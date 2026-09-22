El vestuario del Sevilla, rendido a Fofana: "Físicamente es un animal, es muy bueno, nos va a dar ese salto de calidad"

Jon Guridi ha repasado la actualidad del Sevilla, el buen comienzo liguero, la identidad de equipo que está construyendo García Plaza y los objetivos de la plantilla en esta temporada

Jon Guridi está siendo uno de los nombres propios del Sevilla Fútbol Club en este inicio de temporada. El de Azpeitia llegó gratis tras acabar su contrato con el Deportivo Alavés y posiblemente sea uno de los futbolistas del plantel que mejor conozca a Luis García Plaza. De hecho, el vasco ha sido titular en cinco de los siete partidos y marcó un gol, ante el Rayo Vallecano en la primera jornada, por lo que valora positivamente sus primeras semanas en el club de Nervión.

"La verdad es que estoy muy contento de estar aquí, el inicio ha sido muy bueno, 13 puntos de 21 posibles, quinta posición, yo creo que vamos al parón satisfechos pero no nos tenemos que conformar, al final estamos en una muy buena dinámica, ahora tenemos dos semanas de parón que nos va a venir para descansar, para desconectar la mente también, que viene bien, pero a la vuelta tenemos que seguir con esta actitud, con esta humildad, con este trabajo y a partir de ahí seguro que las cosas van bien", ha destacado Guridi en palabras de para 'Libre y Directo' de Radio Sevilla.

Ha valorado Guridi también la figura de su entrenador, García Plaza, del que ha defendido su gran trabajo desde que llegó al Sevilla: "Yo creo que adaptarse a un equipo nuevo nunca es fácil, al final tienes que, o sea, futbolísticamente a los jugadores sí que los conoces, a la mayoría sí, pero yo creo que también a nivel humano es importante cómo está cada jugador individualmente, mentalmente, con confianza o no, entonces, implementar ese trabajo que está haciendo esta última temporada al final y ahora en esta temporada al comienzo, yo creo que tiene las ideas claras, nos está haciendo creer también en nosotros mismos, a cada uno sacando nuestro potencial y el día a día yo creo que estamos trabajando muy bien, haciendo muy bien las cosas y yo creo que se ve reflejado en los resultados de este inicio de liga".

Eso sí, Guridi no cree que García Plaza sea un técnico defensivo: "Yo no te diría un técnico defensivo, al final los partidos duran 90 minutos y la idea siempre es encajar poco gol y luego nosotros cuando tengamos balón también, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, yo creo que tiramos, rematamos bastante a puerta, hacemos ocasiones de posesión, yo creo que en estos partidos, quitando contra el Barça, en los demás la posesión ha sido bastante repartida, pero yo creo que al final tenemos que ser un equipo jodido para el rival, que no les dejemos jugar cómodos y yo creo que se está viendo eso.

Tres un prometedor inicio de LaLiga, puede un año para no sufrir por la permanencia y quién sabe si algo más: "Al final la liga es muy larga, estos años se ha visto que hay mucha competencia, todos los equipos pelean por esos puestos de mitad de tabla en adelante, el año pasado también se vio que el descenso estuvo muy reñido hasta el final. Puede ser, al final con este inicio, como te digo, estamos bien, nos estamos sintiendo cómodos, no ha hecho más que empezar, pero yo veo al equipo compitiendo muy bien y por qué no, yo creo que en este sentido tenemos que ser ambiciosos, pies en el suelo, seguir trabajando con humildad, pero ambiciosos de poder conseguir esos objetivos, claro que sí".

Lo que sí tiene claro el ex del Alavés es que no le ha sorprendido el rendimiento del equipo: "A mí personalmente no, si te digo la verdad. Porque ya desde pretemporada se veía en el equipo a qué quería jugar, que competíamos partidos amistosos, de hecho hubo expulsados y todo, que ya se veía que aunque fuese partido amistoso estábamos compitiendo, y a mí personalmente no me ha sorprendido, al final desde el inicio estamos jugando con las ideas muy claras, estamos siendo un equipo jodido, competitivo para los contrarios, el otro día también no sé si Rodri dijo que fue el partido más difícil que tuvieron hasta el momento, y eso habla bien de nosotros".

De seguir así, se podría hablar de Europa

Cuestionado el centrocampista si tras este buen inicio se podría aspirar a algo más que la permanencia, como pueden ser las competiciones europeas, Guridi no lo rechaza: "Al final ha hecho más que empezar, tenemos que seguir en la misma dinámica, en conseguir buenos resultados cada partido, poniendo objetivos pequeños de mejorar cada día, en cada entrenamiento, y a partir de ahí intentar conseguir los mejores resultados, al final nos pondrán en la clasificación los partidos, así que tenemos que seguir en esta dinámica".

De lo que no tiene dudas Guridi es de que la llegada de un hombre como Youssouf Fofana ha elevado el nivel de la medular sevillista. "Claro que sí, al final viene de un Milan, ya ha jugado competición europea, se le ve, yo creo que en estos partidos que ha jugado, que físicamente también es un animal, y aparte yo creo que futbolísticamente es muy bueno, que nos está aportando mucho, y sí que creo que nos va a dar ese salto de calidad, claro que sí", ha confiado.

Por último, sobre las últimas polémicas arbitrales, Guridi ha querido echar un capote a los árbitros: "Al final ellos también como los jugadores tienen días peores y mejores, suelen pasar situaciones en las que igual te van en contra, otras a favor, unas que crees que podría entrar el VAR, avisarle que ha sido penalti, que ha sido roja, lo que sea... y cuando entran al final unas veces te dan, otras te quitan, pero intentan hacerlo lo mejor posible.

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