El Betis tendrá una última oportunidad para hacer caja con su elevado porcentaje de la futura venta de Ismael Sierra

Con un 45% de su pase reservado en su traspaso en 2024, el resurgir del central en el Estoril, donde es pieza intocable, genera una ventana de esperanza económica en su último año de contrato que ya se daba por perdida

El Betis todavía podría obtener rentabilidad con uno de los mayores porcentajes que conserva de una futura venta de los muchos que ha acordado en los últimos veranos, especialmente en la salida de futbolistas jóvenes que no tenían cabida en el primer equipo a la hora de dar el salto,

De este modo, aunque la ventana de esperanza se ha ido estrechando a medida que ha pasado el tiempo tras su traspaso el verano de 2024, aún existe una última oportunidad en el próximo mercado invernal, complicada pero no imposible, de obtener rédito con la transacción de Ismael Sierra.

Traspaso a coste cero y dos cesiones consecutivas

El Betis acordó su pase a coste cero hace tres veranos con el Estoril después de haber realizado la pretemporada con el Betis una vez que llamó la atención su rendimiento en la cesión en el Teruel. Pellegrini llegó a plantearse quedárselo, pero declinó esta vía y el futbolista aprovechó la oferta portuguesa para dar el salto, firmando hasta junio de 2027.

Sin minutos en el cuadro luso tras su llegada, solo con el filial, en enero salió cedido a Osasuna, para regresar a Portugal a la conclusión del préstamo a pesar de haber sido un fijo en el Promesas. Este rendimiento provocó que en el mercado estival recibiera una propuesta del Villarreal para militar en su segundo equipo y de nuevo se marchó prestado con opción a compra.

A final de curso, tras haber sido protagonista, el 'Submarino' se planteó quedárselo, pero su edad le impedía alternar con el filial, y tuvo que regresar a Estoril, donde en esta ocasión le esperaba una realidad bien distinta.

Giro en su situación en el Estoril que abre la puerta al Betis

De hecho, el técnico Vasco Matos lo integró en pretemporada con el grupo y decidió que permaneciera para este curso, lo que cerraba las puertas de una salida y minimizaba drásticamente las opciones verdiblancas de aprovechar el elevado porcentaje que se reservó de una futura compra, más concretamente un 45%.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que Ismael Sierra permaneció en el Estoril para ser importante en el presente ejercicio a tenor del protagonismo del que ha disfrutado hasta el momento.

De este modo, el defensa oscense de 23 años lo ha jugado absolutamente todo en la Liga Portugal, completando los siete partidos disputados hasta el momento como pieza clave en el entramado defensivo de Vasco Matos. Es cierto que el inicio del Estoril ha resultado nefasto, pues todavía no conoce la victoria, pero también que su problema está en ataque, no en defensa, pues ha encajado 10 goles y solo ha anotado tres.

Enero, un último tren factible por su condición de intocable en el Estoril

Su condición de intocable en el once le ha situado en el escaparate y puesto sobre la mesa que algún club se pueda interesar en sus servicios en enero, la última posibilidad tanto del Estoril como del Betis de hacer caja con una venta, lo que hace unos meses parecía completamente imposible.

La importante porción de pastel que le corresponde al Betis le supondría un pellizco económico aunque la cantidad fuera pequeña. Si no sale traspasado en enero, el porcentaje de la venta guardado por el Betis quedará definitivamente en nada.