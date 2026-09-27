El factor clave en el fichaje de Fofana: "El Milan ha decidido regalarlo literalmente al Sevilla"

Desde Milán señalan a ESTADIO Deportivo las facilidades ofrecidas al Sevilla por los rossoneri con el parisino, que muestra su compromiso entrenando en los días de descanso, y afirman que no responden a motivos técnicos ni tácticos: "Habría encajado en el estilo de juego de Amorim"

Youssouf Fofana se convirtió en el fichaje 'bomba' de José Ignacio Navarro en el último suspiro del mercado tras alcanzar un acuerdo con el Milan para su cesión sin opción a compra. Una operación impensable antes del anuncio por el caché del parisino y su peso la temporada pasada en el conjunto rossonero, donde jugó 2.373 minutos repartidos en 36 encuentros.

Un centrocampista que en condiciones normales no habría estado al alcance del Sevilla en su situación actual, si bien se dieron las circunstancias al no entrar en los planes de Ruben Amorim para la 26/27 pese a su protagonismo en el curso anterior.

La razón apuntada desde Milán para la salida de Fofana

En este sentido, es inevitable hacerse la pregunta de por qué el Milan puso facilidades al Sevilla para la cesión hasta el punto de que se hace cargo de la mayor parte de la elevada ficha del medio. La respuesta, como apuntan desde la capital de Lombardía a ESTADIO Deportivo, no responde a cuestión de rendimiento ni táctico.

En este sentido, el periodista Antonello Gioia, de Corriere dello Sport, especialista en información del Milan, señala que Fofana "habría un jugador muy útil en el estilo de juego de Amorim", por lo que la decisión del Milan "no fue tanto por motivos técnicos o tácticos", sino más porque "no encajaba del todo bien en el vestuario", razón por la que, según dicha fuente, el Milan tomó una decisión drástica complicada de entender en base a su aportación futbolística.

El Milan asume la mayor parte de la ficha: "Lo ha regalado"

"En lugar de mantenerlo en la plantilla, Gerry Cardinale (propietario del club), ha preferido incluso regalarlo, pagando una buena parte de su salario", señala Gioia, que insiste en el término 'regalo' por las condiciones en la que Fofana aterrizó en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "El Milan ha decidido regalarlo literalmente al pesar de ser un jugador importante el curso pasado".

Vestuarios de clubes como el Milan, con muchas estrellas en su madurez suelen ser habitualmente complicados y pueden influir en la adaptación de los futbolistas, porque el encaje de Fofana en el del Sevilla ha sido inmediato, con liderazgo y un compromiso que ha exhibido ya tanto en el campo como fuera de él.

Máximo compromiso de Fofana en el Sevilla: trabaja en los días de descanso

No en vano, el centrocampista sevillista trabaja con intensidad para alcanzar su mejor forma física y ni siquiera descansa en el tiempo de asueto que ha concedido a los suyos García Plaza hasta el próximo martes, día de vuelta a los entrenamientos.

Así, Fofana ha aprovechado para viajar fuera de España para completar la mudanza debido a la velocidad con la que tuvo que hacer las maletas, lo que no ha significado que haya descuidado su puesta a punto.

De hecho, el francés ha compartido en sus redes una historia en la que aparece entrenando en estos días de descanso con un claro mensaje: "Pas de repos le boulot" ("Sin descanso en el trabajo"). Y es que Fofana ha llegado a Nervión para darlo todo y triufar tras el trato recibido por el Milan.