Serra Ferrer y las comparaciones entre su Betis y el de Pellegrini: "No teníamos una figura, no teníamos un crack, ﻿pero nadie ha podido superar esta tercera posición"

El exentrenador verdiblanco, hasta la pasada temporada el único que había logrado meter en Champions al Betis, repasa la actualidad del equipo y las similitudes de esta plantilla con las suyas

Lorenzo Serra Ferrer y Manuel Pellegrini son los dos únicos técnicos en la centenaria historia del Real Betis que pueden presumir de haber llevado al club a la máxima competición europea de clubes, la Champions League. El mallorquín logró en 2005 y el chileno, 21 años después.

Por este logro y otros tantos, entre el beticismo siempre ha habido una especie de debate acerca de cuál de los dos equipos es mejor en calidad, y aunque algunos nunca llegarán a ponerse de acuerdo, ha sido ahora el propio Serra Ferrer quien se ha mojado ahora que vive alejado de los terrenos de juego.

"Para mí es muy cruel. Cada uno ha tenido los jugadores que ha podido. En aquellos momentos teníamos que tirar mucho de cantera. Los Cuéllar, Merino, Cañas, Ríos... Teníamos unas posibilidades, no para despreciarlas, al contrario. Había un tercio de titulares. En esta temporada, que la recuerdo también con mucho cariño, quedamos terceros por delante del Barcelona de Cruyff. No teníamos una figura, no teníamos un crack... El equipo era la figura. Allí marcaban la diferencia los pequeños y grandes trabajos que sometían a los equipos para ganarles", recuerda Serra Ferrer, que ahora lo vive más relajado.

"Vivo más tranquilo que el fútbol. El fútbol conlleva una carga de presión y también representas a uno de los equipos más emblemáticos y que más pasión mueve", explica en 'La jugada de Sevilla' de Canal Sur Radio el exentrenador verdiblanco, que sigue desde la distancia la exitosa etapa del club: "En casa sigue habiendo pasión por el Betis. Saber si ha ganado, qué jugadores tiene... Los nietos no están totalmente puestos, pero sí tienen esta inquietud".

Eso no es óbice para que Serra Ferrer esté disfrutando del Betis, del que se ha deshecho en elogios. "Todos los calificativos que ponemos siempre habrá que ponerle el máximo. La manera en la que lo está logrando es para alegrarse. Ya arrancó muy bien y lo están haciendo súper bien. Ojalá que siga esta racha y que la suerte los acompañe", ha deseado el exverdiblanco.

Confía en que el Betis mejore su primera participación en Champions

Tanto es así que el balear se muestra confiado en que este equipo pueda superar la barrera de 2005 en la competición europea: "Yo creo que será muy importante. La pasión que aquí hay sobre el Betis hay que saber sopesarla. Cuando se ha cerrado una etapa brillante, hay que abrir otra aún más. Yo creo que será igual o más que la primera vez que pudimos participar. Veníamos de ser campeones de Copa y ser cuartos. Jugamos la previa y allí, en Mónaco, fue todo del tirón. Ganamos en el Camp Nou y tres días después fuimos al Principado. Empezamos muy fuertes. Nos tocó jugar en un grupo con Chelsea y Liverpool, además del Anderlecht. Las emociones fueron muy seguidas".

Sobre el trabajo que están haciendo en el club bético, Serra Ferrer no duda que el objetivo esta temporada es quedar entre los cuatro primeros: "Creo que hacen todo lo posible para que esto sea así, no me cabe ninguna duda. A veces tenemos que entender que hay equipos con un nivel bastante alto. No es fácil conseguir plaza Champions. Ahora algo más, porque se ha estirado esa posibilidad. Se ha hecho un cambio muy grande respecto a esos tiempos. El fútbol ha hecho un cambio a mejor, más espectacular. Creo que el Betis va a estar, al menos lo que me parece desde fuera. Hace tiempo que estoy desligado y no conozco bien las circunstancias actuales".

Y para ese objetivo, el exdirector deportivo cree que es muy importante "tener ilusión y un fondo de armario muy fuerte". "Posiciones dobladas en relación a la competición que juegues. Cuando estas tres competiciones las juegas a máxima exigencia, debes tener futbolistas a este nivel. Es muy difícil, porque a veces no se puede llegar a tanto".

De los Finidi, Alfonso y Jarni, a los Isco, Antony o Abde

Este Betis tiene figuras como Isco Alarcón, Antony o Abde, pero Serra defiende las suyas: "Yo pienso y digo que es verdad que hay futbolistas ahora de un nivel extraordinario. He podido disfrutar yo también de los Finidi, Alfonso, Jarni... Pero nadie ha podido superar esta tercera posición. Con nadie me refiero a los jugadores, no quiero hacer comparaciones de nada. Esto también es de admirar. Por eso digo que es muy bueno este equipo, la plantilla esta es mucho mejor. En aquellos tiempos tenías que tirar de estos futbolistas que hemos nombrado y que dejaron el nivel muy alto".

Por último, en cuanto a la planificación deportiva de este verano y el hecho de que no llegara al pivote solicitado por Pellegrini, Serra Ferrer ha dicho: "Si ha pedido este futbolista es porque es su pensamiento y en su bagaje le faltaba un '6'. De todas maneras, desde fuera, sin saber estas circunstancias que el entrenador sabe mejor que nosotros, la plantilla es fantástica. Es capaz de doblar, si no hay desgracias grandes de lesiones. Estoy más cerca de Manuel que de las circunstancias que imposibilitaron traer a otros futbolistas".