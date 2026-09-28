Fran García: "¿La Champions es imposible? Imposible no hay nada"
ESTADIO Deportivo ha podido charlar en exclusiva con el lateral titular en los esquemas de Manuel Pellegrini, como es Fran García, que pudo hablar acerca de la actualidad verdiblanca; con Junior Firpo como protagonista y su ambición por ganar títulos
El salto del Real Betis en estos últimos años es de sobresaliente. Una entidad que, en pocos años, ve a Europa como su campamento base y que ya vuelve a disputar la máxima competición continental. Además este comienzo de temporada demuestra que, por ahora, no hay síntomas de agotamiento en el proyecto y que se sigue respirando esa misma ambición. Únicamente hay que ver la plantilla y es que, tanto para el plan A como para el B, hay opciones de calidad que demuestran el gran fondo de armario con el que cuenta Manuel Pellegrini.
Este querer seguir soñando hace que grandes jugadores quieran venir al Betis, y esto se demuestra con el caso de Fran García. ESTADIO Deportivo ha podido hablar, en exclusiva, con uno de los jugadores importantes en los esquemas de Pellegrini y que se ha ganado un sitio de excepción en el once titular. En esta entrevista completa, varios serán los temas a tratar, tales como sus sensaciones acerca del Betis, Junior Firpo, su salida del Madrid y, sobre todo, la ambición por querer tocar plata en Heliópolis.
- Un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo está?
Bien, todo bien. Contento de llegar aquí, a una nueva ciudad. No la conocía mucho. Entonces, la verdad es que estoy muy contento de cómo está saliendo todo, de cómo va el curso de la temporada y ojalá que siga así.
- A pesar del empate frente al Deportivo, el Betis está cerca de firmar un arranque de temporada histórico. ¿Alguien se imaginaba esto?
Siempre lo he dicho cuando me ha tocado hablar con algún medio: el grupo es increíble. El nivel, tanto humano como de calidad, de la gente que me toca tener cerca este año es muy alto, es muy bueno. Y yo creo que lo vamos a seguir demostrando a medida que vayan pasando las jornadas, que vaya pasando el calendario. Y, bueno, hasta este primer parón, yo creo que los resultados y las ganas que tiene este grupo están ahí.
- ¿Está teniendo muchos problemas con el calor?
En Madrid también ha hecho mucho calor y, bueno, al final te acostumbras. Pero no, no es algo que me impida hacer nada, no me importa mucho, aunque sí es verdad que, cuando va pasando el tiempo, va costando un poquito más.
- Hay personas que tienen problemas hasta para dormir. No sé si eso le pasa también.
No, no. Más que entrenar y todo eso, pero no, a la hora de salir fuera no hay mucho problema.
- (Observa un vídeo de su asistencia a Pablo García). Consiguió esa primera asistencia frente al Valencia. Imagino que es importante ir sumando ya con el equipo.
Cuando tuve la anterior entrevista, dije que para mí los datos personales siempre están bien, pero no son algo que me preocupe o que tenga en mente, comiéndome la cabeza a diario. Obviamente, cuanto mejor sea el nivel individual, mejor será para el grupo, para el equipo. Pero, bueno, yo, como te digo, creo que el trabajo y el grupo van por delante de todo lo demás.
- Viendo lo de Pablo García, ¿cómo se vivió el momento de su despedida? Es algo inusual.
He tenido una situación parecida y, cuando te toca estar mucho tiempo en un sitio y tienes que moverte, cambian muchas cosas y los sentimientos están ahí. Entonces, yo creo que es algo que se vive y que puede ser normal a lo largo de los años si te toca estar más tiempo en un sitio.
- Todo esto radica, al menos esa es la sensación desde fuera, en la gran familia que sois.
Todo lo que se mueve aquí dentro es algo muy bonito y muy especial.
- ¿Cómo se está acoplando en el vestuario?
Bien, muy bien. La verdad es que la gente aquí se porta genial conmigo, se porta increíble y me lo han puesto todo fácil desde el primer día que llegué, así que estoy muy contento por ello.
- En Isco ha tenido buen ayudante en el vestuario, ¿no?
Ya me habló cuando tenía la oportunidad de venir para acá. Ya lo conocía de mi etapa allí en el Madrid y, bueno, también eso ayuda a tomar una decisión.
- Imagino que con Ceballos también, ya que estaba más o menos claro que iba a venir...
Alguna vez hablé con él, pero es verdad que nunca tocamos ese tema y se quedó al margen.
- Le daría algún consejo para la ciudad, ¿no?
Todo lo que pueda aprender de gente de aquí será bienvenido.
- ¿Cómo fue esa primera llamada para venir a Sevilla?
Fue todo muy rápido, o sea que no fue algo que ya estuviera premeditado. El primer momento es verdad que Manu Fajardo ya habló con nosotros y fue de un día para otro el venir para acá.
- ¿Fue Manu Fajardo el que más insistió en su fichaje?
