El portero del Real Betis Balompié suple a Fran González, baja por molestias", expresa el comunicado de la RFEF, que especifica que el club nervionense está completamente al corriente del estado físico de su fichaje el pasado verano: "Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol han mantenido informados en todo momento a sus homólogos del Sevilla FC".

Por ende, el meta leonés regresa a la capital hispalense lesionado y a la espera de que se le hagan más pruebas para conocer el alcance de la dolencia y si estará disponible ante el Levante como suplente de Vlachodimos.

Cabe recordar que la semana pasada fue muy especial para el cancerbero nervionense, que fue llamado por Luis de la Fuente para entrenar con la Absoluta, si bien días después no dispuso de minutos en la derrota de España contra Finlandia en Tampere. Finalmente, su citación para la Rojita ha terminado en molestias y en un regreso anticipado al Sevilla.

El bético Manu González se une este martes a la concentración

Su lugar lo ocupa Manu González, subido este curdo a la primera plantilla como tercer portero, y que, como recuerda la RFEF, tiene a sus espaldas una exitosa carrera en los inferiores de España.

"Manu González ha estado presente en otras categorías inferiores de la Selección y conquistó, el pasado mes de julio, el Europeo sub-19 con una actuación brillante (recibió el premio al mejor portero del torneo, con su portería invicta en todos los minutos que disputó)", señala la RFEF, que añade que el portero de Isla Mayor de 19 años se incorporará de inmediato a las órdenes de David Gordo: "Este martes trabajará con el grupo en la sesión matinal programada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas".