Pedro Curtido, presidente de la RFAF, sobre La Cartuja: "Podría ser el estadio del Sevilla o del Betis, ¿por qué no de los dos?"

El máximo mandatario del fútbol andaluz no cree que haya problema en poder compartir el recinto por las obras si fuese necesario, aunque recuerda que no es una decisión que le competa a él

Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, ha salido al paso de la polémica situación que podría vivirse en el Estadio La Cartuja en el hipotético casa de que tanto Real Betis como Sevilla Fútbol Club pudieran compartir recinto durante las obras de sus respectivos estadios.

El Real Betis de hecho ya lo está haciendo, ha comenzado su segunda temporada de mudanza en La Cartuja pero en los últimos meses se ha hablado de la posibilidad de que el Sevilla también pueda tener que utilizarlo como local ya que la remodelación del Ramón Sánchez-Pizjuán sigue sobre la mesa.

Para el presidente de la RFAF no habría problema alguno, ya que actualmente La Cartuja puede albergar en torno a 72.000 espectadores y a su parecer es uno de los mejores de España. "Podría ser el estadio del Sevilla o del Betis, ¿por qué no de los dos? En Europa muchos equipos comparten estadio", ha opinado el dirigente en 'La Jugada' de Canal Sur, aunque luego ha dejado claro que él no tiene voz ni voto en ese asunto: "No es una decisión que me competa a mí".

Los plazos de Sevilla y Betis en La Cartuja

Cabe recordar que la idea inicial del Sevilla, tal y como anunció en su momento, era la de comenzar las obras en el Ramón Sánchez-Pizjuán en junio de 2027, una vez acabada la presente temporada, pero las actuales obras del Betis sobre el Benito Villamarín se extenderán hasta el verano de 2028, con la intención de estrenarlo a comienzos de la temporada 2028/2029, por lo que si ambos proyectos siguen dichos tiempos, tanto Sevilla como Betis podrían coincidir la temporada 2027/2028 como locales en La Cartuja.

De momento, eso sí, José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, contestaba así en su última intervención cuando le preguntaban por esta cuestión. "La idea que nosotros teníamos era jugar en el estadio de La Cartuja. Aún no estamos en esa situación, por lo que no hemos hecho la consulta, pero yo estoy convencido de que la Junta de Andalucía, a un club tan grande como el Sevilla, seguro que le facilita poder hacer el nuevo campo del Sánchez-Pizjuán, de mucha importancia para la ciudad de Sevilla".

Sin embargo, el pasado mes de julio su homólogo verdiblanco, Ángel Haro, dejaba entrever que sería muy complicado que ambos clubes pudieran compartir La Cartuja, y que en tal caso el Sevilla lo haría una vez el Betis acabara su obra en Heliópolis: "En una etapa original no, pero en el último año algún comentario sin mucho formalismo sí se me ha hecho. Tenemos nuestra hoja de ruta marcada. Entiendo la situación del Sevilla. Ahí está el estadio y cuando nosotros lo dejemos podrán disfrutarlo y tendrán que pagar una renta como la nuestra supongo".

Así avanzan las obras del Benito Villamarín

Las obras de remodelación del estadio del Betis se encuentra todavía en una primera fase marcada por los trabajos de cimentación y por la construcción de las estructuras subterráneas que darán paso al futuro recinto.

Uno de los principales avances se encuentra en la ejecución de los muros pantalla. Según las últimas informaciones, ya se ha completado aproximadamente la mitad de estos elementos, que cuentan con un metro de espesor y alcanzan hasta 26 metros de profundidad. Estas estructuras serán fundamentales para delimitar la zona sobre la que se levantará buena parte del nuevo estadio.

La actuación contempla la construcción de tres plantas de aparcamiento subterráneo, además de una nueva plaza pública y un edificio anexo. Bajo la nueva grada de Preferencia se habilitarán también otras dos plantas destinadas a aparcamiento. La antigua Preferencia ya desapareció del paisaje del estadio. Su demolición dio paso a una de las actuaciones principales del proyecto: la construcción de la nueva grada.

El plan contempla, además, intervenciones en Gol Norte, Fondo y Gol Sur, así como una nueva cubierta y una fachada completamente renovada que cambiarán de manera notable la imagen exterior del Benito Villamarín. Otro de los elementos destacados del proyecto será el edificio anexo al estadio. El inmueble tendrá diferentes usos, aunque un hotel ocupará aproximadamente el 80% de su superficie. De esta forma, el nuevo Villamarín no será únicamente un recinto destinado a los partidos del Betis, sino que aspira a convertirse en un espacio de actividad durante toda la semana.

Mientras las máquinas continúan trabajando en Heliópolis, el equipo de Manuel Pellegrini mantiene su actividad lejos de casa. La mudanza temporal a La Cartuja se prolongará durante el periodo de ejecución de las obras, con el objetivo marcado de que el Betis pueda regresar a su estadio al comienzo de la temporada 2028/29. El calendario establecido apunta a agosto de 2028 como fecha prevista para la finalización del proyecto. Si se cumplen los plazos, el Benito Villamarín volverá a abrir sus puertas para el inicio de la temporada 2028/29 convertido en un estadio completamente renovado.

Hasta entonces, el gran proyecto del Betis seguirá avanzando bajo tierra antes de comenzar a ganar altura. La cimentación, los muros pantalla y las estructuras subterráneas son ahora los protagonistas de una transformación que cambiará por completo la fisonomía de uno de los estadios más reconocibles del fútbol español.