Creo que sí. Ya me conocía de mi época en el Rayo que coincidimos allí y fue el que hizo más fuerza para que también pudiera venir para acá.
- ¿Cuál es el punto que hace elegir al Betis por encima de otras ofertas?
Sobre todo, el hecho de tener cerca a mi gente es importante. Soy un tío muy cercano, me gusta mucho estar rodeado de mi gente. Sé que de una forma u otra los puedo tener cerca en mayor o menor medida, obviamente que no es como Madrid, pero es lo más parecido posible.
- Desde fuera, ¿cómo se ve al Betis?
Una imagen muy clara la que se traslada desde dentro y es la que tú decías: el grupo y la familia. Todo el mundo trata de ir hacia el mismo sitio y eso es lo que da realmente importancia a un grupo.
- Hablaba antes de Manu Fajardo, pero no sé si tuvo la ocasión de hablar con Pellegrini.
No, no llegué a hablar con él en ningún momento, pero ya te digo porque fue todo muy rápido también y no dio pie. Fue de la noche a la mañana prácticamente.
- Tiene de compañero de carril a Junior Firpo y el míster os está dando oportunidades a los dos. ¿Cómo está llevando esa compenetración?
Bien, bien, bien. Al final, como te digo, esto es un grupo, es una familia y entre todos, ya te digo, seamos de la misma posición o de otra, hay que hacer un buen grupo, hay que crear una buena dinámica porque el objetivo es de todos y, cuanto mejor nos vaya a cada uno de nosotros, mejor será para el grupo.
- Junior ha recibido críticas por parte de los aficionados. ¿Le has ayudado a superar ese proceso?
Esa situación, en mayor o menor medida, todos la pasamos en algún momento. Yo creo que, en algún partido en La Cartuja en el que se ha podido ver reflejada, desde el primer momento todos estábamos pidiendo ese apoyo porque, al final, es uno más de nosotros. Todos los que estamos en este barco remamos hacia el mismo sitio y no tenemos que hacer diferencias entre compañeros. Sobre todo, cuando le toque participar a él o a cualquiera de los que estamos sometidos a alguna crítica, tienes que tratar de que dé su mejor versión, su mejor nivel, porque eso va a ser beneficioso para todos.
- Es un mensaje que se repite mucho en el vestuario, ¿no? Cucho Hernández dijo lo mismo tras el partido en Riazor.
El míster, al final, está rotando mucho y cada uno al que le toque participar tiene que estar a la altura y tratar de dar lo mejor de sí.
—¿Se apoyó mucho en su familia para su salida del Madrid?
Si te soy sincero, no mucho, porque, como digo, fue muy rápido. Se habían hablado opciones, pero nunca se llegó a concretar nada más de lo que realmente habíamos hablado. Entonces fue una llamada, no sé si eran las diez y media u once de la noche, que al día siguiente tenía que venir para acá. Fue todo súper rápido. A la mañana siguiente cogí todo y ya al día siguiente me fui para Alemania con el grupo, porque ellos ya sabían que me movía.
—¿Cómo es salir del Real Madrid? Al final, es uno de los mejores clubes del mundo.
Bien, allí, al final, la sensación de salir y que la gente te dé una muestra de cariño, te dé unas palabras de agradecimiento por tu paso por allí, con gente con la que he compartido más y menos tiempo... Todo es agradable y, para mí, siendo de la casa y habiendo crecido allí, es algo más importante todavía.
—Ha comentado, en alguna entrevista, que no habló con Mourinho, pero que había cuatro laterales en el equipo...
La situación era complicada porque sabía el tipo de rol que había tenido a lo largo de estos años, aunque hubiera terminado jugando casi todas las temporadas que estaba allí. Pero bueno, entiendo que al final viene otro fichaje de sesenta millones después del de Álvaro (Carreras), que fueron cincuenta. Entiendo que esa prioridad la van a tener ellos a un chaval de cantera, porque es un poco la política que se ha ido demostrando a lo largo de estos años. Pero bueno, como te digo, soy un jugador que me gusta competir, me gusta disfrutar de esto tan bonito que es el fútbol, de todo lo que conlleva. Pedí al club si me daba la opción de poder salir y empezamos a barajar opciones. Una de ellas fue el Betis y al final terminó dándose.
—Se agradece que le escuchasen y favoreciesen la salida, ¿no?
Era una situación que era favorable para ambos, porque liberaba una plaza para otro compañero, liberaba la ficha. Ellos también tenían la opción de poder dejarme salir, porque yo he sido un jugador allí que, bueno, ya no allí, sino como persona, trato de no dar un problema. Me gusta siempre estar al mejor nivel para cuando me toque competir y creo que allí el trato, ya no solo con compañeros, sino con gente de la entidad, ha sido siempre bueno. Nunca he tenido ningún problema, no he puesto una mala cara, siempre he tratado de ayudar al grupo, que es lo más importante. Agradezco que ellos me hayan dado la oportunidad de poder salir, porque al final es beneficio mío también.
