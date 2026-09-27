La portada de ESTADIO Deportivo de este lunes viene con el plan del Betis para la renovación de Pellegrini, Fofana, la defensa a ultranza de Junior Firpo por parte de José Juan Romero y la baja de Eric García en la Selección

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 28 de septiembre de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 28 de septiembre de 2026:

- PLAN TRAZADO CON PELLEGRINI

Con contrato hasta el 30 de junio, el futuro del técnico chileno no causa tanto revuelo como hace un año y el club apuesta por la estrategia establecida el curso pasado, cuando cambió a ampliaciones anuales, sin precipitación y las ideas claras

- "EL MILAN HA DECIDIDO REGALAR A FOFANA AL SEVILLA"

Desde la capital lombarda explican las facilidades dadas a los nervionenses y el motivo rossonero

- DEFENSA A ULTRANZA DE JUNIOR FIRPO

José Juan Romero, que lo tuvo en el filial, está convencido de que volverá a su mejor versión

- ERIC GARCÍA, BAJA EN LA 'ROJA' POR LESIÓN

El defensa azulgrana ha tenido que abandonar la concentración y en su lugar se suma Le Normand