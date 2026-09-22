Los dos peores momentos de Luis de la Fuente: "Fue durísimo para nosotros"

El entrenador de la Selección Española ha recordado su trayectoria al frente del equipo nacional señalando que la derrota contra Escocia cuando apenas llegaba unos meses como técnico y la grave lesión de Gavi fueron hechos que le hicieron reflexionar

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, está en uno de sus mejores momentos profesionales después de haber ganado el Mundial 2026 y de que haya sido renovado hasta el verano de 2032 por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que refrenda así su confianza sobre él. A pesar de que ahora todo va muy bien, el riojano ha recordado que también pasó por malos momentos, habiendo dos hechos que le marcaron mucho y le hicieron reflexionar más de lo debido.

El primero de esos momentos fue la derrota contra Escocia cuando Luis de la Fuente apenas llevaba unos meses como seleccionador nacional y el otro fue la grave lesión de Gavi la cual dolió mucho, no sólo a él sino a todo el vestuario.

La derrota contra Escocia y la grave lesión de Gavi: los peores momentos de Luis de la Fuente

En una entrevista concedida a El Partidazo de Cope, Luis de la Fuente ha explicado que el primer momento duro fue la derrota contra Escocia (2-0) en el mes de marzo de 2023. Un tropiezo por el que recibió críticas muy grandes. "Hay dos momentos. Uno fue aquella derrota en Escocia porque había tres meses hasta que empezábamos de nuevo, en la Nations League. Fueron tres meses durísimos, que me enseñaron mucho. Entre otras cosas a no escucharos, ni veros, ni leeros ni nada y a vivir más feliz (señalando a los medios de comunicación). A vivir totalmente aislado sin saber qué se decía de mi".

Pero el que más le dolió fue la grave lesión de rodilla de Gavi en noviembre del año 2023. "El otro momento fue esa lesión de Gavi. Fue un momento durísimo para nosotros. Supuso un sentimiento de dolor, de una pérdida de su ser querido. Si ves el comportamiento de los jugadores, su reacción, en el vestuario, en el descanso, fue algo tremendo. Fue algo negativo, pero también tenía su punto positivo y es ver que ese grupo era más que una selección, era algo más que luego acuñamos en la Eurocopa, que era esa familia de la que hoy nos sentimos tan orgullosos", ha reflexionado el seleccionador.

Gavi sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y lesión en el menisco lateral en un partido que España jugó contra Georgia y que le tuvo prácticamente un año alejado de los terrenos de juego.

Luis de la Fuente, feliz por su renovación con la Selección Española

Luis de la Fuente ha sido renovado como entrenador de la Selección Española hasta el verano de 2032. El técnico riojano ha ganado todo con el equipo nacional en los últimos años (UEFA Nations League, Eurocopa y Mundial) y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no ha dudado en blindarlo.

Luis de la Fuente ha declarado que no hubo ningún problema para llegar a un acuerdo con la RFEF. "Cuando dos personas quieren entenderse, se entienden rápidamente. Estoy en el mejor momento profesional y personal para afrontar este nuevo reto".