—Ha tenido la oportunidad de ganar esa Champions League que, imagino, a nivel personal es lo máximo.
Me encuentro con una situación especial, que al primer año de llegar allí ganamos Liga, Champions y Supercopa. Es una temporada que te marca mucho a nivel de títulos, a nivel de sueños que perseguías desde pequeño, y el hecho de poder conseguirlo en esa primera temporada es algo muy especial.
—Por último, ¿cómo lo está viendo en este comienzo?
Muy bien, con algunos sigo manteniendo relación porque, como te digo, al final allí salgo con un buen pie; al igual que me pasó en el Rayo, sigo manteniendo contacto y relación con gente. Es lo bueno que te deja el fútbol, que te deja gente que puedes conocer increíble y, de hecho, con ellos la verdad que les deseo lo mejor. Creo que tienen un equipazo y que se han reforzado bien, entonces tratar de desearles lo mejor, salvo cuando se enfrenten a nosotros. Pero no, estoy seguro de que van a hacer un año muy bueno.
—Ya habéis ganado la primera vuelta, queda la segunda...
Siempre digo, y he hablado con algún compañero, que para ganar ese tipo de partidos tienes que jugar muy bien y tener un poco de suerte. Creo que es algo que tuvimos, que obtuvimos en el partido, y al final conseguimos esos tres puntos. Hay que seguir haciéndolo igual de bien, seguir peleando, seguir la buena dinámica que tenemos y prolongarla lo máximo posible.
- Hablamos de estar en lo más alto, pero uno mira al banquillo del Betis y está Manuel Pellegrini.
Al final, ya no solo por este arranque, por este año, sino por toda la trayectoria que lleva a lo largo de los años. Sabes que es un entrenador que marca la diferencia y, al final, con nosotros, como tú decías, hemos podido igualar uno de los mejores arranques de la historia del Betis. Y es verdad que también tenemos un plantillón este año, posición por posición, puesto por puesto, algo que tenemos que aprovechar y a lo que debemos sacar mucho partido.
- Tiene 73 años, pero sigue con ese hambre del primer día.
Le gusta estar al pie del cañón, estar en los entrenamientos, y es algo que para él es vida. Lo vive mucho y yo creo que eso también nos lo transmite a todos y cada uno de nosotros.
- Con esa ambición, ¿Fran García sueña con levantar un título con el Betis?
Si no, no jugaría al fútbol; me dedicaría a otra cosa. Yo, obviamente, soy un tío muy ambicioso y no soy para nada conformista. Si he venido aquí, es para hacer cosas grandes, para que el nombre del Betis y del beticismo siga creciendo, y ojalá podamos conseguir cosas muy bonitas, como levantar un título.
- Ya ha ganado una Champions, ¿es imposible una Champions?
Siempre digo que imposible no hay nada. Hay cosas más difíciles y menos difíciles, pero no creo que haya nada imposible.
- Hablando de Champions, la afición del Betis sí que lo es.
Para cualquiera de nosotros, jugar un partido en casa es algo muy especial. Tener a 60.000 personas en cada partido, sea entre semana, sea en fin de semana, sea a las nueve o sea a las cuatro, animándote, te da esa fuerza. Aquí, sobre todo en casa, es donde tenemos que hacernos más fuertes y conseguir que no se escape ningún punto. Yo creo que eso nos da mucho.
- Se dice pronto: 60.000 personas cada fin de semana.
Así es, y yo creo que esa sensación es la que tenemos que transmitir a los rivales cuando vengan: «Tenemos que ir al campo del Betis, delante de 60.000 personas que van a estar apretando, que van a estar con el equipo». Yo creo que hacernos fuertes como locales es muy importante para nosotros.
- Estamos en parón de selecciones y ya sabe lo que es ganar un título con la selección española. ¿Tiene la ambición de pelear por volver a vestir esa camiseta?
Ya lo conseguí cuando llegué al Madrid, pero vestir los colores de la selección es algo especial, sobre todo para un español. Y no solo eso: poder hacer cosas más grandes a nivel de selección es algo muy bonito.
- Por cierto, el Balón de Oro debe ir para un español, ¿no?
Se habla mucho y ahora se está haciendo mucha campaña por ello. Con el Mundial y, sobre todo, teniendo también a Fabián en el PSG, que ha hecho grandes cosas no solo esta temporada, sino también la anterior, ganándolo todo. Aunque no sea un jugador tan atractivo como otros, hay que darle la importancia y la trascendencia que realmente tiene. Siempre ha estado presente en partidos importantes y ha conseguido títulos.
- Para terminar, un mensaje al beticismo.
Nada, pues es un placer pasar este primer mes de campeonato junto a vosotros. Estoy seguro de que van a venir cosas mucho más importantes y especiales, y de que vamos a hacer una temporada increíble, sobre todo, todos juntos.